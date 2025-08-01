حافظ على حديقتك الملونة على مدار السنة مع حب الملقحات الشجيرة المزهرة

هل تريد حديقة تبقى نابضة بالحياة طوال العام؟ بقعة حيث تأتي النحل والفراشات للزيارة ، حتى عندما لا تزال النباتات الأخرى تحت تعويذة الشتاء؟ قد يبدو تحقيق ذلك بمثابة وظيفة كبيرة ، لكن شجيرة واحدة ، بالإضافة إلى هذا المتسلق دائمة الخضرة التي تجذب الملقحات ، يمكن أن تجلب الجمال الدائم إلى الفناء الخاص بك. إذا كنت تأمل في الحصول على مساحة خارجية تبدو دائمًا على مدار السنة وتساعد الملقحات المحلية ، فإن Andromeda الياباني (Pieris Japonica) هو ما تحتاجه.

موطنها الصين واليابان وتايوان ، تزدهر هذه الشجيرة المرنة في مناطق زراعة وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 8 ، حيث تظل دائمة الخضرة. شجيرة مقاومة الغزلان هي جوهرة حديقة ، تقدم الكثير من الجاذبية البصرية طوال المواسم. لديها أوراق لامعة جذابة تمر بتغيير اللون أثناء نضوجها. معروف بأزهارها في وقت مبكر من الربيع ، إنه مصدر لحبوب اللقاح المهم عندما تكون قليلة من النباتات الأخرى مزهرة. عادةً ما تصل إلى ارتفاع من 8 إلى 10 أقدام وينتشر إلى حوالي 8 أقدام ، يعتبر Andromeda الياباني نباتًا بطيئًا يناسب العديد من تصميمات الحدائق دون أن يصبح كبيرًا جدًا بسرعة كبيرة.