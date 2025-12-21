حافظ على أدراج الثلاجة منظمة باستخدام حيلة ذكية لشجرة الدولار

أصبحت محلات البقالة باهظة الثمن هذه الأيام، كما أن ترك الطعام يضيع عن طريق الخطأ لأنك فقدته في الجزء الخلفي من الثلاجة هو شعور فظيع. إذا لم تكن محظوظًا حقًا، فقد تتعثر في تنظيف الفوضى الفادحة من الأطعمة منتهية الصلاحية العالقة على رف الثلاجة. عندما تقرر أن الوقت قد حان لتنظيم ثلاجتك، ستجد جميع أنواع المنظمات التي تتنوع في السعر والاستخدام. لتجنب الإرهاق، ابدأ بتقييم ثلاجتك بحثًا عن الأماكن التي بها مشاكل، مثل درج الأطعمة الجاهزة. إذا كانت اللحوم والأجبان لديك في حالة من الفوضى، فيمكنك استخدام رف أطباق Dollar Tree لتخزين مطبخ أفضل عن طريق وضع واحد في أدراج ثلاجتك أو على أرففها.

يأتي رف تجفيف الأطباق السلكي Dollar Tree Essentials باللون الأبيض ويكلف 1.50 دولارًا. إنه مصنوع من الحديد المطلي بالفينيل وله خمسة أذرع معدنية متباعدة بحوالي 2 بوصة لإنشاء أربع فتحات. عند وضعه في ثلاجتك، قد يساعدك رف الأطباق في الحفاظ على جميع أنواع المواد الغذائية منظمة. يمكن ترتيب أكياس الجبن المبشور والمقطع، واللحوم الجاهزة، وعلب النقانق، وحاويات لحم الخنزير المقدد بشكل أنيق بحيث تكون مرئية بدلاً من أن تكون متناثرة ومكدسة في الدرج. إذا كنت تقوم بتجهيز وجبات الغداء بانتظام، فيمكنك تخزين أكياس بسحاب تحتوي على شطائر جاهزة وفواكه وخضروات مقطعة مسبقًا ليسهل الوصول إليها في الصباح المزدحم. فقط تأكد من أن متطلبات الحجم والرعاية تناسب منزلك.