جي تي ميلر يسجل تمريرة حاسمة في العودة إلى تشكيلة رينجرز بعد الإصابة

رالي، نورث كارولاينا – استعاد رينجرز قائدهم ليلة الأربعاء ضد الأعاصير.

عاد JT Miller إلى تشكيلة Blueshirts بعد أن غاب عن المباراتين السابقتين بسبب إصابة في الجزء العلوي من الجسم.

من خلال التسلل إلى الجناح الأيمن لأرتيمي بانارين وفنسنت تروشيك، اختتم ميلر المراكز الستة الأولى مع ويل كويل وميكا زيبانيجاد وأليكسيس لافرينير بمثابة الوحدة الأولى.

قال ميلر عن شعوره في أول مباراة له بعد العودة: “جيد جدًا”، بعد أن سجل تمريرة حاسمة لهدف أرتيمي بانارين في الشوط الثاني من فوز رينجرز 4-2 على الأعاصير. “لقد حاولت بالتأكيد أن أبقي نفسي بعيدًا عن مواقف معينة، لكنني أعتقد، في معظم الأحيان، شعرت أنني بحالة جيدة جدًا. شعرت وكأنني أستطيع المساهمة دون أن يتم استبعادي كثيرًا من أسلوب لعبي.”

كنتيجة ل، كونور شيري تم اصطدامه من التشكيلة وكان بمثابة خدش صحي لأول مرة هذا الموسم.

مع خمس تمريرات حاسمة فقط خلال 24 مباراة، لا يزال شيري يبحث عن هدفه الأول هذا الموسم.

بدون شيري، كان السطر الثالث مكونًا من بريت بيرارد ونوح لابا وجوني برودزينسكي. يشكل آدم إدستروم وسام كاريك وتايلور راديش الوحدة الرابعة.

على الرغم من مشاركته في التزلج الصباحي الاختياري يوم الأربعاء، غاب المدافع ويل بورجن عن الملاعب للمرة السادسة في آخر سبع مباريات بسبب إصابة في الجزء العلوي من الجسم.

ولا يزال في الاحتياط المصاب.

قام Juuso Parssinen بمسح التنازلات وتم تعيينه لـ AHL Hartford يوم الأربعاء.

مع عدم اليقين المحيط بوضع بورغن، استدعى الرينجرز لاحقًا رجل الدفاع كونور ماكي من وولف باك.

لم يتمكن رينجرز من استدعاء سكوت مورو، الذي شارك في ثلاث مباريات في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر، بسبب قواعد CBA الجديدة.

من أجل منع المعاملات الورقية، يجب أن يكون اللاعب في AHL لمباراة واحدة على الأقل قبل أن يتم استدعاؤه مرة أخرى إلى NHL.

بعد أن أرسله رينجرز بعد مباراة يوتا يوم الأحد، لم يكن فريق وولف باك مستعدًا للعب مرة أخرى حتى ليلة الأربعاء.

من خلال دفن 1.15 مليون دولار من متوسط ​​القيمة السنوية لبارسينن البالغة 1.25 مليون دولار في القصر، يتكبد الرينجرز فرقًا قدره 100000 دولار مقابل الحد الأقصى.

أوقف حارس مرمى رينجرز إيجور شيستيركين 36 من أصل 38 تسديدة واجهها في فوزه التاسع هذا الموسم.

النسخ الاحتياطي جوناثان كويك، الذي تم وضعه في الاحتياط المصاب بسبب إصابة في الجزء السفلي من الجسم يوم الثلاثاء، لم يرافق رينجرز في الرحلة البرية المكونة من مباراتين.

عادت جميع الاختبارات نظيفة حسب المصدر. الأمل هو أن يكون Quick أفضل بحلول الأسبوع المقبل.

سوف يتزلج فريق رينجرز في عيد الشكر في بوسطن قبل أن يواجه الفريق فريق Bruins بعد ظهر يوم الجمعة في TD Garden.

في اليوم التالي في ماديسون سكوير جاردن، سيواجه الرينجرز فريق Lightning.