جين هاكمان الفائز بجائزة أوسكار مرتين في 95

في يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025 ، تم العثور على جين هاكمان وزوجته ، بيتسي أراكاوا ، ميتين بعد فحص الرعاية الاجتماعية في منزلهم في نيو مكسيكو ، إلى جانب كلب العائلة (عبر مجموعة متنوعة). كان عمره 95 عامًا. حتى كتابة هذه السطور ، لم يتم إطلاق أي سبب للوفاة ، على الرغم من أن السلطات لم تلاحظ أن اللعب غير مشتبه به.
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ارتفع هاكمان إلى بروزه في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي مع أدوار محددة في “بوني وكلايد” (1967) ، “العلاقة الفرنسية” (1971) ، “يونغ فرانكشتاين” (1974) ، “سوبرمان” (1978) ، مما أدى إلى “ميسيسيبي بيرنغ” (1988) و “غير متوسطة” (عام 1992) ، والتي تسببت في ذلك ، والتي تسببت في ذلك ، في إرسوالين ، وآخران ، في إطار ، أربعة غولدن غلوب. على الرغم من أن هاكمان كان معروفًا بلعب دور “القاسي” ، إلا أنه أظهر مثل هذا التنوع الذي لا مثيل له وعروض طبيعية لا مثيل لها لدرجة أنه كان محبوبًا من قبل النقاد والجماهير. أو كما قالت مقابلة GQ لعام 2011 ، بدون Hyperbole ، كان لدى Hackman “أداء سيئ واحد” على مدار 50 عامًا.
هذا كله مثير للسخرية ، بالنظر إلى ، كما أخبرتنا المستقلة ، أن هاكمان تم التصويت “على الأرجح على الأرجح للنجاح” من قبل زملائه في التمثيل في مسرح باسادينا في كاليفورنيا. أيضا على القائمة على الفشل ، عندما صوت الفصل؟ Dustin Hoffman ، الذي طور مع هاكمان صداقة أدت إلى لعب أسطوانة Bongo على السطح على فترات الراحة. على الرغم من ذلك ، قال هاكمان بطريقة واقعية لأشخاصه على الشاشة ، ببساطة ، “لم أكن أترك أي f ****** يسقطني”.
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شاب متمرد مضطرب ذهب من مشاة البحرية إلى التمثيل
ولد جين هاكمان يوجين ألدن هاكمان في سان بيرناردينو ، كاليفورنيا في عام 1930 ، وكان جين هاكمان حياة شابة مضطربة مع أب “يؤمن بالعقاب البدني” وخرج عليه في سن 13 عامًا ، وفقًا للاستقلالية. بحلول سن 16 ، كان هاكمان قد خرج من المدرسة وانضم إلى مشاة البحرية – حتى أنه كذب بشأن عمره للدخول. في غضون عدة أشهر ، كما يوضح الجيش ، تم شحنه إلى الصين حيث عمل كمشغل إذاعي ميداني لمدة أربع سنوات. على مدار حياته المهنية ، تم تخفيض رتبته ثلاث مرات. قال: “لدي مشكلة في الاتجاه ، لأنني أواجه مشكلة في السلطة. لم أكن بحرية جيدة.”
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في العشرينات من عمره ، عمل هاكمان في مجموعة متنوعة من “الوظائف البائسة” أثناء العيش في جمعية الشبان المسيحيين في نيويورك ومحاولة اقتحام برودواي. قال: “لا أحد يبدأ في الأعلى في المسرح ، ويكون القاع مكانًا قبيحًا للغاية.” من بين أمور أخرى ، كان يقود الشاحنات ، وكان بائعًا من الباب إلى الباب ، وأثاثًا جلديًا مصقولًا ، وعمل في صيدلية ، حيث “يعاملك العملاء مثل Crapola”. قال جورج موريسون ، مدرس هاكمان ، الذي علمه في التمثيل و “تقنيات الاسترخاء” ، “لم يكن جين يعرف أبدًا ما إذا كان ممثلًا. سيكون لديه دور ، ثم يعود إلى نقل الأثاث”.
لم يحصل هاكمان على أول استراحة حقيقية له ، “بوني وكلايد” لعام 1967 ، حتى كان في الثلاثينيات من عمره. منذ ذلك الحين ، لا شيء في طريقه.
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تناولت الكتابة والرسم حياة هاكمان بعد المفعول
تقاعد هاكمان رسميا مع عام 2004 بعنوان “مرحبًا بك في Mooseport”. لكل رويترز ، “لن أتصرف بعد الآن. قيل لي ألا أقول أنه على مدار السنوات القليلة الماضية ، في حالة ظهور جزء رائع حقيقي ، لكنني لا أريد فعل ذلك بعد الآن.” وذكر أنه فاته التمثيل ، لكن “العمل بالنسبة لي مرهق للغاية” ، وإلى جانب ذلك ، كما قال في Contactmusic ، “في عمري ، كانوا يجعلونني ألعب الأجداد والأجداد العظماء. هذا ليس بمثابة الكثير من المرح”. ذكر روجر إيبرت أن هاكمان كان “راضيًا” عن خياراته المهنية ، ويبدو أن أسفه الوحيد هو أن والدته لم تحصل على فرصة لرؤيته في الفيلم. كما تقول الإندبندنت ، توفيت بعد أن اشتعلت النيران في منزل عندما أسقطت سيجارة مضاءة.
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في حياته اللاحقة ، تحول هاكمان إلى الكتابة. “أنا أحب الشعور بالوحدة ، في الواقع” ، أوضح. “إنه مشابه في بعض النواحي للتصرف ، لكنه أكثر خصوصية وأشعر أنني لدي المزيد من السيطرة على ما أحاول قوله وأفعله.” شارك في كتابة ثلاثية من الكتب العسكرية قبل أن يتحول إلى كتابة الروايات الغربية ، كما يقول Empire Online. كما تحول ، كما عروض فن البوب الحياة ، إلى الرسم في أوقات فراغه ، على الرغم من أن هذا كان بمثابة مشروع خاص أكثر.
نجا هاكمان من قبل أولاده كريستوفر وإليزابيث وليزلي من زواجه السابق.