حافظ على الطماطم الخاصة بك من التكسير والانقسام مع نصيحة سقي بسيطة

هل هناك أي شيء أكثر إحباطًا من انتظار الطماطم الصبر للنضج ، فقط للعثور عليها متصدعًا أو تقسيمًا قبل أن تكون مستعدة للحصاد والاستمتاع؟ إذا واصلت العثور على طماطم جميلة مع شق أو صدع في بشرتهم ، فقد تتساءل عن المشكلة وما إذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به حيال ذلك. والخبر السار هو أنه ، نعم ، يمكنك منع تكسير وتقسيم الطماطم بطرق سهلة. إحدى الطرق للحفاظ على مظهر الطماطم مثالية هي من خلال نهج مدروس ومتسق في الري.
تميل الطماطم إلى الانقسام والتكسير بسبب التغيرات في مستويات الري. إذا كنت تزرع الطماطم في العراء ، فمن الأرجح أن تتساقط إذا تم اتباع أمطار غزيرة من الجفاف أو العكس. في الدفيئات ، حيث تميل الطماطم إلى الازدهار ، يمكنك التحكم بشكل أفضل في مستوى الرطوبة في التربة. إذا لم يكن لديك بالفعل واحدة ، فيمكنك DIY دفيئة من خيمة الظل أو غيرها من العناصر التي لديك بالفعل في المنزل. في كلتا الحالتين ، كونك في جدول سقي ثابت والروتين هو أفضل خط دفاع لك ضد الطماطم المنقسمة.
والمشكلة مع Split Tomatoes ليست مجرد جماليات. بمجرد تشققات الطماطم ، يمكن أن تبدأ بعض الحشرات السيئة في تناول الجسد الداخلي. بعد فترة وجيزة ، يمكن أن يكون هناك تنمو في العفن والفطريات وينتشر داخل الطماطم المنقسمة ، حتى عندما يبدأ في إصلاح نفسه. إذا كنت تتعامل مع طماطم متشققة لم تنضج بعد ، ففكر في اختيارها وتركها تنضج الكرمة. إذا كانت الطماطم جاهزة للأكل ، فما عليك سوى قطع الجزء المقسم ، وستتمكن من تناول الباقي بأمان.
كيفية سقي نباتات الطماطم لتجنب الانقسام
بعد روتين سقي صارم ومتسق ، يعد أحد أكثر الاختراقات المليئة بالتذكر عند زراعة الطماطم. تريد تجنب وجود الطماطم التي تتمتع بالوصول غير المتناسق إلى الماء ، وهو ما قد يتسبب في انقسامها وتكسيرها. إن أبسط طريقة للقيام بذلك هي اتباع جدول منتظم والتأكد من عدم وجود تقلبات شديدة في الري من أسبوع إلى آخر.
الكمية المثالية هي بوصة واحدة من الماء كل أسبوع أو أكثر قليلاً ، على الرغم من أنه يمكنك التكيف بناءً على الطقس باستخدام خدعة بسيطة: اختبار الإصبع. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تريد أن تسقي بعد ، فقم بإلقاء إصبعك حوالي بوصة في التربة التي ينمو فيها نبات الطماطم. إذا كانت التربة لا تزال رطبة ، فيجب أن تكون آمنًا للانتظار وتكرار الاختبار في اليوم التالي. إذا كانت التربة جافة من اللمس ، فهذا يعني أنه يجب عليك المضي قدمًا والماء. هذه طريقة رائعة للتأكد من أن نباتات الطماطم لديها إمكانية الوصول إلى الرطوبة المتسقة ومنع الثمار من الانقسام والتكسير. هذا مفيد بشكل خاص خلال أشهر الصيف الحارة ، عندما تجف التربة بشكل أسرع مما تدرك.
وعند سقي نباتات الطماطم ، ركز فقط على التربة. يجب أن يخترق الماء الطبقات الأعمق للأرض ، وليس هناك حاجة لتبلل الأوراق والكروم والفواكه (في الواقع ، من الأفضل تجنبها). لذلك ، ابتعد عن الرشاشات واستخدم خرطومًا أو سقيًا ضيقًا حيث يمكنك توجيه كل الماء مباشرة نحو الجذور.