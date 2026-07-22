حافظ على خراطيم الحديقة منظمة باستخدام أداة ذكية تعمل بالبطارية من أمازون

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للحفاظ على حديقتك جميلة خلال فصل الصيف، من المؤكد أنك ستقوم ببعض الري يدويًا. أسهل طريقة هي القيام بذلك باستخدام خرطوم طويل لطيف يمكنك سحبه للحفاظ على رطوبة جميع أسرة حديقتك. ومع ذلك، بعد استخدام خرطوم الحديقة، تأتي الحاجة إلى تخزينه. لا يمثل ترك خرطوم على الأرض خطرًا محتملاً للتعثر فحسب، بل يعرض الخرطوم أيضًا لأضرار أشعة الشمس التدريجية بمرور الوقت. ولكن ماذا لو كان خرطومك قادرًا على تخزين نفسه؟ قد يساعد ذلك. يوجد حاليًا مثل هذا المنتج على أمازون: Betta EaseReel، وهو عبارة عن بكرة خرطوم قابلة للسحب مثبتة على الحائط تعمل بالبطارية.

يأتي EaseReel في نسختين: أحدهما بخرطوم بطول 78 قدمًا مقابل 159.90 دولارًا، والآخر بخرطوم بطول 100 قدم مقابل 179.90 دولارًا. حامل الحائط الخاص بالمنتج قابل للتحرك، ويتميز بدوران يمكن أن يدور 180 درجة. بالإضافة إلى الخرطوم، يأتي EaseReel أيضًا مزودًا بفوهة رش قابلة للتعديل بثمانية أنماط، بالإضافة إلى كابل شحن USB صغير لبطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن. من بين أكثر من 20 مراجعة من المستخدمين تشير إلى البطارية، يقول الأغلبية أن البطارية تحتفظ بشحنتها. شارك أحد المشترين أنه “بعد الشحن الأولي للبطارية، لا تزال تظهر الشحن الكامل بعد الاستخدام لمدة شهر تقريبًا”.

حتى كتابة هذه السطور، حصلت Betta EaseReel على تصنيف 4.6 نجمة من أصل خمسة، من حوالي 80 مقيمًا. خمسة وثمانون بالمائة أعطوه خمس نجوم، بينما أعطاه 4٪ أربعة نجوم. إجمالي 6% يمنح المنتج نجمة أو نجمتين. ذكر أحد العملاء، الذي راجع منتجًا مجانيًا في عام 2025، أن قطر الخرطوم أصغر بمقدار نصف بوصة مقابل الخمسة أثمان بوصة الأكثر شيوعًا، مما جعل الخرطوم – في رأيهم – أكثر عرضة للالتواء.