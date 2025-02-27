جين هاكمان الفائز بجائزة أوسكار مرتين في 95

في يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025 ، تم العثور على جين هاكمان وزوجته ، بيتسي أراكاوا ، ميتين بعد فحص الرعاية الاجتماعية في منزلهم في نيو مكسيكو ، إلى جانب كلب العائلة (عبر مجموعة متنوعة). كان عمره 95 عامًا. حتى كتابة هذه السطور ، لم يتم إطلاق أي سبب للوفاة ، على الرغم من أن السلطات لم تلاحظ أن اللعب غير مشتبه به.

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ارتفع هاكمان إلى بروزه في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي مع أدوار محددة في “بوني وكلايد” (1967) ، “العلاقة الفرنسية” (1971) ، “يونغ فرانكشتاين” (1974) ، “سوبرمان” (1978) ، مما أدى إلى “ميسيسيبي بيرنغ” (1988) و “غير متوسطة” (عام 1992) ، والتي تسببت في ذلك ، والتي تسببت في ذلك ، في إرسوالين ، وآخران ، في إطار ، أربعة غولدن غلوب. على الرغم من أن هاكمان كان معروفًا بلعب دور “القاسي” ، إلا أنه أظهر مثل هذا التنوع الذي لا مثيل له وعروض طبيعية لا مثيل لها لدرجة أنه كان محبوبًا من قبل النقاد والجماهير. أو كما قالت مقابلة GQ لعام 2011 ، بدون Hyperbole ، كان لدى Hackman “أداء سيئ واحد” على مدار 50 عامًا.

هذا كله مثير للسخرية ، بالنظر إلى ، كما أخبرتنا المستقلة ، أن هاكمان تم التصويت “على الأرجح على الأرجح للنجاح” من قبل زملائه في التمثيل في مسرح باسادينا في كاليفورنيا. أيضا على القائمة على الفشل ، عندما صوت الفصل؟ Dustin Hoffman ، الذي طور مع هاكمان صداقة أدت إلى لعب أسطوانة Bongo على السطح على فترات الراحة. على الرغم من ذلك ، قال هاكمان بطريقة واقعية لأشخاصه على الشاشة ، ببساطة ، “لم أكن أترك أي f ****** يسقطني”.

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