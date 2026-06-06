حافظ على خرطوم حديقتك منظمًا باستخدام حل تخزين الألواح الخشبية

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بالنسبة للكثيرين، تعتبر البستنة هواية مريحة تأتي مع الرضا الملهم لرؤية كل جهودك تؤتي ثمارها في شكل أسرة زهور جميلة وعشب أخضر مورق ونباتات نابضة بالحياة ومزدهرة. وأحد الأدوات التي تساعد على تحقيق ذلك هو خرطوم الحديقة الموثوق به. ومع ذلك، فإن الشيء المتعلق بالخراطيم هو أنك تحتاج إلى حل تخزين قوي لها وإلا ستجد أنها يمكن أن تسبب القليل من الضرر في حديقتك. هناك العديد من الأجهزة التي يمكنك شراؤها للمساعدة في تخزين الخرطوم في حديقتك وإبقائه بعيدًا عن الأنظار، لكن أحد مستخدمي YouTube المبدعين، @passionatelyintriguedarts، شاركت فكرتها الرائعة حول كيفية الاحتفاظ بخرطوم عالي التحمل بطول 200 قدم مخزنًا بشكل مرتب باستخدام أداة DIY.
لقد كانت قادرة على إعادة تدوير المنصات الخشبية المهملة بشكل إبداعي وجزء من حامل المرحاض المحمول إلى حل تخزين سهل يمكنه استيعاب خرطومين للحديقة بطول 100 قدم – كل ذلك مع روابط مضغوطة من المحتمل أن تكون المادة الوحيدة التي يجب شراؤها. يبدو المشروع النهائي قويًا وعمليًا وفعالاً في حل مشكلة حقيقية يواجهها البستانيون، خاصة أولئك الذين لديهم مروج أكبر. وبالنظر إلى حقيقة أن بكرة خرطوم كبيرة بما يكفي لخراطيم أطول يمكن أن تكلف ما يزيد عن 150 دولارًا، فإن هذه الفكرة تبدو أيضًا كحل مرحب به للبستانيين المهتمين بالميزانية.
بناء وتخصيص حامل خرطوم صديق للميزانية الخاصة بك
جزء مما يجعل اختراق التخزين هذا جذابًا للغاية هو بساطته. يبدو أن مستخدم YouTube قد بنى الحامل من خلال وضع كلا المنصتين في وضع مستقيم وربطهما بقطعة المرحاض المحمولة كقاعدة – وهي طريقة فعالة لإبقاء الخراطيم بعيدة عن الأرض. يبدو التصميم العام أيضًا قويًا إلى حد ما، خاصة بالنظر إلى أن المنصات تم تأمينها معًا باستخدام، على حد تعبيرها، “الكثير من الروابط المضغوطة”. حتى أنها أضافت لمسة من الأناقة من خلال إنهاء التصميم النهائي بطبقة من البقع الداكنة.
هذه المرونة التي تتميز بها هذه المنتجات اليدوية الملائمة للميزانية هي قوتها العظمى، حيث أنه من السهل تخصيصها باستخدام مجموعة واسعة من البدائل والإضافات. يمكنك دمج ميزات فريدة لإعداد الخرطوم المزدوج، مثل خطافات الفوهات أو تنظيم أدوات الحديقة. يمكنك أيضًا أن تصبح ماهرًا باستخدام المواد المتاحة لك. على سبيل المثال، إذا لم تتمكن من العثور على منصات نقالة في متجر البقالة أو المستودع المحلي لديك، فكر في إنشاء نسختك الخاصة من الهيكل من البداية باستخدام 2 × 4 و1 × 4.
يمكنك أيضًا إضافة بعض العجلات إلى الأسفل لتسهيل الحركة، فهذا سيمنع الخشب من البقاء على التربة الرطبة. هذا التعديل البسيط وحده يمكن أن يجعل تحريك الهيكل الثقيل أسهل بكثير، خاصة إذا كان لديك ساحة كبيرة. ومع ذلك، قد تكون إحدى التوصيات هي العثور على مثبتات بديلة للروابط المضغوطة. حتى الروابط المضغوطة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية، مثل حزمة Anoson’s 400، ستكون أطول عمرًا في البيئة الخارجية من تلك المصممة للاستخدام الداخلي، كما هو الحال مع المشابك أو البراغي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.