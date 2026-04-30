حافظ على أسطح عمل المطبخ منظمة باستخدام رف تخزين عتيق

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من متلازمة كثرة الأشياء، يبدو أن أسطح المطبخ تتقلص مع وصول عناصر جديدة إلى المنزل. حتى بالنسبة لأولئك الذين لا ينزعجون من مثل هذا التحدي، فإن الافتقار إلى مساحة مضادة يمكن أن يمثل مشكلة – من المؤكد أن الشقق الضيقة يمكن أن تمثل نصيبها العادل من التحديات. لحسن الحظ، أخذ TikToker @lexiyoakum هذه القضية على محمل الجد. لقد حولت زوجًا من العناصر غير المتوقعة، والأرجل المعاد تدويرها من هياكل السرير القديمة وبعض مقابض سحب الأدراج، إلى رف تخزين للمطبخ. لا تحافظ أدوات DIY الخاصة بها على تنظيم أسطح العمل فحسب، بل تخلق إضافة أنيقة وفريدة من نوعها للغرفة.
تختلف أرجل السرير العتيقة في الطول؛ اعتمادًا على مساحة التخزين التي تحتاجها على الحائط، قد تضطر إلى شراء قطعتين. يمكنك دمجهم معًا، من طرف إلى طرف، باستخدام الأقواس. أو إذا كان لديك مساحة كبيرة لتغطيتها، ففكر في شراء العديد من أرجل هيكل السرير وتعليقها بشكل منفصل. في التصميم الداخلي، تكون المجموعات المكونة من ثلاثة عناصر مترابطة شائعة لأنها تجذب العين وتجعل العرض أكثر لفتًا للانتباه، مما يجعل هذا DIY طريقة رائعة لإعادة تدوير إطار بساق واحدة لا يمكن إصلاحه.
ستضيف بعد ذلك عناصر إليها، مثل مقابض الأدراج القديمة، أو الخطافات المثيرة للاهتمام، أو أطوال الحبال لتحويل الأعمدة إلى رف. للحصول على قطعة مميزة حقًا، ابحث عن المقابض والخطافات المثيرة للاهتمام تمامًا مثل أرجل السرير. ستحتاج أيضًا إلى شيء للتثبيت، مثل علاقات الصور GUSSKER D-Ring، ومفك براغي أو مثقاب.
تحضير أرجل إطار السرير
إذا كنت ترغب في ذلك، فمن المحتمل أن تجعل فكرة التخزين هذه مطبخك متوافقًا مع بعض أنماط الديكور الشائعة، مثل ديكور المزرعة أو الديكور الصناعي. للحصول على المنتج النهائي الأكثر ريفيًا وإثارة للاهتمام، ابحث عن إطارات السرير التي تتميز بأرجل ذات ميزات مثل المنحوتات المغزلية المعقدة، والمقابض الجريئة في الجزء العلوي من الأعمدة، والفتحات المدمجة حيث تم تركيب الأجهزة المعدنية للإطار مرة واحدة.
لدي كمية كبيرة من الأشياء الأخرى التي وجدتها في مخزن والدي والتي تتراوح أعمارها بين 25 و100 عام وهي جيدة!!
بعد أن تستقر على التصميم، حان الوقت للعمل مع القطع المعاد استخدامها. تحدد أهدافك وأسلوب تصميم مطبخك كيفية التعامل معها. قد لا يتطلب نمط الديكور الريفي منك صقلها، حيث أن ترك كل شيء كما هو إلى حد كبير، والثآليل وكل شيء، أمر مقبول. من ناحية أخرى، إذا كانت لديك غرفة مليئة بالديكورات الأنيقة المتهالكة، فقد تحتاج إلى إتلاف قطع الأثاث الخاصة بك قبل وضعها على الحائط.
هذه المرحلة من البناء هي أيضًا الوقت المناسب لإبراز ميزات معينة أو إضافة الزخارف. على سبيل المثال، إذا كانت هناك نقوش في الأرجل، فاملأ المناطق الغائرة بصبغة داكنة أو طلاء. هذه التقنية تجعل الأجزاء المرتفعة من التصميم بارزة بشكل أكبر. يمكنك أيضًا نقش كلمات مثل “مرحبًا بك في المطبخ” أو “العشاء جاهز!” عبر الجزء الأمامي من المنشورات لخلق مشاعر النزوة أو الترحيب. أخيرًا، أضف شماعات الصور ذات الحلقة D إلى الجزء الخلفي من القطعة قبل المضي قدمًا.
طرق لرفع مستوى رف التخزين العتيق هذا إلى أبعد من ذلك
تصبح أرجل هيكل السرير رفًا فقط بعد تجهيزها بقطع مثل مقابض سحب الأدراج أو خطافات المعاطف. إذا كنت ترغب في إعادة استخدام بعض مقابض الخزانات القديمة، فهذا هو المكان المثالي لاستخدامها. أو ربما ترغب في إضافة بعض الملمس إلى المزيج الزخرفي من خلال إرفاق شيء مثل مقابض Wannianmu Retro الخزفية بشاشتك. إن التجاور بين تلك العناصر النصية المتباينة يمنع القطعة النهائية من أن تبدو لطيفة. في جميع الأحوال، هذه الإضافات هي المكان الذي ستخزن فيه أدوات مطبخك، لذا اختر المقابض أو الخطافات التي ستتحمل وزن ما تريد تخزينه عليها. تصبح السلال أو الدلاء القديمة ذات المقابض الطويلة مستودعات لعناصر مثل مجموعات الأواني؛ يمكنك تعليق هذه الحاويات على المقابض أو الخطافات.
أخيرًا، ضع في اعتبارك أنه ليس عليك تعليق كل عنصر تريد عرضه على هذا الرف. إذا كانت الأرجل بها مقاس معين، ضع قطعًا مسطحة، مثل الصور، أعلى الرف بدلاً من تعليقها. ستحتفظ بالمقابض والخطافات للأشياء التي لا يمكنها الوقوف في وضع مستقيم من تلقاء نفسها، مثل شوك الطبخ وملاعق الفطائر. فقط تأكد من أن الحافة الأمامية للحامل بعيدة بما يكفي عن الحائط لاستيعاب صورك أو أعمالك الفنية في المطبخ دون تعرضها لخطر الانزلاق.