جي جي ريديك يسخر من “البلهاء” بسبب ضجة اعتزال ليبرون جيمس

لا يعتقد JJ Redick كثيرًا أولئك الذين يعتقدون أن ليبرون جيمس كان يثير إعلانًا جديًا.

ونشر جيمس، البالغ من العمر 40 عامًا، مقطع فيديو تشويقيًا لمسلسل “The Second Decision” يوم الاثنين، موضحًا أن الكشف عنه سيحدث يوم الثلاثاء.

بينما تساءل البعض عما إذا كان سيعلن عن موسمه الأخير، تساءل آخرون عما إذا كانت هذه مجرد حيلة دعائية.

وتبين أنها الأخيرة، وهي حملة إعلانية لشركة خمور.

وقال ريديك، صديق جيمس ومدرب ليكرز، للصحفيين يوم الثلاثاء: “أنتم أغبياء يا رفاق”. “كنا نعلم جميعًا أنه كان إعلانًا، أليس كذلك؟ أنا متأكد من أنني تلقيت بعض الرسائل النصية. … أعتقد أن معظم الأشخاص الذين يرسلون لي رسائل نصية يدركون أيضًا أنه ربما كان إعلانًا. لم يكن أحد مذعورًا”.

انتشرت شائعات عن اعتزاله حول جيمس في السنوات الأخيرة، نظرًا لعمره والمسافة التي قطعها على ساقيه، فهو يدخل موسمه الثالث والعشرين في الدوري الاميركي للمحترفين.

لكنه ظل منتجا ويتمتع بصحة جيدة نسبيا. وفي 70 مباراة الموسم الماضي، بلغ متوسط ​​جيمس 24.4 نقطة و8.2 تمريرة حاسمة و7.8 متابعات بينما قاد ليكرز إلى الرقم القياسي 50-33 في العام الأول لريديك كمدرب.

ومع ذلك، فإن ليكرز المصنف الثالث، كان منزعجًا من تيمبروولفز رقم 6 في خسارة السلسلة 4-1 في الجولة الأولى.

كانت هناك أيضًا تكهنات بأن جيمس قد يدفع من أجل التجارة حيث يحول فريق ليكرز تركيزه على المدى الطويل إلى لوكا دونسيتش الذي يقود الامتياز بعد تجارة منتصف الموسم الزلزالية مع مافريكس.

تم تحفيز جيمس للعب مع ابنه بروني، الذي تغلب عليه فريق ليكرز في الجولة الثانية من مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2024.

وتنقل بروني بين الدوري الاميركي للمحترفين والدوري جي في الموسم الماضي، حيث شارك في 27 مباراة مع فريق ليكرز وبلغ متوسطه 2.7 نقطة في أقل من سبع دقائق في المباراة الواحدة.

يتعادل فريق Lakers مع فريق Timberwolves للحصول على سادس أفضل احتمالات للفوز ببطولة NBA 2025-26 عند +1400 لكل DraftKings.

الرعد (+250) هم المرشحون للتكرار، يليهم ناجتس (+600)، نيكس (+850)، كافالييرز (+850) وروكيتس (+1100).