حافظ على مظهر درج النفايات الخاص بك أنيقًا مع نصيحة ذكية من مارثا ستيوارت

يمكن أن تكون حقيبة العناصر التي تحتفظ بها في درج مطبخك غير المرغوب فيه كاشفة للغاية – يمكنها في نفس الوقت تحديد أدواتك الأكثر استخدامًا والعواطف التي لا يمكنك تحمل التخلي عنها. ومع ذلك، إذا كنت تقوم بتخزين أدوات معدنية ضخمة مثل المقص في درجك غير المرغوب فيه، توصي عميدة أسلوب الحياة مارثا ستيوارت بحماية الجزء الداخلي الخشبي – وإنشاء لمسة نهائية عاكسة لطيفة – ببطانة من الصفائح المعدنية. في مقطع من “The Martha Stewart Show” تم تحميله على YouTube في عام 2013، يقدم Stewart طريقة لإطالة عمر الدرج باستخدام أدوات متجر الهوايات الخاصة بك وبعض الصفائح المعدنية. بعد ذلك، بمجرد إزالة كل شيء ووضع الورقة في مكانها، يمكنك التخلص من درج الأشياء غير المرغوب فيها بطريقة بسيطة مدتها 30 دقيقة.

إذا قررت أن تصنع هذا المشروع بنفسك، قم أولاً بقياس الأبعاد الداخلية لدرجك غير المرغوب فيه باستخدام شريط قياس مرن. يساعدك هذا على المناورة في الزوايا الضيقة بشكل أفضل من شريط قياس النجار العادي. ستؤدي إزالة الدرج من الخزانة إلى تسهيل عملية القياس للحصول على ملاءمة مريحة، أو إذا كنت في مزاج ماهر، يمكنك حتى أن تصنع أدراجك الخاصة ورفوفًا قابلة للسحب لخزائنك لتحقيق قياسات مخصصة. من المهم الحصول على قياسات دقيقة لمنع الورقة من الانزلاق في الدرج واحتجاز الإيصالات أو الفكة تحتها.

بعد ذلك، توجه إلى متجر الأجهزة المحلي الخاص بك لالتقاط الصفائح المعدنية. يمكن أن يتراوح عرض أدراج المطبخ القياسية من 12 إلى 36 بوصة، بينما يبلغ عمق معظمها 24 بوصة، لذا ابحث عن قطعة بهذا الحجم على الأقل. على سبيل المثال، تبيع شركة Home Depot قطعًا مفردة مقاس 36 × 36 بوصة من صفائح الألمنيوم المعدنية من شركة MD Building Products مقابل 35 دولارًا تقريبًا. ستحتاج أيضًا إلى مقصات معدنية أو مقصات أو أدوات مضغ ومسطرة وقلم تحديد دائم.