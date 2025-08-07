حافظ على عدادات المطبخ واضحة مع DIY يسهل على الميزانية

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
امتلاك مساحة إضافية في المطبخ أمر يمكن أن يستخدمه معظمنا. إنه أمر مفيد لتجفيف الأطباق ، ويمنحك مكانًا للاستمتاع بعضة سريعة لتناول الطعام. ولكن ، إذا كانت الغرفة محدودة ، فيمكنك دائمًا الإبداع. إحدى الطرق هي صياغة سلة جميلة من طحوليين من مواد صديقة للميزانية. مع هذا DIY السهل ، يمكنك المساعدة في مسح العدادات الخاصة بك وتنظيم مطبخك في نفس الوقت.
سلال الخوص ثنائية المستوية ليست رخيصة دائمًا عند شرائها من متجر عادي. لحسن الحظ ، يمكنك توفير بعض المال من خلال التوجه إلى متجر التوفير بدلاً من ذلك. ما عليك سوى الاستيلاء على سلالين خريفين مستديرين وحامل عصا الشموع ، وهو القطعة التي تربطهما معًا. على الرغم من أن السلال يمكن أن تكون أي تصميم تريده ، يجب أن يكون أحدها أصغر من الآخر ليكون الطبقة العليا. أيضًا ، إذا كنت تستطيع العثور على مقابض فقط ، فلا بأس بذلك ؛ يمكنك دائما قطعها. عند شراء المواد الخاصة بك ، فكر في كيفية استخدام السلة المكونة من مستويين. قد يساعدك الغرض في تحديد نوع السلال التي تريدها. تتمثل إحدى الأفكار الشائعة في استخدامها لتخزين الفاكهة لأنه يجعل عرضًا رائعًا. ومع ذلك ، فهي قطعة متعددة الاستخدامات يمكن أن تحتوي أيضًا على وجبات خفيفة أو عناصر خبز أو مائدة مدفوقة.
كيفية إنشاء سلة رائعة من طبقتين
https://www.youtube.com/watch؟v=ptexyh_tdgc
ابدأ بالحصول على سلالك كلها تنظيف مع قطعة قماش ناعمة ورطبة. بعد ذلك ، باستخدام مادة لاصقة قوية مثل غراء الغوريلا ، قم بتوصيل الجزء السفلي من حامل عصا الشموع إلى داخل السلة الأكبر. الآن ، أضف المزيد من الغراء إلى الجزء العلوي من حامل الشمعة وضبط السلة الأصغر في الأعلى. هذا كل شيء؛ إنها الآن قطعة ديكور المنزل المثالية التي يمكن أن تستخدم المساحة الرأسية في مطبخ صغير! فكر في صنع إصدارات متعددة لتنظيف كونترتوب المطبخ الخاص بك أكثر.
إذا كنت قادرًا على شراء كل شيء مستعملاً ، فلا ينبغي أن يكلف أكثر من 10 دولارات. قد تكون قادرًا أيضًا على العثور على إمدادات في Dollar Tree ، مثل حامل شمعة الحديد الأسود أو مقالي كعكة الصفيح الدائرية. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن قطع الأشجار بالدولار هذه ليست قوية أو أنيقة مثل استخدام سلال الخوص وحامل الشموع من متجر التوفير. ولكن ، إذا كنت على استعداد لتزيينهم أو ترغب فقط في توفير المزيد من الدولارات ، فقد يكون ذلك بالتأكيد عبارة عن منظمة Dolliant Dollar Tree.
إذا كنت ترغب في جعل سلةك المكونة من مستويين أكثر قوة وأنيقة ، فأضف قطعًا من الخشب الملون إلى السلال. قم بقطع الخشب بحيث يكون الحجم الدقيق لقيلة السلال من الخارج ويعلق مع الغراء. بدلاً من حامل عصا الشموع ، استخدم مغزلًا خشبيًا سميكًا واستخدم البراغي لدمجها. يبدو حتى مربيها مع الحفاظ على عدادات المطبخ هذه واضحة.