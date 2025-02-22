حارس مرمى USMNT السابق توني ميولا يعاني من نوبة قلبية

أصيب توني ميولا ، حارس مرمى كأس العالم السابق لفريق كرة القدم الوطني الأمريكي ، بنوبة قلبية يوم الخميس ، قبل يوم واحد من عيد ميلاده 56.

مثلت Meola USMNT في كأس العالم في عامي 1990 و 1994 و 2002 – الأولان كحارس مرمى البداية والأخير كنسخة احتياطية – نشر 35 ورقة نظيفة على 101 قبعات وظيفية.

كما لعب مواطن نيو جيرسي خمسة مواسم MLS في فترتين منفصلتين لـ Metrostars/Red Bulls وستة آخرين لـ Sporting Kansas City.

أخبر موولا The Athletic يوم السبت أنه “سيكون على ما يرام” ، وقد تم نقله أيضًا على موقع كرة القدم Frontrowsoccer قوله ، “إذا حصلت على أحدكم للذهاب إلى الطبيب والحصول على فحص ، كان كل هذا يستحق ذلك أنا. سأكون بخير في غضون أسبوع ، لكن كان ينبغي أن أكون أكثر ذكاءً “.

أملا ، التي لعبت أيضًا لفترة وجيزة في إنجلترا لصالح واتفورد وبرايتون وهوف ألبيون ، أمضت وقتًا كمعلق تلفزيوني منذ تقاعده في عام 2007.

حتى أنه حاول الخروج من الطائرات كقائد مكان في عام 1994 ولكن تم قطعه خلال معسكر التدريب.