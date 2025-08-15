حامل البيض في ثلاجتك ليس لتخزين البيض الطازج – هذه هي وظيفته الحقيقية

في كل مطبخ تقريبًا، نجد تلك القطعة البلاستيكية الصغيرة المليئة بالفراغات الدائرية، والمثبتة غالبًا على باب الثلاجة. معظم الناس يضعون فيها البيض الطازج بشكل تلقائي، دون أن يفكروا يومًا في أن الغرض الأصلي من تصميمها مختلف تمامًا.

من أين جاءت فكرة حامل البيض؟

الثلاجات الحديثة تأتي مع ملحقات عديدة تساعد على تنظيم المساحة وحفظ الأطعمة. من بينها حامل البيض الذي يبدو اسمه واضحًا، لكنه في الأصل لم يكن مخصصًا لحفظ البيض الطازج.

البيض، بطبيعته، يمكن أن يُخزن في درجة حرارة الغرفة كما نراه في المتاجر، ووضعه في الثلاجة هو مسألة راحة إضافية وضمان أكبر للحفاظ عليه، لا أكثر.

الاستخدام الحقيقي والمفاجئ

عند ابتكار هذا الحامل، كان الهدف منه تخزين البيض المسلوق بعد طهيه، وليس البيض النيئ. حجمه الصغير نسبيًا يتناسب مع هذا الغرض، حيث كان المقصود حفظ كمية محدودة من الأطعمة التي ستُستهلك خلال وقت قصير.

اليوم، ومع تغيّر العادات الغذائية، قلّ استخدام البيض المسلوق كوجبة جاهزة في الثلاجة، فأصبح الحامل يُستعمل بشكل شبه حصري للبيض الطازج، وهو أمر لا بأس به طالما تُراعى شروط الحفظ.

نصائح للحفاظ على جودة البيض في الثلاجة

تجنّب تغيّر الحرارة المفاجئ : أخرج فقط الكمية التي ستستخدمها مباشرة.

: أخرج فقط الكمية التي ستستخدمها مباشرة. ضع البيض في مكان ثابت، بعيدًا عن الأبواب التي تُفتح وتُغلق كثيرًا، لتفادي التقلبات الحرارية.

الحرارية. إذا كان البيض مسلوقًا، احفظه في وعاء مغلق لتجنب امتصاصه روائح الأطعمة الأخرى.

باختصار، قد يكون حامل البيض في ثلاجتك صُمم لشيء غير الذي تستخدمه له الآن، لكن لا ضرر في مواصلة وضع بيضك الطازج فيه، طالما تحافظ على ظروف تخزين مناسبة تمنحه أطول فترة صلاحية ممكنة.