حافظ على نظافة حمامك لفترة أطول مع خدعة تخزين دش الأشجار بالدولار البسيط

بعد تنظيف حمامك العميق ، هناك شيء آخر يمكنك القيام به لضمان بقائه spic ويمتد لفترة أطول. ولا يتطلب المزيد من التنظيف. يميل معظم الناس إلى تخزين أساسياتهم في مجال الرعاية الذاتية في الحمام ، حتى تلك التي لا يستخدمونها يوميًا. لذا ، كيف يمكنك تجنب الفوضى دون التضحية بالراحة؟ أدخل اختراق تخزين Dollar Tree Dearting من Tiktok Creator @Bonnel1970. في مقطع الفيديو الخاص بها ، توضح كيف يمكنك الحفاظ على الحمام أنيقًا وتنظيمًا مع الاستمرار في الوصول بسهولة إلى المنتجات التي تستخدمها عدة مرات في الأسبوع فقط. كل ما تحتاجه هو قضيب التوتر ، وبعض السلال ، وسنانير ستارة الدش. الاختراق بسيط ولكنه فعال: تعليق السلال من القضيب مع السنانير لتخزين العناصر التي لا تستخدمها كل يوم.
كلما زاد عدد الزجاجات والمنتجات التي تم تركها في الحمام ، زاد احتمال انسكابها وإنشاء فوضى. ستحتاج أيضًا إلى قضاء وقت إضافي في التنظيف حولهم. يتمتع الحمام الخالي من الفوضى ومنظم فرصة أفضل للبقاء بهذه الطريقة لفترة أطول. هذا بالضبط ما يساعدك هذا الاختراق الشجرة الدولار على تحقيقه. من خلال الحفاظ على الضروريات اليومية الخاصة بك فقط في الحمام ، ستحرر المساحة وتقليل الفوضى. بالإضافة إلى ذلك ، ستبقى هذه السلال جافة نسبيًا وخالية من العفن ، مما يجعلها سهلة التنظيف والصيانة.
كيفية استخدام السلال المعلقة للحفاظ على الأوساخ والفوضى إلى الحد الأدنى
يعمل اختراق شجرة الدولار هذا العجائب كما هي ، ولكن من السهل أيضًا تخصيص مساحتك. ليس عليك استخدام السلال المقترحة. لا تتردد في اختيار نمط أو لون مختلف يناسب حمامك الجمالي. فقط تأكد من أن المواد سهلة التنظيف ، بالنظر إلى الطبيعة الرطبة للبيئة. على سبيل المثال ، لا ينبغي أن تبلل Wicker ، لذلك إذا اخترته ، فستحتاج إلى التأكد من تجفيفه بشكل صحيح أولاً. إذا كان لديك المزيد من المنتجات لتخزينها ، ففكر في استخدام قضيب توتر أطول لإنشاء مساحة معلقة إضافية. إذا لم يكن هناك مجال لقضيب ، فحاول أكواب الشفط أو السنانير اللاصقة ، والتي من السهل أيضًا إزالتها ، لتعليق السلال.
أفضل ما في الأمر هو أن تكاليف الإعداد أقل من 10 دولارات: سلال الأسلاك المستديرة المغلفة هي 1.50 دولار لكل منها ، و 12 عبوة من حلقات ستارة دش بلاستيكية واضحة هي 1.50 دولار ، وقضيب التوتر الزنبركي القابل للتعديل أقل من 2 دولار. بأسعار معقولة وفعالة وسهلة التنفيذ. من خلال دمج اختراق تخزين دش الأشجار الدولار هذا ، يمكنك تحويل حمامك إلى مساحة أكثر وظيفية ومرتبة. مع الفوائد الإضافية المتمثلة في منع تراكم الأوساخ ، سيبقى الحمام جديدًا وجذابًا. ومع ذلك ، إذا كنت تتعامل مع حثالة الصابون العنيدة ، يمكن أن يساعد اختراق Alka-Seltzer في تحديث دشك القذر.