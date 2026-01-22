جيني بوس، ليكرز مدين لليبرون جيمس بمواسمه الثمانية في لوس أنجلوس

دعونا لا ننسى أن ليبرون جيمس أعاد فريق ليكرز إلى الخريطة.

حقًا، يرتبط نجاح جيني بوس كحاكم لليكرز بانضمام جيمس إلى الفريق في وكالة مجانية في عام 2018. من المهم أن نتذكر ذلك عند قراءة قصة ESPN المذهلة التي نُشرت يوم الأربعاء والتي تزعم أن بوس لديه الكثير من الاستياء تجاه جيمس.

دون الاقتباس منها مباشرة، تزعم القصة أن بوس أصيب بالإحباط بسبب “الغرور الكبير” لجيمس، والسيطرة التي مارسها هو وكلاتش سبورتس على ليكرز، وافتقار جيمس للمساءلة بعد صفقة راسل وستبروك الكارثية، وعدم إظهار جيمس ما يكفي من الامتنان بعد أن عينت لوس أنجلوس ابنه، بروني، في المركز 55 في عام 2024.

يقال إن بوس “فكر بشكل خاص” في عدم تمديد عقد جيمس في عام 2022 وحتى تداوله مع لوس أنجلوس كليبرز. ثم زُعم أن بوس أعاد “على مضض” توقيع عقد مع جيمس لمدة عامين بقيمة 104 ملايين دولار في يوليو 2024، خوفًا من رد الفعل العنيف في العلاقات العامة إذا فعلت خلاف ذلك.

إليكم الأمر: عرف بوس من هو جيمس قبل انضمامه إلى الفريق.

وجه الدوري يأتي بفمه.

كان جيمس منذ فترة طويلة أقوى لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين. إنه يتحكم بدقة في روايته. لديه رأي كبير في كيفية إدارة الأمور، سواء كان يريد أن يرتبط اسمه بتلك القرارات أم لا. لقد كان شمس عالم كرة السلة على مدى العقدين الماضيين، حيث كان الجميع يدور حوله.

بالنسبة لبوس، فإن وجود جيمس في قائمة ليكرز قد فاق بشكل كبير أي سلبيات.

اعترضت بوس نفسها على التأكيدات حول علاقتها مع جيمس في قصة ESPN واسعة النطاق، والتي استشهدت بمصادر الفريق ومصادر داخل عائلتها وحولها.

وقال بوس لصحيفة أثليتيك: “هذا ليس صحيحًا حقًا، نظرًا لكل الأشياء العظيمة التي قام بها ليبرون لصالح فريق ليكرز، يجب أن يتم جذبه إلى الدراما العائلية”. “إن القول بأنه لم يكن موضع تقدير هو أمر غير صحيح وغير عادل تمامًا بالنسبة له.”

جعل جيمس فريق ليكرز ذا صلة مرة أخرى بعد تقاعد كوبي براينت في عام 2016. وقد ألهم أنتوني ديفيس للمطالبة بصفقة تجارية من نيو أورليانز وشق طريقه إلى لوس أنجلوس. لقد فاز بأصعب بطولة على الإطلاق في فقاعة أورلاندو خلال جائحة كوفيد -19.

أصبح أفضل هدافي الدوري الاميركي للمحترفين على الإطلاق أثناء لعبه مع فريق ليكرز في عام 2023. وهذا الموسم، أصبح اللاعب الأطول بقاءً في الدوري في موسمه الثالث والعشرين. لقد جلب النجاح والتألق والتألق إلى منظمة طالما عرفت نفسها بهذه المعايير.

من المؤكد أن جيمس ارتكب بعض الأخطاء خلف الكواليس، وأبرزها دفع فريق ليكرز للتخلي عن أجزاء رئيسية من بطولة 2020 للتداول لصالح وستبروك في الصيف قبل موسم 2021-22. (واصل فريق ليكرز تفويت تلك التصفيات).

