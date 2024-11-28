حافظ على مظهر الأرضيات الخشبية الصلبة من خلال دمج روتين سنوي بسيط

هل تعرف تلك البقع المشمسة على الأرض والتي يحب حيوانك الأليف أن يأخذ قيلولة فيها؟ نفس ضوء الشمس الذي يحافظ على دفء صديقك المفضل له تأثير على الأرضيات الصلبة بمرور الوقت. لمنع أرضياتك من ظهور “خطوط سمرة” قبيحة، قم بإعادة ترتيب الأثاث سنويًا في روتينك، بحيث لا تتعرض أي منطقة لأشعة الشمس لفترة طويلة.
تمامًا كما يحصل البشر على سمرة في الشمس، فإن الأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس تتسبب في بهتان الخشب أو تغميقه، اعتمادًا على لون الأرضية الصلبة ونوعها. على سبيل المثال، تميل أرضيات خشب القيقب والبلوط إلى أن تصبح أفتح، بينما يصبح لون الكرز أغمق. يمكن أن تتفاعل التشطيبات الموجودة على الأرض مع ضوء الشمس أيضًا.
هذه التغيرات اللونية طبيعية وليست سيئة بطبيعتها. ولكنها تميل إلى الحدوث بشكل غير متساو، لأن أجزاء معينة فقط من الأرضية تتعرض لأشعة الشمس بينما يتم إخفاء أجزاء أخرى بواسطة الأثاث أو السجاد – ومن هنا تظهر الخطوط السمراء. بمجرد تغير لون الأرضيات، لا يمكن تثبيتها دون الصنفرة وإعادة الصقل. لذا فإن أفضل طريقة هي الوقاية. من خلال إعادة ترتيب أثاثك بانتظام، ستكون تغييرات اللون أكثر تناسقًا ودقة، مما يجعلها أقل وضوحًا بشكل عام.
كيفية إعادة ترتيب الأثاث للحصول على أفضل النتائج لأرضيتك
أعد ترتيب أثاثك مرة واحدة على الأقل سنويًا لمنع ظهور بقع داكنة أو باهتة بشكل غير متساوٍ على الأرضية الصلبة. إذا كان ذلك ممكنًا، استهدف ترتيبات جديدة تسمح لأجزاء مختلفة من الأرضية برؤية الشمس في كل مرة. تذكر أن عملية إعادة الترتيب يمكن أن تؤدي في حد ذاتها إلى إتلاف الخشب دون توخي الحذر المناسب. لحماية أرضياتك عند نقل الأثاث، احمل الأغراض بدلاً من سحبها واستخدم أشرطة التمرير إذا لزم الأمر. يمكنك أيضًا منع الأرضيات الصلبة من التلاشي بمرور الوقت عن طريق استخدام سجاد المنطقة وإعادة ترتيبها في نفس الوقت.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حماية الأرضيات الخاصة بك عن طريق تقليل كمية ضوء الشمس المباشر الذي يضربها. استخدم الستائر أو الستائر المعتمة، وفكر في تركيب طبقة واقية من الأشعة فوق البنفسجية على النوافذ. أضف ظلًا إضافيًا، إذا لزم الأمر، عن طريق تثبيت المظلات على الجزء الخارجي من النوافذ أو إضافة الأشجار أو الشجيرات. تتوفر أيضًا مواد مانعة للتسرب خشبية مقاومة لأشعة الشمس للمساعدة في منع أضرار الأشعة فوق البنفسجية والصبغات المصبوغة لجعل البهتان أقل وضوحًا. تجنب منتجات التنظيف القاسية مثل المبيضات، والتي يمكن أن تسرع من بهتان اللون عن طريق تآكل الخشب أو اللمسات النهائية.