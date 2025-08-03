حافظ على الفراشات القادمة إلى حديقتك مع عشب معمر هاردي يعشقون

هل من قبيل الصدفة أن زهرة تشبه الفراشة أمر حيوي أيضًا لبعض أنواع الفراشة؟ الشارع الشائع (Ruta Graveolens) هو كثيف معمر ، يضع عرضًا للزهور الخضراء المتمحورة حولها الصفراء التي تبدو وكأنها فراشة تشمس أجنحتها. يزور العديد من أنواع الفراشات وغيرها من الملقحات هذه الإزهار المغرية من أجل رحيقها ، ولكنها أيضًا نبات مضيف لأنواع فراشة Swally و Swallowtail Black والكبرى.
سمات شارع المشتركة ليست سوى شيء شائع. إنه يضم كلاً من الزهور والأوراق العطرية ، وعلى الرغم من أنه من المزعج أن تلمس وسامة عند تناولها بكميات كبيرة ، فقد تم استخدامها لأغراض الطهي والخرافات لعدة قرون. في هذه الأيام ، لا تتم إضافة الأوراق المريرة إلى الأطباق غالبًا ، وربما لن يتناثر معظم المستخدمين على الأرض الطازجة على الأرض لدرء السحرة أو الطاعون. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن إضافة جميلة من الليمون الصفراء إلى حديقة الملقحات الخاصة بك ، فإن Rue يستحق التعرف عليه.
Rue ليس موطنًا لأمريكا الشمالية ، لكنه لم يظهر علامات على أن تصبح غازية. في هذه القارة ، تملأ الحدائق بمجموعة متنوعة من الفراشات من المناطق من 4 إلى 10. ولهذا السبب ، هناك أماكن قليلة غير مناسبة لهذا العشبة المزهرة طالما أن التربة ليست رطبة جدًا. إضافة إلى قائمة السمات الفائزة ، من السهل النمو في التربة الفقيرة ولديها احتياجات منخفضة للمياه بمجرد إنشائها. شائعات شائعة جيدة دون أن تصبح غازية ، وهي حقيقة قد تعوض عن النباتات التي تعيش فقط حوالي خمس سنوات لكل منها.
المتنامية الشارع المشترك بنجاح
إذا كنت تتأرجح جودة التربة المذهلة في حديقتك ، فإن الشارع الشائع بالنسبة لك. إنها تنمو بسعادة وحقيبة في التربة الصخرية أو الصلبة أو الرملية أو الطميية أو الضحلة ، مما يضيف لونًا إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك بزهوره وكذلك زوارها المرفقين. ومع ذلك ، فإنه سيستقر بنجاح أكثر في تربة جيدة الاستنزاف ، رطبة ، وخصبة إلى حد ما. قم بتثقيف شارع مشترك في مواقع مع شمس كاملة إلى جزئية (تلك التي توفر من ست إلى سبع ساعات من الشمس يوميًا). النباتات سهلة بما يكفي حتى لا تحتاج إلى الأسمدة ، وهي نباتات مقاومة للجفاف ستزدهر دون الكثير من الماء بمجرد تأسيسها.
عند بدء البذور ، انتظر حتى تتجاوز درجات الحرارة حوالي 70 درجة فهرنهايت. زرع البذور عن طريق نثرها ، ثم الضغط عليها بخفة في التربة بيديك. قد يستغرقون ما يصل إلى 28 يومًا للانتشار. عندما تصل إلى 4 بوصات في الارتفاع ، قم بفك الشتلات إلى 1 إلى 2 قدم. قد يبدو هذا ككمية مفرطة من المساحة ، ولكن يمكن أن ينمو كل نبات يصل طوله إلى 3 أقدام وعرضه.
على الرغم من أن الشارع الشائع صعب بما فيه الكفاية للتغلب على مجموعة كبيرة من مناطق وزارة الزراعة الأمريكية ، إلا أنه سيحتاج إلى القليل من العزل في المناطق 4 و 5 و 6A ؛ قم بتغطية النباتات بحوالي 2 قدم من المهاد في فصل الشتاء إذا كنت تعيش في هذه المناطق. عندما يتدحرج الربيع ، تقليم الفروع الخشبية مرة أخرى لتحفيز النمو الجديد. على الرغم من أن الشارع الشائع لا يحتاج إلى الكثير في طريق المكملات الغذائية ، إلا أن القليل من الأسمدة المتوازنة في الربيع يمكن أن يمنح النباتات دفعة لطيفة بمجرد ظهور نمو جديد.