حافظ على فوضى عدادات الحمام الخاصة بك مع اختراق تخزين شجرة الدولار عبقري

إذا كان عداد حمامك فوضى أكثر من الهدوء ، فأنت لست الوحيد. تعتبر عدادات الحمام والأسطح المسطحة بعضًا من الأماكن الأولى لتراكم الفوضى عندما تكون في عجلة من أمرك أو تضع شيء ما. من فرش الماكياج الضالة ، وعلاقات الشعر ، والمجوهرات المتشابكة ، إلى تلك الزجاجات الصغيرة من طلاء الأظافر التي تتضاعف بطريقة أو بأخرى بين عشية وضحاها ، لا يستغرق الأمر الكثير حتى تشعر مساحة الحوض الخاصة بك. عندما تسرع للخروج من الباب في الصباح ، فإن آخر شيء تريد القيام به هو حفر كومة من الأشياء فقط للعثور على أساسياتك.
هذا هو المكان الذي يأتي فيه Hack Dollar Tree Fackin Hack – نعم ، حامل منديل. مع اثنين من السنانير البلاستيكية ذاتية اللصق وحزمة من s-hooks غير مكلفة ، يمكنك تحويل عنصر المطبخ المتواضع هذا إلى محلول تخزين الحمام مثبت على الحائط وهو نوع من العبقرية. يحمل حامل المنديل ، حامل المنديل ، حاملًا أنيقًا لكل شيء بدءًا من لوحات الماكياج وطلاء الأظافر إلى المناشف ، والأوشحة ، وحتى المجوهرات. إنها طريقة صديقة للمستأجرين ، واعية للميزانية لاستعادة عداداتك وجلب بعض الهيكل إلى روتينك الصباحي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك جعل هذا DIY في أقل من 10 دقائق – بدون أدوات ، لا إجهاد ، مساحة أكبر (وربما حتى القليل من الراحة الذهنية). حاملي منديل الشجرة الدولار هو مجرد واحد من العناصر الفريدة التي يمكنك استخدامها لتنظيم حمامك وإرهاق مساحتك.
كيفية صنع محلول تخزين الحمام مثبت على الحائط مع حامل منديل شجرة الدولار
https://www.youtube.com/watch؟v=MW8TIGK7KCK
ابدأ بالاستيلاء على حامل منديل سلك مفاهيم الطبخ من شجرة الدولار. استخدم خطافات لاصقة قوية لتعليقها أفقياً على الحائط الخاص بك حتى تواجه النهاية المفتوحة. (نصيحة للمحترفين: تأكد من أن الجزء المسطح يقف بشكل مريح على الجدار لدعم الوزن بالتساوي.) ثم ، قم بقص بعض الأحواض على طول الأسلاك لإنشاء بقع معلقة لأي شيء مع حلقة أو حزام. فكر في scrunchies أو قلادات أو قبعات أو منجم.
فلماذا تعمل؟ الأمر كله يتعلق بالاستفادة من التخزين الرأسي. الحمامات تفتقر إلى مساحة الخزانة ، لذا فإن الارتفاع بدلاً من الخروج هو أحد أذكى الطرق للتراجع. يجعل تصميم شبيهة شبكي حامل المنديل من السهل التكيف مع عناصر مختلفة ، في حين أن السنانير اللاصقة تعني أنك لن تحتاج إلى حفر أو إتلاف جدرانك. بالإضافة إلى ذلك ، إنه DIY بأسعار معقولة! يكلف إجمالي المشروع 15 دولارًا أو أقل إذا كان لديك بعض العناصر بالفعل.
إذا كنت ترغب في تخصيص اختراق التخزين هذا ، فحاول إضافة واحدة تحت الحوض أو على رف عائم للحفاظ على لوحات المكياج والمستحضرات والعناية بالبشرة. قم برش حامل منديل لتتناسب مع جمالية الحمام – الأسود غير اللامع أو الذهب أو حتى الباستيل لمجموعة من الألوان الممتعة. ستقوم بتثبيت مساحة تخزين الحمام الخاصة بك مع اختراق شجرة بالدولار بأسعار معقولة. علاوة على ذلك ، إذا كنت في حالة مزاجية تنظيمية وترغب في إيجاد طرق أخرى لتجديد مساحة الحمام الخاصة بك ، ففكر في أخطاء تخزين الحمام هذه التي يرتكبها الجميع.