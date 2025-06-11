حافظ على مجموعتك الصغيرة المفضلة مخفية مع رف حلية DIY

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لا يزال الديكور الأقصى للغضب في عام 2025 ، وبما أن الحلي عبارة عن تركيبات من النمط ، فمن المنطقي أن مصطلح البحث “أرفف الحلي” ينفجر الآن. غالبًا ما يعرض العديد من عشاق الجمالية الفخمة موابرهم على أرفف الكتب ، أو إعدادهم على صواني حلية حول منزلهم ، أو وضعها في خزائن فضول عصرية. ولكن إذا لم يكن لديك الصبر لتخليص صواني الحلية القيمة في متجر التوفير ، أو تفضل طريقة فريدة من نوعها قليلاً تخزين العناصر العاطفية الخاصة بك ، فقد ترغب في اللجوء إلى مشروع DIY الإبداعي الذي يحمل تذكاراتك آمنة. على وجه التحديد ، يمكنك DIY على رف الحلية الخاص بك الذي يبقي المقتقدات المحبوبة بعيدًا عن الأنظار – ولكن في قلبك كثيرًا. ستحتاج فقط إلى بضعة أشياء لهذه الحرفة ، بما في ذلك الطلاء وصندوق الظل الساحر لجميع تذكاراتك العزيزة.
من المؤكد أن خزائن الفضول ساحرة ، لكنها يمكن أن تكون ضخمة وليست مثالية تمامًا لأولئك الذين يعيشون في مساحات أصغر. على الرغم من أن الصواني يمكن أن تكون بديلاً قويًا ، إلا أنها يمكن أن تشغل مساحة كبيرة على كونترتوب والجداول. يعد رف الحلية DIY هذا أمرًا رائعًا بشكل خاص لأي شخص قد يجمع الحلي ولكنه يريد عرضها بطريقة لا تطغى على المساحة.
كيفية DIY رف حلية لمجموعتك
يمكن أن تكون مربعات الظل وسيلة فريدة لعرض التذكارات ، وهي نجم العرض لهذا المشروع. يمكنك شراء شيء ما على Amazon مثل علبة عرض Ikee Design Wooden Collection ، أو إعادة استخدام واحدة قد تكون لديك بالفعل. ستحتاج أيضًا إلى الطلاء ، وشرائط الأوامر الشاقة ، وإطار ورقي. يمكنك عمل إطار من قطعة من الورق المقوى الرفيعة للتأكد من أنه يناسب رفك الحلي ، أو يمكنك تعطل شيء من أمازون مثل إطارات صور Vorcool Kraft. تأكد من أن مربع الظل الخاص بك يحتوي على مقصورات منفصلة ، ويفضل أن يكون ذلك بمجموعة من الأحجام ، لاستيعاب الحلي.
على Tiktok ، يرسم usergenevavanderzeil صندوق الحلية الخاص بهم ، ثم يقوم بإدراج إطار ورقي مع طباعة خلف الزجاج قبل الالتزام بالمربع على الحائط باستخدام شرائط الأوامر. يمكنك متابعة هذه الخطوات إلى T ، ولكن يمكنك أيضًا اللعب بأفكار مختلفة لتغطية الأبواب أو حتى رسم الباب تمامًا. للحصول على المزيد من الحرفيين المتقدمين ، قد تفكر في طريقة مبتكرة لاستخدام Decoupage لتصميم باب رف الحلية. بدلاً من إدخال صورة ما ، يمكنك استخدام Mod Podge لإضافة أزهار مجففة ساحرة إلى زجاجك والالتزام بحصيرة من الورق المقوى الأبيض مقابل الزهور لإخفاء كنوزك. يمكن أن يجعل رف الحلية الخاص بك ديكورًا حديثًا أو معاصرًا يبدو سلسًا لأنه يجعل المظهر كقطعة فنية نموذجية ، أو يمكنك أن تجعله يبرز مع مجموعة من الألوان وصورة مستقاة إذا كنت تميل نحو أسلوب أقصى حد أكبر.