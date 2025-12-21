حافظ على أدراج الثلاجة منظمة باستخدام حيلة ذكية لشجرة الدولار

أصبحت محلات البقالة باهظة الثمن هذه الأيام، كما أن ترك الطعام يضيع عن طريق الخطأ لأنك فقدته في الجزء الخلفي من الثلاجة هو شعور فظيع. إذا لم تكن محظوظًا حقًا، فقد تتعثر في تنظيف الفوضى الفادحة من الأطعمة منتهية الصلاحية العالقة على رف الثلاجة. عندما تقرر أن الوقت قد حان لتنظيم ثلاجتك، ستجد جميع أنواع المنظمات التي تتنوع في السعر والاستخدام. لتجنب الإرهاق، ابدأ بتقييم ثلاجتك بحثًا عن الأماكن التي بها مشاكل، مثل درج الأطعمة الجاهزة. إذا كانت اللحوم والأجبان لديك في حالة من الفوضى، فيمكنك استخدام رف أطباق Dollar Tree لتخزين مطبخ أفضل عن طريق وضع واحد في أدراج ثلاجتك أو على أرففها.
يأتي رف تجفيف الأطباق السلكي Dollar Tree Essentials باللون الأبيض ويكلف 1.50 دولارًا. إنه مصنوع من الحديد المطلي بالفينيل وله خمسة أذرع معدنية متباعدة بحوالي 2 بوصة لإنشاء أربع فتحات. عند وضعه في ثلاجتك، قد يساعدك رف الأطباق في الحفاظ على جميع أنواع المواد الغذائية منظمة. يمكن ترتيب أكياس الجبن المبشور والمقطع، واللحوم الجاهزة، وعلب النقانق، وحاويات لحم الخنزير المقدد بشكل أنيق بحيث تكون مرئية بدلاً من أن تكون متناثرة ومكدسة في الدرج. إذا كنت تقوم بتجهيز وجبات الغداء بانتظام، فيمكنك تخزين أكياس بسحاب تحتوي على شطائر جاهزة وفواكه وخضروات مقطعة مسبقًا ليسهل الوصول إليها في الصباح المزدحم. فقط تأكد من أن متطلبات الحجم والرعاية تناسب منزلك.
جعل هذا الاختراق لرف تجفيف الأطباق مناسبًا لك
يبلغ طول رف تجفيف الأطباق Dollar Tree 10 بوصات، وعرضه 6 بوصات، وارتفاعه 4 بوصات. قم بقياس المساحة التي تخطط لاستخدام الرف فيها بعناية قبل شرائه، لأنه لن يتناسب مع كل جزء من أجزاء الثلاجة. في حين أن الطول والعرض مناسبان لمعظم أدراج الأطعمة الجاهزة، فمن المحتمل أن يكون رف أطباق Dollar Tree طويلًا جدًا بالنسبة للكثيرين. إذا قمت بتخزين العناصر في درج هش أسفل ثلاجتك أو كنت ترغب في وضع الرف على الرف، فإن هذا الرف يمكن أن يخدمك جيدًا. إذا لم يكن مناسبًا لثلاجتك، فيمكنك البحث عن المزيد من الأفكار الإبداعية لتنظيم ثلاجتك باستخدام عناصر Dollar Tree واستخدام الرف الموجود في الفريزر لتخزين عبوات الثلج أو صناديق الوجبات المجمدة أو أكياس الخضروات المجمدة بدلاً من ذلك.
بغض النظر عن المكان الذي تضعه فيه، ستحتاج إلى تنظيفه جيدًا من حين لآخر. عندما تحتاج إلى تنظيف ثلاجتك بعمق (يجب أن يكون ذلك كل ثلاثة إلى أربعة أشهر تقريبًا)، اغسل رف الأطباق جنبًا إلى جنب مع أدراج الأطعمة المقرمشة والأطعمة الجاهزة. لسوء الحظ، فإن رف Dollar Tree ليس آمنًا للغسل في غسالة الأطباق، لذا يجب عليك تنظيفه باستخدام الماء الدافئ والصابون بدلاً من ذلك. تجنب درجات الحرارة الساخنة والتعامل الخشن والأشياء الحادة التي قد تلحق الضرر بطبقة الفينيل لإطالة عمر الرف. تأكد من أن الرف (وأي أدراج أو قطع أخرى تقوم بإزالتها من الثلاجة لتنظيفها) جافة تمامًا قبل استبدالها. مع الرعاية المناسبة، يمكن أن تظل ثلاجتك نظيفة ومنظمة مقابل ما يزيد قليلاً عن دولار واحد!