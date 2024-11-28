حافظ على مظهر الأرضيات الخشبية الصلبة من خلال دمج روتين سنوي بسيط

هل تعرف تلك البقع المشمسة على الأرض والتي يحب حيوانك الأليف أن يأخذ قيلولة فيها؟ نفس ضوء الشمس الذي يحافظ على دفء صديقك المفضل له تأثير على الأرضيات الصلبة بمرور الوقت. لمنع أرضياتك من ظهور “خطوط سمرة” قبيحة، قم بإعادة ترتيب الأثاث سنويًا في روتينك، بحيث لا تتعرض أي منطقة لأشعة الشمس لفترة طويلة.

تمامًا كما يحصل البشر على سمرة في الشمس، فإن الأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس تتسبب في بهتان الخشب أو تغميقه، اعتمادًا على لون الأرضية الصلبة ونوعها. على سبيل المثال، تميل أرضيات خشب القيقب والبلوط إلى أن تصبح أفتح، بينما يصبح لون الكرز أغمق. يمكن أن تتفاعل التشطيبات الموجودة على الأرض مع ضوء الشمس أيضًا.

هذه التغيرات اللونية طبيعية وليست سيئة بطبيعتها. ولكنها تميل إلى الحدوث بشكل غير متساو، لأن أجزاء معينة فقط من الأرضية تتعرض لأشعة الشمس بينما يتم إخفاء أجزاء أخرى بواسطة الأثاث أو السجاد – ومن هنا تظهر الخطوط السمراء. بمجرد تغير لون الأرضيات، لا يمكن تثبيتها دون الصنفرة وإعادة الصقل. لذا فإن أفضل طريقة هي الوقاية. من خلال إعادة ترتيب أثاثك بانتظام، ستكون تغييرات اللون أكثر تناسقًا ودقة، مما يجعلها أقل وضوحًا بشكل عام.