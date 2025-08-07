حافظ على عدادات المطبخ واضحة مع DIY يسهل على الميزانية

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

امتلاك مساحة إضافية في المطبخ أمر يمكن أن يستخدمه معظمنا. إنه أمر مفيد لتجفيف الأطباق ، ويمنحك مكانًا للاستمتاع بعضة سريعة لتناول الطعام. ولكن ، إذا كانت الغرفة محدودة ، فيمكنك دائمًا الإبداع. إحدى الطرق هي صياغة سلة جميلة من طحوليين من مواد صديقة للميزانية. مع هذا DIY السهل ، يمكنك المساعدة في مسح العدادات الخاصة بك وتنظيم مطبخك في نفس الوقت.

سلال الخوص ثنائية المستوية ليست رخيصة دائمًا عند شرائها من متجر عادي. لحسن الحظ ، يمكنك توفير بعض المال من خلال التوجه إلى متجر التوفير بدلاً من ذلك. ما عليك سوى الاستيلاء على سلالين خريفين مستديرين وحامل عصا الشموع ، وهو القطعة التي تربطهما معًا. على الرغم من أن السلال يمكن أن تكون أي تصميم تريده ، يجب أن يكون أحدها أصغر من الآخر ليكون الطبقة العليا. أيضًا ، إذا كنت تستطيع العثور على مقابض فقط ، فلا بأس بذلك ؛ يمكنك دائما قطعها. عند شراء المواد الخاصة بك ، فكر في كيفية استخدام السلة المكونة من مستويين. قد يساعدك الغرض في تحديد نوع السلال التي تريدها. تتمثل إحدى الأفكار الشائعة في استخدامها لتخزين الفاكهة لأنه يجعل عرضًا رائعًا. ومع ذلك ، فهي قطعة متعددة الاستخدامات يمكن أن تحتوي أيضًا على وجبات خفيفة أو عناصر خبز أو مائدة مدفوقة.