حافظ على الثعابين من الفناء الخاص بك بمساعدة رائحة حلوة وحار يكرهون

آخر شيء يريد أي شخص رؤيته بينما يميل إلى حديقتهم هو ثعبان. لسوء الحظ ، تميل الثعابين إلى عادةً ما يزورها ساحات زيارة بسبب وفرة أماكن الاختباء والعلاجات اللذيذة للفريسة مثل الفئران والفئران والحشرات. في حين أن هناك بالتأكيد أخطاء يجب تجنبها عند محاولة التخلص من الثعابين ، فإن طريقة سهلة بشكل خاص تنطوي على عنصر غير مكلف – القرنفل. وبشكل أكثر تحديدًا ، فإن زيت القرنفل هو زيت أساسي طبيعي يمكن أن يساعد في صد مجموعة متنوعة من الآفات ، بما في ذلك الثعابين. نظرًا لأن الثعابين لديها شعور شديد بالرائحة ، يمكن أن ترسل الرائحة الحارة لهم التعبئة.
ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها قبل استخدام زيت القرنفل كطارد ثعبان. بالنسبة للمبتدئين ، يجب أن يتم رشها مباشرة على الثعبان للعمل. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، ثبت أن زيت القرنفل فعالًا كطارد عند رشه على ثعابين الأشجار البنية. قد تختلف فعالية رذاذ زيت القرنفل. يوصى أيضًا بالتشاور مع سلطات الحياة البرية قبل استخدام طارد على الغياب بأن الثعبان يعتبر نوعًا مهددًا أو مهددًا بالانقراض. على الرغم من أنه ليس مضمونًا ، إلا أنه عند الجمع بين التدابير الوقائية الأخرى ، يمكن أن يكون زيت القرنفل سهلاً نسبيًا وغير مكلف للحفاظ على الثعابين من الفناء.
باستخدام زيت القرنفل لردع الفرق والثعابين
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يعتبر كلوف وقرفة زيت الثنائي القوي لطارد الأفعى. ومع ذلك ، بدلاً من التركيز فقط على زيت القرنفل كطارد ثعبان ، يمكنك أيضًا استخدامه لصد مصدر طعام الأفعى. الفئران والجرذان وبعض الحشرات لم تعد مولعة برائحة القرنفل من الثعابين. ما عليك سوى لف القرنفل الكاملة بقطعة قماش ، أو نقع كرات القطن في زيت القرنفل ، ووضعها في مناطق حول منزلك أو حديقة من المحتمل أن تجذب الآفات – وخاصة في المناطق التي رأيت فيها الفئران أو الآفات الأخرى من قبل. يجب أن تحل محل كرات القطن أو القرنفل ملفوفة بشكل متكرر للحفاظ على حماية منزلك وحديقة.
يمكنك أيضًا استخدام قطرات من زيت القرنفل وزيت القرفة في جالون من الماء لإنشاء رذاذ يمكن استخدامه على كل من الثعابين وحول حديقتك. على الرغم من أنها لا تعتبر بشكل عام الطريقة الأكثر فعالية لردع الثعابين ، فإن بعض شركات الآفات توصي باستخدام رذاذ زيت القرنفل كحماية محيطية لساحتك. حتى أنه يستخدم في البخاخات طارد الأفعى التجارية. ومع ذلك ، من الضروري أن نلاحظ أنه إذا قمت برش الفناء باستخدام هذا الحل ، فستحتاج إلى إعادة تطبيقه كل بضعة أسابيع أو بعد هطول الأمطار الغزيرة. يمكنك حتى إضافة زيت القرفة وبعض فصوص الثوم المكسور إلى المزيج لحل أكثر نفاذة.
طرق أخرى للحفاظ على الثعابين
الهدف النهائي هو جعل فناءك غير جذاب قدر الإمكان للثعابين ، والتي يمكن أن تتضمن استخدام تكتيكات مختلفة متعددة. أولاً ، القضاء على المناطق التي يمكن أن تجد فيها الثعابين المأوى. هذا يعني ملء أي ثقوب في مروجك ، أو تشققات في أساس منزلك. أحد الاعتبارات الأخرى هو أن الثعابين تتمتع بالأعشاب الطويلة ، لذا تأكد من الحفاظ على قطع العشب. تبحث الثعابين أيضًا عن مصادر المياه ، لذلك إذا كان لديك حمام سباحة أو بركة في حديقتك ، فستحتاج إلى حماية تلك المناطق أيضًا. تنقع القماش أو الخرق في الأمونيا ووضعها في أكياس حول حمام السباحة أو منطقة البركة ، وتذكر تغييرها يوميًا.
يمكنك أيضًا استخدام العناصر الطبيعية مثل قشر البيض الممسوب وأراضي القهوة للحفاظ على الثعابين بعيدًا عن محيط حديقتك. يمكن التغلب على الرائحة لهم ، بالإضافة إلى أن نسيج القذائف يمكن أن يكون غير مريح. بدلاً من ذلك ، يمكن أن تتضاعف مخاريط الصنوبر وحتى المهاد كحاجز وقائي لحديقتك. يمكن أن يكون الملمس الشائك اللزج رادعًا للثعابين ، وقد يحتفظ بالحيوانات الخارجية الصغيرة من حديقتك ، بما في ذلك السناجب والقطط.