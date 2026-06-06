حافظ على خرطوم حديقتك منظمًا باستخدام حل تخزين الألواح الخشبية

جزء مما يجعل اختراق التخزين هذا جذابًا للغاية هو بساطته. يبدو أن مستخدم YouTube قد بنى الحامل من خلال وضع كلا المنصتين في وضع مستقيم وربطهما بقطعة المرحاض المحمولة كقاعدة – وهي طريقة فعالة لإبقاء الخراطيم بعيدة عن الأرض. يبدو التصميم العام أيضًا قويًا إلى حد ما، خاصة بالنظر إلى أن المنصات تم تأمينها معًا باستخدام، على حد تعبيرها، “الكثير من الروابط المضغوطة”. حتى أنها أضافت لمسة من الأناقة من خلال إنهاء التصميم النهائي بطبقة من البقع الداكنة.

هذه المرونة التي تتميز بها هذه المنتجات اليدوية الملائمة للميزانية هي قوتها العظمى، حيث أنه من السهل تخصيصها باستخدام مجموعة واسعة من البدائل والإضافات. يمكنك دمج ميزات فريدة لإعداد الخرطوم المزدوج، مثل خطافات الفوهات أو تنظيم أدوات الحديقة. يمكنك أيضًا أن تصبح ماهرًا باستخدام المواد المتاحة لك. على سبيل المثال، إذا لم تتمكن من العثور على منصات نقالة في متجر البقالة أو المستودع المحلي لديك، فكر في إنشاء نسختك الخاصة من الهيكل من البداية باستخدام 2 × 4 و1 × 4.

يمكنك أيضًا إضافة بعض العجلات إلى الأسفل لتسهيل الحركة، فهذا سيمنع الخشب من البقاء على التربة الرطبة. هذا التعديل البسيط وحده يمكن أن يجعل تحريك الهيكل الثقيل أسهل بكثير، خاصة إذا كان لديك ساحة كبيرة. ومع ذلك، قد تكون إحدى التوصيات هي العثور على مثبتات بديلة للروابط المضغوطة. حتى الروابط المضغوطة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية، مثل حزمة Anoson’s 400، ستكون أطول عمرًا في البيئة الخارجية من تلك المصممة للاستخدام الداخلي، كما هو الحال مع المشابك أو البراغي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.