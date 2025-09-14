حافظ على نظافة حمامك لفترة أطول مع خدعة تخزين دش الأشجار بالدولار البسيط

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

بعد تنظيف حمامك العميق ، هناك شيء آخر يمكنك القيام به لضمان بقائه spic ويمتد لفترة أطول. ولا يتطلب المزيد من التنظيف. يميل معظم الناس إلى تخزين أساسياتهم في مجال الرعاية الذاتية في الحمام ، حتى تلك التي لا يستخدمونها يوميًا. لذا ، كيف يمكنك تجنب الفوضى دون التضحية بالراحة؟ أدخل اختراق تخزين Dollar Tree Dearting من Tiktok Creator @Bonnel1970. في مقطع الفيديو الخاص بها ، توضح كيف يمكنك الحفاظ على الحمام أنيقًا وتنظيمًا مع الاستمرار في الوصول بسهولة إلى المنتجات التي تستخدمها عدة مرات في الأسبوع فقط. كل ما تحتاجه هو قضيب التوتر ، وبعض السلال ، وسنانير ستارة الدش. الاختراق بسيط ولكنه فعال: تعليق السلال من القضيب مع السنانير لتخزين العناصر التي لا تستخدمها كل يوم.

كلما زاد عدد الزجاجات والمنتجات التي تم تركها في الحمام ، زاد احتمال انسكابها وإنشاء فوضى. ستحتاج أيضًا إلى قضاء وقت إضافي في التنظيف حولهم. يتمتع الحمام الخالي من الفوضى ومنظم فرصة أفضل للبقاء بهذه الطريقة لفترة أطول. هذا بالضبط ما يساعدك هذا الاختراق الشجرة الدولار على تحقيقه. من خلال الحفاظ على الضروريات اليومية الخاصة بك فقط في الحمام ، ستحرر المساحة وتقليل الفوضى. بالإضافة إلى ذلك ، ستبقى هذه السلال جافة نسبيًا وخالية من العفن ، مما يجعلها سهلة التنظيف والصيانة.