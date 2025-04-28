حافظ على فوضى عدادات الحمام الخاصة بك مع اختراق تخزين شجرة الدولار عبقري

إذا كان عداد حمامك فوضى أكثر من الهدوء ، فأنت لست الوحيد. تعتبر عدادات الحمام والأسطح المسطحة بعضًا من الأماكن الأولى لتراكم الفوضى عندما تكون في عجلة من أمرك أو تضع شيء ما. من فرش الماكياج الضالة ، وعلاقات الشعر ، والمجوهرات المتشابكة ، إلى تلك الزجاجات الصغيرة من طلاء الأظافر التي تتضاعف بطريقة أو بأخرى بين عشية وضحاها ، لا يستغرق الأمر الكثير حتى تشعر مساحة الحوض الخاصة بك. عندما تسرع للخروج من الباب في الصباح ، فإن آخر شيء تريد القيام به هو حفر كومة من الأشياء فقط للعثور على أساسياتك.

هذا هو المكان الذي يأتي فيه Hack Dollar Tree Fackin Hack – نعم ، حامل منديل. مع اثنين من السنانير البلاستيكية ذاتية اللصق وحزمة من s-hooks غير مكلفة ، يمكنك تحويل عنصر المطبخ المتواضع هذا إلى محلول تخزين الحمام مثبت على الحائط وهو نوع من العبقرية. يحمل حامل المنديل ، حامل المنديل ، حاملًا أنيقًا لكل شيء بدءًا من لوحات الماكياج وطلاء الأظافر إلى المناشف ، والأوشحة ، وحتى المجوهرات. إنها طريقة صديقة للمستأجرين ، واعية للميزانية لاستعادة عداداتك وجلب بعض الهيكل إلى روتينك الصباحي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك جعل هذا DIY في أقل من 10 دقائق – بدون أدوات ، لا إجهاد ، مساحة أكبر (وربما حتى القليل من الراحة الذهنية). حاملي منديل الشجرة الدولار هو مجرد واحد من العناصر الفريدة التي يمكنك استخدامها لتنظيم حمامك وإرهاق مساحتك.