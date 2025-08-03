حافظ على الفراشات القادمة إلى حديقتك مع عشب معمر هاردي يعشقون

هل من قبيل الصدفة أن زهرة تشبه الفراشة أمر حيوي أيضًا لبعض أنواع الفراشة؟ الشارع الشائع (Ruta Graveolens) هو كثيف معمر ، يضع عرضًا للزهور الخضراء المتمحورة حولها الصفراء التي تبدو وكأنها فراشة تشمس أجنحتها. يزور العديد من أنواع الفراشات وغيرها من الملقحات هذه الإزهار المغرية من أجل رحيقها ، ولكنها أيضًا نبات مضيف لأنواع فراشة Swally و Swallowtail Black والكبرى.

سمات شارع المشتركة ليست سوى شيء شائع. إنه يضم كلاً من الزهور والأوراق العطرية ، وعلى الرغم من أنه من المزعج أن تلمس وسامة عند تناولها بكميات كبيرة ، فقد تم استخدامها لأغراض الطهي والخرافات لعدة قرون. في هذه الأيام ، لا تتم إضافة الأوراق المريرة إلى الأطباق غالبًا ، وربما لن يتناثر معظم المستخدمين على الأرض الطازجة على الأرض لدرء السحرة أو الطاعون. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن إضافة جميلة من الليمون الصفراء إلى حديقة الملقحات الخاصة بك ، فإن Rue يستحق التعرف عليه.

Rue ليس موطنًا لأمريكا الشمالية ، لكنه لم يظهر علامات على أن تصبح غازية. في هذه القارة ، تملأ الحدائق بمجموعة متنوعة من الفراشات من المناطق من 4 إلى 10. ولهذا السبب ، هناك أماكن قليلة غير مناسبة لهذا العشبة المزهرة طالما أن التربة ليست رطبة جدًا. إضافة إلى قائمة السمات الفائزة ، من السهل النمو في التربة الفقيرة ولديها احتياجات منخفضة للمياه بمجرد إنشائها. شائعات شائعة جيدة دون أن تصبح غازية ، وهي حقيقة قد تعوض عن النباتات التي تعيش فقط حوالي خمس سنوات لكل منها.