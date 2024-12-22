حافظ على نظافة أسطح الحمامات من القمامة باستخدام أدوات المطبخ التي لا تستخدمها

قد يبدو الحفاظ على نظافة أسطح الحمامات بمثابة مهمة مستحيلة في تلك الصباحات المزدحمة عندما تسرع في روتينك للخروج من الباب في الموعد المحدد. قد تتراكم القمامة أيضًا إذا لم يحالفك الحظ في تجربة عدة أيام مزدحمة بنفس القدر خلال أسبوع. يمكنك معالجة هذه المشكلة بسهولة تامة عن طريق إعادة استخدام حاوية أقراص غسالة الأطباق في سلة مهملات صغيرة لاستخدامها في القمامة التي قد ينتهي بها الأمر على أسطح حمامك. من المحتمل أن تتخلص من الحاوية بمجرد أن تصبح فارغة على أي حال، لذا فهذه طريقة رائعة لاستخدامها.
قم بتغطية الملصق الموجود على سلة المهملات المؤقتة بورق لاصق لإضفاء مظهر جديد عليها. بمجرد الانتهاء من ذلك، سيكون الأمر مقنعًا بدرجة كافية لتمريره كسلة قمامة تم شراؤها من المتجر. ومع ذلك، إذا كان لديك حمام صغير، فقد لا تزال ترغب في إخفائه تحت الحوض بدلاً من تخزينه على الأرض للحفاظ على حمامك خاليًا من الفوضى. يمكنك تغليف سلة المهملات بكيس تسوق بلاستيكي والتخلص من الكيس بمجرد امتلاءه. إذا كنت تشتري حاويات غسالة الأطباق بشكل روتيني، فأنت محظوظ بما يكفي لتتمكن من إنشاء العديد من صناديق القمامة التي يمكنك صنعها بنفسك لاستخدامها في جميع أنحاء منزلك.
قم بتخصيص سلة مهملات الحمام الخاصة بك واستمتع بأسطح عمل خالية من القمامة
هذا الاختراق بسيط مثل وضع ورق لاصق على حاوية الكمبيوتر اللوحي الخاصة بغسالة الأطباق ثم استخدام سلة مهملات الحمام الجديدة. عند التسوق لشراء ورق لاصق، قد ترغب في تحديد لون يكمل نظام ألوان الحمام الموجود لديك. ومع ذلك، يمكنك أيضًا تخطي خطوة التخصيص هذه تمامًا إذا كنت تخطط لإبقاء سلة المهملات مخفية أسفل الحوض. الخيار لك. إذا كنت مهتمًا بإضافة ورق لاصق، فإن ورق الاتصال Yancorp يعد خيارًا رائعًا لأنه يأتي في مجموعة متنوعة من خيارات الألوان.
بمجرد الانتهاء من إعداد سلة المهملات الصغيرة التي تصنعها بنفسك، يمكنك إما وضعها في مرحاضك لتقليل الفوضى الموجودة على سطح الحمام أو استخدامها في أي مكان آخر في منزلك. لديك أيضًا خيار استخدام الحاوية للتخزين بدلاً من سلة المهملات. سيكون مثاليًا لتخزين مستلزمات الحمام أو مستلزمات التنظيف الصغيرة. يمكنك أيضًا وضع الجوارب أو الملابس الصغيرة الأخرى بالداخل ووضعها على رف الخزانة. هذه نصيحة رائعة لأصحاب المنازل الذين يتطلعون إلى تنظيم أرفف خزانة عميقة.