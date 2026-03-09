حافظ دائمًا على رطوبة حديقتك باستخدام طريقة تجميع مياه الأمطار

مع تزايد الأحوال الجوية القاسية، أصبحت إدارة ري الحدائق أكثر صعوبة. وأصبحت فترات الجفاف أكثر تواترا، وأصبحت القيود المفروضة على سقي المروج والحدائق أكثر شيوعا. كما أصبحت الأمطار الغزيرة الشديدة شائعة بشكل متزايد، مما يؤدي إلى فيضانات طفيفة وأضرار في الممتلكات وجرف المناظر الطبيعية. إن جمع مياه الأمطار يخدم غرضًا ثلاثيًا: فهو يوفر لك الماء عندما لا يمكنك الاعتماد على مياه المدينة؛ والمياه التي توفرها مجانية، مما يقلل من فاتورة المياه الخاصة بك؛ ويمنع الماء من التجمع في مناطق الممتلكات الخاصة بك. من بين العديد من حلول تصريف مياه الأمطار لمنزلك، قد يكون تركيب برميل المطر هو الأسهل والأكثر فائدة للحفاظ على حديقتك رطبة وصحية.
للحصول على نصيحة الخبراء حول استخدام براميل المطر في حديقتك، تحدثت House Digest حصريًا مع مصممة المناظر الطبيعية السويدية جوهانا أنتونسون، صاحبة استوديو Moose Garden Landscape Design Studio. يقول أنطونسون: “إن جمع المياه في البراميل أمر رخيص ويسهل القيام به بنفسك”. ما عليك سوى توصيل براميل المطر الخاصة بك بماسورة التصريف في منزلك. ويشير أنطونسون إلى أن “هناك أيضًا موصلات تسمح لك بتوزيع المياه على عدة براميل وإبقائها بعيدًا عن الأنظار”. يعد برميل المطر المزود بنظام المضخة واحدًا من أفضل أنظمة الري لأسرة الزهور.
اختر براميل المطر المناسبة لمنزلك
تحث جوانا أنتونسون أصحاب المنازل على التفكير على المدى الطويل عند اختيار برميل المطر. وتقول في مقابلتنا الحصرية: “غالبًا ما ينتهي الأمر بالناس إلى شراء حاويات بلاستيكية رخيصة وغير جذابة للغاية ووضعها على مرأى من الجميع”. “هذا استثمار طويل الأجل، لذا فكر جيدًا في المكان الذي تضع فيه براميلك وكيف تبدو.” قد يقلل برميل المطر القبيح الذي يمكن رؤيته من الشارع من قيمة منزلك أو يزيد من صعوبة بيعه. وبمجرد تثبيته، فمن غير المرجح أن تقوم بنقله. عندما يكون برميل المطر النموذجي سعة 55 جالونًا فارغًا، يمكن أن يزن 20 رطلاً. مملوء بالماء ويبلغ وزنه حوالي 479 رطلاً!
هناك العديد من بدائل أنيقة لبراميل المطر ذات المظهر الصناعي. يقول أنطونسون: “أحب استخدام براميل النبيذ المصنوعة من خشب البلوط المعاد استخدامها، فهي تبدو أفضل بكثير من البلاستيك”. “غالبًا ما تأتي بغطاء جيد للحفاظ على المياه عذبة وآمنة للحياة البرية، مع منع البعوض أيضًا من وضع البيض.” فقط لا تشتري بسعر رخيص وينتهي بك الأمر بالندم عليه لاحقًا. يؤكد أنطونسون: “اختر الجودة وتأكد من أن الحل الخاص بك يمكنه التعامل مع الاحتياجات المتزايدة حتى يعمل بشكل جيد على المدى الطويل”.
خزانات مياه الأمطار الجوفية
تشير مصممة المناظر الطبيعية جوهانا أنطونسون إلى خيار آخر في مقابلتنا الحصرية: “إذا لم يكن لديك مساحة للبراميل أو كنت بحاجة إلى حاوية أكبر، فيمكنك تركيب خزان لمياه الأمطار تحت الأرض. … إذا اخترت الخيار الأخير، فإنني أوصي باستخدام حاوية كبيرة (على الأقل بحجم 3 براميل) وتعيين متخصص للتركيب.” تتطلب الخزانات الجوفية استثمارًا أكبر للوقت والمال والمساحة، مما قد يدفع الناس إلى تقليل التكاليف. يقول أنطونسون: “أولئك الذين يستثمرون في الحاويات تحت الأرض يميلون أيضًا إلى اختيار الحاويات الصغيرة جدًا وذات الجودة الرديئة”.
ومع ذلك، فإن الأمر يستحق أن تبدأ صغيرًا. ينصح أنتونسون، “ابدأ ببعض البراميل… واجعلها تبدو جيدة! إذا كان هذا يناسبك جيدًا، فيمكنك التفكير في الترقية باستخدام حاوية تحت الأرض.”
يساعد جمع مياه الأمطار مجتمعك ويحافظ على رطوبة حديقتك. تشجعك العديد من البلديات على جمع مياه الأمطار وتقدم خصومات على شراء براميل المطر أو تركيب نظام لجمع مياه الأمطار. وذلك لأنه أثناء هطول الأمطار الغزيرة، يمكن لمياه الأمطار الزائدة أن تطغى على محطات معالجة المياه. يمكن أن تحتوي مياه الأمطار المتدفقة إلى مصارف المدينة على مواد كيميائية وحطام يتدفق من الأسطح والحدائق والممرات والأرصفة والشوارع، بما في ذلك البكتيريا والزيوت والمبيدات الحشرية والأسمدة والمواد العضوية، والتي تقضي محطة معالجة المياه الوقت والمال في إزالتها من جريان مياه الأمطار. تحقق مع إدارة المياه أو الأشغال العامة المحلية لديك لمعرفة ما إذا كان بإمكانك توفير المال عند الشراء.