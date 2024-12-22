حافظ على نظافة أسطح الحمامات من القمامة باستخدام أدوات المطبخ التي لا تستخدمها

قد يبدو الحفاظ على نظافة أسطح الحمامات بمثابة مهمة مستحيلة في تلك الصباحات المزدحمة عندما تسرع في روتينك للخروج من الباب في الموعد المحدد. قد تتراكم القمامة أيضًا إذا لم يحالفك الحظ في تجربة عدة أيام مزدحمة بنفس القدر خلال أسبوع. يمكنك معالجة هذه المشكلة بسهولة تامة عن طريق إعادة استخدام حاوية أقراص غسالة الأطباق في سلة مهملات صغيرة لاستخدامها في القمامة التي قد ينتهي بها الأمر على أسطح حمامك. من المحتمل أن تتخلص من الحاوية بمجرد أن تصبح فارغة على أي حال، لذا فهذه طريقة رائعة لاستخدامها.

قم بتغطية الملصق الموجود على سلة المهملات المؤقتة بورق لاصق لإضفاء مظهر جديد عليها. بمجرد الانتهاء من ذلك، سيكون الأمر مقنعًا بدرجة كافية لتمريره كسلة قمامة تم شراؤها من المتجر. ومع ذلك، إذا كان لديك حمام صغير، فقد لا تزال ترغب في إخفائه تحت الحوض بدلاً من تخزينه على الأرض للحفاظ على حمامك خاليًا من الفوضى. يمكنك تغليف سلة المهملات بكيس تسوق بلاستيكي والتخلص من الكيس بمجرد امتلاءه. إذا كنت تشتري حاويات غسالة الأطباق بشكل روتيني، فأنت محظوظ بما يكفي لتتمكن من إنشاء العديد من صناديق القمامة التي يمكنك صنعها بنفسك لاستخدامها في جميع أنحاء منزلك.