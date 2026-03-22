حالة الصحة العقلية النادرة التي تم تشخيصها لدى لوك كومز

في عمر 12 عامًا فقط، تم تشخيص إصابة نجم موسيقى الريف لوك كومز بنوع نادر من اضطراب الوسواس القهري، ولكن لم يشارك كومز المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع حتى مقابلة مارس 2025 مع برنامج 60 Minutes Australia. وبينما كان يروي تجربته، قام المغني وكاتب الأغاني بإزالة المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالوسواس القهري. في حين أنه أصبح متألقًا تقريبًا باعتباره طريقة حياة متطورة ومصقولة بشكل لا يصدق، إلا أنه في شكله الفعلي، يمكن أن يكون الاضطراب منهكًا، كما كشف كومز.

يتم تصنيف الاضطراب، كما أوضحته جمعية القلق والاكتئاب الأمريكية، على أنه أفكار أو حوافز غير مرغوب فيها تسبب الضيق. يمكن أن تختلف الهواجس، لكن النتيجة واحدة، مما يضيف ضغطًا غير مرغوب فيه على الفرد المصاب بالوسواس القهري. وللحالة الصحية النفسية عدة أشكال؛ تم تشخيص كومز على أنه نوع من الوسواس القهري البحت. يُشار إليه عادةً باسم Pure O OCD، وهو يقع تحت المظلة الأكبر للوسواس القهري الذي تم تصنيفه نظرًا لافتقاره إلى المظاهر الجسدية للإكراه. (هذه هي علامات الوسواس القهري التي قد لا تكون على علم بها.)

في حين أن الحالات الأخرى من الوسواس القهري يمكن أن تؤدي إلى سلوكيات نمطية، فإن Pure O يعمل فقط في عقل الفرد. وقد أوضح كومز الأمر على أفضل وجه قائلاً: “إن النسخة التي أمتلكها شريرة بشكل خاص لأنه، كما تعلمون، لا يوجد مظهر خارجي لها. لذلك بالنسبة لشخص مثلي، فأنت لا تعرف حتى ما يحدث. يمكن أن يحدث الآن.”

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، فيرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى HOME إلى 741741، اتصل بالرقم التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.