حافظ على الثعابين من الفناء الخاص بك بمساعدة رائحة حلوة وحار يكرهون

آخر شيء يريد أي شخص رؤيته بينما يميل إلى حديقتهم هو ثعبان. لسوء الحظ ، تميل الثعابين إلى عادةً ما يزورها ساحات زيارة بسبب وفرة أماكن الاختباء والعلاجات اللذيذة للفريسة مثل الفئران والفئران والحشرات. في حين أن هناك بالتأكيد أخطاء يجب تجنبها عند محاولة التخلص من الثعابين ، فإن طريقة سهلة بشكل خاص تنطوي على عنصر غير مكلف – القرنفل. وبشكل أكثر تحديدًا ، فإن زيت القرنفل هو زيت أساسي طبيعي يمكن أن يساعد في صد مجموعة متنوعة من الآفات ، بما في ذلك الثعابين. نظرًا لأن الثعابين لديها شعور شديد بالرائحة ، يمكن أن ترسل الرائحة الحارة لهم التعبئة.

ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها قبل استخدام زيت القرنفل كطارد ثعبان. بالنسبة للمبتدئين ، يجب أن يتم رشها مباشرة على الثعبان للعمل. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، ثبت أن زيت القرنفل فعالًا كطارد عند رشه على ثعابين الأشجار البنية. قد تختلف فعالية رذاذ زيت القرنفل. يوصى أيضًا بالتشاور مع سلطات الحياة البرية قبل استخدام طارد على الغياب بأن الثعبان يعتبر نوعًا مهددًا أو مهددًا بالانقراض. على الرغم من أنه ليس مضمونًا ، إلا أنه عند الجمع بين التدابير الوقائية الأخرى ، يمكن أن يكون زيت القرنفل سهلاً نسبيًا وغير مكلف للحفاظ على الثعابين من الفناء.