ثم فرض جيمس يد ليكرز مرة أخرى قبل الموعد النهائي للتجارة في فبراير 2023، بما في ذلك الرد على استفسار حول ما إذا كان الاستحواذ على كيري إيرفينغ يمكن أن يحول ليكرز إلى متنافسين على البطولة من خلال وصفه بـ “سؤال دوه”. تم النظر إلى هذا البيان على أنه تقويض لـ Westbrook، الذي تم بعد ذلك توزيعه على الفور على يوتا.

لقد نأى جيمس بنفسه عن هاتين الحركتين. إنه يدعي أنه يلعب وأن المكتب الأمامي يتولى قرارات الموظفين، لكن من الواضح أنه يتمتع بقدر غير متناسب من التأثير. ومع ذلك، سيكون من النفاق أن يلومه بوس على عدم تحمل المسؤولية عندما تقع تلك القرارات في النهاية على عاتقها.

تجاهل بول الادعاءات المتعلقة ببوس وجيمس في قصة ESPN في البودكاست الخاص به، “انتهت اللعبة مع ماكس كيليرمان وريتش بول”، قائلًا: “هناك مقال يُكتب كل يوم. من يعطي مثل-ر. أنا لا أعرف. أنت لا تعرف ما هو صحيح وما هو غير صحيح”.

وأضاف بول: “من المؤكد أنه يجب أن يكون هناك تقدير لرجل مثل ليبرون.”

قبل أن توافق عائلة بوس على بيع ملكية أغلبية ليكرز إلى مارك والتر مقابل تقييم امتياز بحوالي 10 مليارات دولار في يونيو، أصبح من الواضح أن ليكرز لم يعد فريق جيمس.

لم يكن ذلك أكثر وضوحًا مما كان عليه عندما لم يكن جيمس، الذي كانت له بصماته على كل قرار اتخذه ليكرز منذ انضمامه للفريق، على علم بالصفقة المذهلة في فبراير الماضي التي أرسلت ديفيس إلى دالاس مقابل لوكا دونسيتش.

منذ ذلك الحين، كان هناك توتر بين بوس وجيمس، وهو ما أبرزه وكيله، ريتش بول، الذي أصدر بيانًا في يونيو أشار فيه إلى تضارب مصالحهما بعد أن مارس جيمس خيار اللاعب الذي تبلغ قيمته 52.6 مليون دولار.

وقال بول لـ ESPN وThe Athletic: “يريد ليبرون التنافس على البطولة”، قبل أن يضيف: “إنه يعلم أن فريق ليكرز يبني من أجل المستقبل”.

من الطبيعي أن تصل الفرق إلى نقاط العدوى عندما يتقدم نجومها في السن.

هل يظهرون لهم الولاء أم يمنحون الأولوية للفصل التالي؟ من الواضح أن فريق ليكرز يركز على البناء حول دونسيتش البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يمكنه الفوز بالبطولات لسنوات قادمة.

في حين أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان جيمس سيتقاعد بعد هذا الموسم – أو سيعود مع ليكرز أو سيوقع في مكان آخر كوكيل حر الموسم المقبل – فهذا أمر مؤكد: تقدير بوس لجيمس يجب أن يطغى بشكل كبير على أي من شكاواها المزعومة.

لقد اندفعت بوس نفسها بشأن جيمس في مناسبات عديدة.

وقالت لصحيفة لوس أنجلوس تايمز “قد يكون الأعظم على الإطلاق” بعد أدائه في أولمبياد 2024. وحاولت أن توضح يوم الأربعاء وسط عاصفة الادعاءات حول علاقتها بجيمس أنها تحظى بتقدير كبير له.

كما ينبغي لها.

جعل جيمس الفائزين في فريق ليكرز مرة أخرى. لقد كرس نفسه بالكامل لهم على مدى السنوات الثماني الماضية، وضحى بجسده ليكون قادرًا على القيام بأشياء غير مسبوقة في ملعب كرة السلة وهو في سن 41 عامًا.

بغض النظر عن الإحباط الذي يقال إن بوس يعاني من جيمس، فلا يمكن إنكار تأثيره على حياتها المهنية.

حقا، لقد ساعد في تحديد ذلك.