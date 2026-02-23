حافظي على أقواس الشعر وإكسسواراتها منظمة باستخدام حلقة ستارة يمكنك صنعها بنفسك

مع محدودية الأدراج والخزائن ومساحة المنضدة، يصعب تنظيم الحمام والخزانة بشكل مثالي. حتى لو تجنبت أخطاء تخزين الحمام التي يرتكبها الجميع، فقد تجد نفسك مع أدراج فوضوية. إذا كنت قد حاولت تنظيم درج إكسسوارات الشعر الخاص بك، على وجه الخصوص، فقد تعرف الإحباط الناتج عن وضع كل شيء في مكانه بشكل جيد، مع أو بدون منظمات، وفي النهاية يتحول الأمر إلى فوضى من فتح الدرج وإغلاقه والصباح القاسي عندما لا تتمكن من العثور على أي شيء. يصعب وضع العناصر الصغيرة في الدرج، لكن يمكنك تحويلها إلى عرض رائع يسهّل العثور عليها واستخدامها من خلال تعليقها على حلقات الستارة على عامود الستارة.
يحتفظ العديد من الأشخاص بإكسسوارات شعرهم في الحمام، لكن البعض يختار تخزينها في الخزانة أيضًا. ولحسن الحظ، فإن هذه الحيلة التي تستخدم قضيب الستارة بشكل مدهش مناسبة لكليهما. في الواقع، يمكن أن تكون الشاشة الملونة طريقة رائعة لعرض مجموعتك في غرفة النوم. كل ما تحتاجه لهذا الاختراق هو قضيب ستارة قياسي وأدوات ومستلزمات التركيب وحلقات ستارة مع مشابك. اعتمادًا على عدد ملحقات الشعر، قد تحتاجين إلى قضيب أصغر أو أكبر.
هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو المادة، حيث يعمل بعضها بشكل أفضل من البعض الآخر في مساحة معينة. على سبيل المثال، هناك بعض الجوانب السلبية لقضبان الستائر الخشبية التي ربما لم تفكر فيها، مثل عدم مقاومة الرطوبة مثل البلاستيك وبعض المعادن، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. على الرغم من أن الخشب والمعادن المعرضة للصدأ تعتبر رائعة بالنسبة للخزائن وغرف النوم، إلا أنك ستحتاج إلى تجنبها في الحمامات.
استخدام قضبان وحلقات الستائر لتنظيم إكسسوارات الشعر
أخيرًا، يمكنك التفكير في خيارات التركيب. يمكنك تعليق القضيب باستخدام البراغي والأقواس التي تأتي معها العديد من القضبان، أو يمكنك شراء خطافات لاصقة على الحائط قابلة للإزالة مصممة لاستخدام قضيب الستارة إذا كنت مستأجرًا. تتضمن بعض القضبان حلقات أيضًا، لكن تأكد من أنها حلقات بها مشابك وأن لديك ما يكفي لعدد الملحقات الخاصة بك. بمجرد اختيار الموقع والحصول على جميع المواد الخاصة بك، يصبح هذا المشروع بسيطًا وسريع الإنجاز نسبيًا.
تمامًا مثل قضيب الستارة العادي، من المهم التأكد من أن القضيب مستوي. قم بقياس ووضع علامة على المكان الذي تريد أن تكون فيه الأقواس، وتأكد من استوائها قبل وبعد تثبيتها وفقًا لتوجيهاتها، وقم بإجراء أي تعديلات لتسويتها. إذا كان القضيب غير مستوي ولكن الأقواس مستوية، فمن الممكن أن يكون القضيب منحنيًا أو معيبًا، ومن الأفضل استبداله.
بعد تثبيت القضيب، كل ما عليك فعله هو إضافة الحلقات إلى القضيب عن طريق تحريكها فوقه. قم بقص أقواس الشعر وعصابات الرأس مباشرة على الحلقات. يمكنك أيضًا عرض مشابك الشعر عن طريق تثبيتها حول شريط من القماش أو عصابة رأس عريضة وقص القماش. عند الانتهاء، قم بإزالة أي حلقات فارغة للحفاظ على المظهر مرتبًا، ولكن احتفظ بها بالقرب لإضافتها مرة أخرى إذا لزم الأمر. إذا كنت تحب مظهر قضيب الستارة المُعاد استخدامه، يمكنك أيضًا تجربة قضيب الستارة الذي يمكنك صنعه بنفسك والذي يحول أي مساحة إلى جدار معرض.