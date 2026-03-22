حالة الصحة العقلية النادرة التي تم تشخيصها لدى لوك كومز

في عمر 12 عامًا فقط، تم تشخيص إصابة نجم موسيقى الريف لوك كومز بنوع نادر من اضطراب الوسواس القهري، ولكن لم يشارك كومز المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع حتى مقابلة مارس 2025 مع برنامج 60 Minutes Australia. وبينما كان يروي تجربته، قام المغني وكاتب الأغاني بإزالة المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالوسواس القهري. في حين أنه أصبح متألقًا تقريبًا باعتباره طريقة حياة متطورة ومصقولة بشكل لا يصدق، إلا أنه في شكله الفعلي، يمكن أن يكون الاضطراب منهكًا، كما كشف كومز.
يتم تصنيف الاضطراب، كما أوضحته جمعية القلق والاكتئاب الأمريكية، على أنه أفكار أو حوافز غير مرغوب فيها تسبب الضيق. يمكن أن تختلف الهواجس، لكن النتيجة واحدة، مما يضيف ضغطًا غير مرغوب فيه على الفرد المصاب بالوسواس القهري. وللحالة الصحية النفسية عدة أشكال؛ تم تشخيص كومز على أنه نوع من الوسواس القهري البحت. يُشار إليه عادةً باسم Pure O OCD، وهو يقع تحت المظلة الأكبر للوسواس القهري الذي تم تصنيفه نظرًا لافتقاره إلى المظاهر الجسدية للإكراه. (هذه هي علامات الوسواس القهري التي قد لا تكون على علم بها.)
في حين أن الحالات الأخرى من الوسواس القهري يمكن أن تؤدي إلى سلوكيات نمطية، فإن Pure O يعمل فقط في عقل الفرد. وقد أوضح كومز الأمر على أفضل وجه قائلاً: “إن النسخة التي أمتلكها شريرة بشكل خاص لأنه، كما تعلمون، لا يوجد مظهر خارجي لها. لذلك بالنسبة لشخص مثلي، فأنت لا تعرف حتى ما يحدث. يمكن أن يحدث الآن.”
يشرح كومز كيف يبدو الأمر عند الإصابة بهذا الشكل النادر من الوسواس القهري
خلال مقابلته، اعترف نجم موسيقى الريف أن نوبات الوسواس القهري التي يعاني منها، خاصة عندما تحدث بالقرب من مواعيد جولته، تشعر بأنه غير قابل للعبور ويؤدي إلى الشلل. تتسبب ثورات كومز في موجة من الأفكار المتطفلة التي لا يمكن السيطرة عليها حول العنف والدين لملء رأسه. وأوضح: “إنه يركز على الأشياء التي ليس لها إجابة”. “إنها حقًا أسئلة حول هويتك كشخص لا يمكنك حقًا الحصول على إجابة لها.”
بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من حالات الصحة العقلية، قد يكون من الصعب فهم النوبات أو النوبات، خاصة في حالة كومز. من دون المظهر الجسدي للأشكال الأخرى من الحالة، تبدو تجارب كومز مع اضطرابه هادئة نسبيًا من الخارج. ولكن داخل عقله مشهد آخر تماما. دوامة من السبب والنتيجة، وصف كومز اضطراب الوسواس القهري الذي يعاني منه بأنه انعكاس لأفكاره الوسواسية التي تسبب التوتر، الأمر الذي يشجع دماغه على التركيز أكثر على أفكار الوسواس القهري.
أسوأ ما في الأمر هو أن كومز لا يستطيع دائمًا تحديد الأسباب التي تدفعه أفكاره إلى هذه الدوامة. بينما تملأ الهواجس رأسه وتستهلك وقته، يُترك مغني موسيقى الريف ضائعًا بشأن كيفية إيقاف تفكيره المهووس وحتى كيف بدأ.
ما الذي يسبب الوسواس القهري؟
على الرغم من أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك سبب واحد للوسواس القهري، إلا أن هناك العديد من الحالات التي تمت دراستها والتي تظهر نمطًا من الصدمة كمصدر لحالة الصحة العقلية، في حين تثبت دراسات أخرى وجود خلل في التوازن الكيميائي باعتباره العامل وراء تطوره. أجرى الدكتور لوك نورمان دراسة حول كيفية عمل الوسواس القهري داخل الدماغ في جامعة ميشيغان. وأشار إلى النتائج التي توصل إليها: “تظهر هذه النتائج أنه في حالة الوسواس القهري، يستجيب الدماغ كثيرًا للأخطاء، وأقل من اللازم لإيقاف الإشارات، وهي تشوهات يشتبه الباحثون في أنها تلعب دورًا حاسمًا في الوسواس القهري، ولكن لم يتم إثبات ذلك بشكل قاطع بسبب الأعداد الصغيرة من المشاركين في الدراسات الفردية”.
مع استمرار الباحثين في دراسة حالة الصحة العقلية، تم تطوير أساليب التكيف لدعم الأفراد الذين يعانون من الوسواس القهري بشكل أفضل. يمكن أن يعمل تدوين الأفكار الوسواسية على مكافحة نمط التفكير المتطفل. تقترح طرق أخرى فصل أفكار الوسواس القهري عن الأفكار الأصلية لتقليل وردع التفكير الوسواسي. كما يتم تشجيع إعادة التوجيه والإلهاء بشدة؛ قد يساعد أيضًا دندنة أغنية أو ممارسة التمارين الرياضية في علاج أعراض الوسواس القهري.