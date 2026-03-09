حافظ دائمًا على رطوبة حديقتك باستخدام طريقة تجميع مياه الأمطار

مع تزايد الأحوال الجوية القاسية، أصبحت إدارة ري الحدائق أكثر صعوبة. وأصبحت فترات الجفاف أكثر تواترا، وأصبحت القيود المفروضة على سقي المروج والحدائق أكثر شيوعا. كما أصبحت الأمطار الغزيرة الشديدة شائعة بشكل متزايد، مما يؤدي إلى فيضانات طفيفة وأضرار في الممتلكات وجرف المناظر الطبيعية. إن جمع مياه الأمطار يخدم غرضًا ثلاثيًا: فهو يوفر لك الماء عندما لا يمكنك الاعتماد على مياه المدينة؛ والمياه التي توفرها مجانية، مما يقلل من فاتورة المياه الخاصة بك؛ ويمنع الماء من التجمع في مناطق الممتلكات الخاصة بك. من بين العديد من حلول تصريف مياه الأمطار لمنزلك، قد يكون تركيب برميل المطر هو الأسهل والأكثر فائدة للحفاظ على حديقتك رطبة وصحية.

للحصول على نصيحة الخبراء حول استخدام براميل المطر في حديقتك، تحدثت House Digest حصريًا مع مصممة المناظر الطبيعية السويدية جوهانا أنتونسون، صاحبة استوديو Moose Garden Landscape Design Studio. يقول أنطونسون: “إن جمع المياه في البراميل أمر رخيص ويسهل القيام به بنفسك”. ما عليك سوى توصيل براميل المطر الخاصة بك بماسورة التصريف في منزلك. ويشير أنطونسون إلى أن “هناك أيضًا موصلات تسمح لك بتوزيع المياه على عدة براميل وإبقائها بعيدًا عن الأنظار”. يعد برميل المطر المزود بنظام المضخة واحدًا من أفضل أنظمة الري لأسرة الزهور .