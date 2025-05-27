حافظ على تركيبات الجدار القبيحة بعيدًا عن الأنظار مع اختراق ديكور بسيط

حتى لو كنت قد قمت برعاية أسلوب منزلك بدقة من خلال الديكور والأثاث والطلاء المثالي ، فقد لا تزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تجعل المساحة تشعر بالخطأ بعض الشيء. لا سيما في المنازل التي تحتوي على جماليات ريفي أو كوتاجيور التي تؤكد على المواد الطبيعية والبساطة ، يمكن أن تكون تركيبات الجدران مثل ترموستات. حتى أفضل ترموستات ذكية لعائلتك ، وفقًا للمراجعات ، قد لا تتمتع بالمظهر الذي تريده. إذا شعرت أن تصميم منزلك يتعطل بسبب ترموستات مفيدة ولكنه قبيحة ، فإن تغطية تركيبات الجدار هو حل محتمل يستحق النظر فيه. على الرغم من أن تفكيرك الأول قد يكون تعليق بعض فن الجدار أو نقل الأثاث أمامه ، إلا أن هناك اختراقًا بسيطًا للديكور يبقي ترموستات بعيدًا عن الأنظار وسهلة الوصول نسبيًا ؛ بالإضافة إلى ذلك ، يمكن القيام به على الميزانية. لهذا الاختراق ، كل ما عليك فعله هو تعليق سلة فوق ترموستات.

يتمثل أحد الخيارات البسيطة في وضع سلة فوق ترموستات بحيث يتم إخفاءها في الداخل والعرض على السلة. لمزيد من التخصيص ، يمكنك العثور على سلة طويلة ونحيفة وتعليقها على الحائط فوق ترموستات. سيمنحك هذا الشكل القدرة على إضافة الزهور أو المساحات الخضراء أو أي شيء تختاره إلى السلة لنتيجة أكثر إثارة. كل ما عليك فعله هو قياس ترموستات وقطع ثقب من نفس الحجم من السلة. مع قطع دقيق ، يمكنك نشر السلة في مكانها على الترموستات لتعليقها دون أي أظافر أو الإمدادات الأخرى.