حافظ على أسطح عمل المطبخ منظمة باستخدام رف تخزين عتيق

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من متلازمة كثرة الأشياء، يبدو أن أسطح المطبخ تتقلص مع وصول عناصر جديدة إلى المنزل. حتى بالنسبة لأولئك الذين لا ينزعجون من مثل هذا التحدي، فإن الافتقار إلى مساحة مضادة يمكن أن يمثل مشكلة – من المؤكد أن الشقق الضيقة يمكن أن تمثل نصيبها العادل من التحديات. لحسن الحظ، أخذ TikToker @lexiyoakum هذه القضية على محمل الجد. لقد حولت زوجًا من العناصر غير المتوقعة، والأرجل المعاد تدويرها من هياكل السرير القديمة وبعض مقابض سحب الأدراج، إلى رف تخزين للمطبخ. لا تحافظ أدوات DIY الخاصة بها على تنظيم أسطح العمل فحسب، بل تخلق إضافة أنيقة وفريدة من نوعها للغرفة.

تختلف أرجل السرير العتيقة في الطول؛ اعتمادًا على مساحة التخزين التي تحتاجها على الحائط، قد تضطر إلى شراء قطعتين. يمكنك دمجهم معًا، من طرف إلى طرف، باستخدام الأقواس. أو إذا كان لديك مساحة كبيرة لتغطيتها، ففكر في شراء العديد من أرجل هيكل السرير وتعليقها بشكل منفصل. في التصميم الداخلي، تكون المجموعات المكونة من ثلاثة عناصر مترابطة شائعة لأنها تجذب العين وتجعل العرض أكثر لفتًا للانتباه، مما يجعل هذا DIY طريقة رائعة لإعادة تدوير إطار بساق واحدة لا يمكن إصلاحه.

ستضيف بعد ذلك عناصر إليها، مثل مقابض الأدراج القديمة، أو الخطافات المثيرة للاهتمام، أو أطوال الحبال لتحويل الأعمدة إلى رف. للحصول على قطعة مميزة حقًا، ابحث عن المقابض والخطافات المثيرة للاهتمام تمامًا مثل أرجل السرير. ستحتاج أيضًا إلى شيء للتثبيت، مثل علاقات الصور GUSSKER D-Ring، ومفك براغي أو مثقاب.