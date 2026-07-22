حافظ على خراطيم الحديقة منظمة باستخدام أداة ذكية تعمل بالبطارية من أمازون

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
للحفاظ على حديقتك جميلة خلال فصل الصيف، من المؤكد أنك ستقوم ببعض الري يدويًا. أسهل طريقة هي القيام بذلك باستخدام خرطوم طويل لطيف يمكنك سحبه للحفاظ على رطوبة جميع أسرة حديقتك. ومع ذلك، بعد استخدام خرطوم الحديقة، تأتي الحاجة إلى تخزينه. لا يمثل ترك خرطوم على الأرض خطرًا محتملاً للتعثر فحسب، بل يعرض الخرطوم أيضًا لأضرار أشعة الشمس التدريجية بمرور الوقت. ولكن ماذا لو كان خرطومك قادرًا على تخزين نفسه؟ قد يساعد ذلك. يوجد حاليًا مثل هذا المنتج على أمازون: Betta EaseReel، وهو عبارة عن بكرة خرطوم قابلة للسحب مثبتة على الحائط تعمل بالبطارية.
يأتي EaseReel في نسختين: أحدهما بخرطوم بطول 78 قدمًا مقابل 159.90 دولارًا، والآخر بخرطوم بطول 100 قدم مقابل 179.90 دولارًا. حامل الحائط الخاص بالمنتج قابل للتحرك، ويتميز بدوران يمكن أن يدور 180 درجة. بالإضافة إلى الخرطوم، يأتي EaseReel أيضًا مزودًا بفوهة رش قابلة للتعديل بثمانية أنماط، بالإضافة إلى كابل شحن USB صغير لبطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن. من بين أكثر من 20 مراجعة من المستخدمين تشير إلى البطارية، يقول الأغلبية أن البطارية تحتفظ بشحنتها. شارك أحد المشترين أنه “بعد الشحن الأولي للبطارية، لا تزال تظهر الشحن الكامل بعد الاستخدام لمدة شهر تقريبًا”.
حتى كتابة هذه السطور، حصلت Betta EaseReel على تصنيف 4.6 نجمة من أصل خمسة، من حوالي 80 مقيمًا. خمسة وثمانون بالمائة أعطوه خمس نجوم، بينما أعطاه 4٪ أربعة نجوم. إجمالي 6% يمنح المنتج نجمة أو نجمتين. ذكر أحد العملاء، الذي راجع منتجًا مجانيًا في عام 2025، أن قطر الخرطوم أصغر بمقدار نصف بوصة مقابل الخمسة أثمان بوصة الأكثر شيوعًا، مما جعل الخرطوم – في رأيهم – أكثر عرضة للالتواء.
من سيستفيد أكثر من بكرة خرطوم قابلة للسحب؟
إحدى المجموعات التي يمكن أن تستفيد من بكرة خرطوم قابلة للسحب تعمل بالبطارية هي مجموعة من كبار السن. وأوضح أحد المراجعين في أمازون، “(ب) كونك مواطنًا مسنًا، فإن ذلك يجعل أنشطة الري أقل بكثير من العمل الرتيب”. ربما ليس الجزء الخاص بالسقي، ولكن وضع الخرطوم في مكانه في البداية، ثم وضع الخرطوم بعيدًا في النهاية. هذه المهام ليست فقط مملة لأي بستاني، ولكنها يمكن أن تمثل أيضًا تحديًا لبعض كبار السن، وكذلك للأطفال الصغار، الذين قد يرغبون في المساعدة في مهام البستنة أيضًا، ولكنهم يجدون أنه من الصعب رفع أو حمل أو سحب أدوات الحديقة، مثل الخرطوم، حول الفناء.
علاوة على ذلك، يمكن أن تكون بكرة خرطوم أوتوماتيكية قابلة للسحب مفيدة لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل أو مشاكل في الحركة. واحدة من أفضل الطرق للف خرطوم الحديقة لإبقائه خاليًا من التشابك هي لفه على شكل رقم ثمانية، لكن الأمر يتطلب بعض القوة للحفاظ على هذا الإجراء لمسافة 50 أو 75 أو 100 قدم. إن وجود زر يتيح لك القيام بذلك بشكل أساسي (على سبيل المثال، لف الخرطوم) ليس أمرًا مريحًا فحسب، بل يمكن أن يكون ما يجعل بعض مهام البستنة أكثر إمكانية.
وأخيرًا، يمكن أن يكون هذا النوع من بكرة الخرطوم مفيدًا لأي شخص يحتاج إلى الماء يوميًا. ليس فقط سحب خرطوم الحديقة إلى موضعه أسهل – أو ينبغي أن يكون – مع خروج الخرطوم من البكرة بحركة سلسة، ولكنه قد يكون أيضًا مناسبًا إذا كنت بحاجة إلى الذهاب إلى مكان ما وليس لديك الوقت الكافي لإعادة الخرطوم بشكل صحيح للتخزين. في هذا الصدد، فإن بكرة خرطوم أوتوماتيكية قابلة للسحب تلغي أيضًا الحاجة إلى التعامل مع بكرة خرطوم مبللة وقذرة، والتي لا يحبها أحد.