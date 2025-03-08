حامل النبات الأنيق DIY باستخدام سجادة ايكيا

تشمل الطرق الفريدة لتزيين منزلك بالنباتات كل شيء بدءًا من صنع الجروح النضرة وسلال مملوءة بالزهور من السقف إلى إنشاء جدار لهجة حي. ولكن هؤلاء ، يمكن القول أنه نوع من التعقيد. إذا كنت أحد الوالدين النباتيين مع كل العاطفة في العالم من أجل رعاية النباتات الخاصة بك وعرضها ، ولكن ليس الكثير من الصبر عندما يتعلق الأمر بـ DIY ، فإن مشروع الديكور السريع والسهل المليء بالأوراق سوف يروق. توجه إلى ايكيا وشراء سجادة صغيرة في النمط أو اللون الذي تختاره – ندرج بعض التوصيات أدناه. قم بإزالة أي علامات مبيعات ، وقم بطيها ، نمط اوريغامي ، إلى شكل يشبه الجرافة. الغراء الطيات في مكانه وينطلق نباتك في الداخل. هذا كل شيء!
توجه إلى Ikea لالتقاط سجادة Sortsö غير المبينة مقابل 4.99 دولار. (يحتوي المتجر أيضًا على السجادة ذات اللون الأزرق الفاتح إذا كنت تفضل.) ستحتاج إلى بعض الغراء النسيج الشاق. Fittdyhe القابلة للغسل الصافية الغراء هو أفضل بائع Amazon عند حوالي 9 دولارات للأنبوب. إذا كنت تفضل علامة تجارية شهيرة ، فإن ALEENE Fabric Fusion لاصق دائم للأقمشة مقابل ما يزيد قليلاً عن 6 دولارات للأنبوب يجتاز بانتظام اختبارات قوية وغسل. بندقية الغراء الساخنة وعصي الغراء تعمل أيضًا. اعتمادًا على حجم كبير وطوله ، قد يكون غلافك ، زوجًا من مقص القماش يكون مفيدًا أيضًا. إذا كنت تعتقد أنك قد ترغب في إرفاق الغطاء على وعاء النبات ، فاحصل على بعض مسامير تنجيد برونزية في الرأس البارز البالغة 0.67 بوصة – حوالي 8 دولارات مقابل 100 قطعة.
كيفية تحويل أحدث سجادة Ikea إلى غطاء وعاء منزلي
تجمعت اللوازم ، أنت مستعد للبدء في هذه الخدعة التي لا تحظى بأغلفة أغطية زهرة DIY الرائعة. إذا كنت تريد غطاءًا كبيرًا ، فاستخدم البساط كما هو أو قم بقص السجادة في نصف الطوابق لشيء أصغر. احتفظ أو إزالة الشرابات – اخترت! أضعاف الجوانب الطويلة للسجادة في الوسط. أضف الغراء إلى HEMS وتداخلها قليلاً لإنشاء التماس أنيق. مع مواجهة التماس ، قم بطي جانب واحد من السجادة على نفسه لتشكيل شكل الماس. أضف نقطة من الغراء في الوسط وقم بطي اللوحات العلوية والسفلية للوفاء به. أضف المزيد من الغراء حسب الحاجة. ارفع الحقيبة وفتحها خارجًا ، وتسطيح القاعدة على سطح عملك. قم بطي الجزء العلوي عدة مرات لإنشاء الكفة والبوب في نباتك في وعاء الحضانة البلاستيكية.
يمكنك أيضًا طي القاعدة بطريقة مشابهة للكيفية التي يمكن أن تتشابك بها اللوحات في صندوق التعبئة من الورق المقوى عندما تكون خارج الشريط. على عكس السجادة ، قم بقياس وتمييز ارتفاع الغطاء بخط أفقي باستخدام طباشير خياط. اقسم الجزء السفلي من السجادة إلى أربعة أجزاء وامنحها رأسياً ؛ يتطابق طول الخطوط مع العرض الذي تتمنى أن تكون قاعدتك. قطع على هذه الخطوط والتشابك اللوحات ، ويلصقها في مكانها حيث تتداخل. إذا كنت بحاجة إلى ، قم بتوصيل البساط بالوعاء الداخلي باستخدام دبابيس التنجيد.
أفكار غلاف النبات البديلة التي تستخدم أيضًا سجادة ايكيا
حاليًا توجيه اتجاه نسيج التصميم الداخلي وهو حلم أقصى؟ بمعنى آخر ، رفض البيج لصالح الأنماط النابضة بالحياة. لدى Ikea بعض السجاد الملون الآخر لاستكشاف هذه الفكرة DIY ، وهي Tånum مقابل 7.99 دولار ، و Vägskylt مقابل 12.99 دولار ، و Mävinn مقابل 24.99 دولار. يمكنك أيضًا استخدام حصيرة مدخل متينة ومفتوحة للنسبة الطبيعية مع نفس تقنية الطي لإنشاء المزيد من المظهر السلة.
إذا كنت ترغب في الحصول على أكثر إبداعًا قليلاً ، فانتقل إلى سلة سلكية كبيرة ، واطوي السجادة بدقة داخلها ، والبوب في عدد قليل من النباتات المنزلية في الأواني البلاستيكية. نحن نحب سلة الأسلاك الفولاذية المتنوعة SPECTRUM المتنوعة باللون الأسود مقابل حوالي 21 دولارًا. هناك طريقة أخرى لإعادة استخدام سجادة قديمة لدني زارع رائع في الهواء الطلق (أو سجادة جديدة) هي لفه حول وعاء نبات بلاستيكي أساسي أو سلة المهملات ، على غرار كيفية قيام بعض البستانيين باستخدام نسيج هيسيان. قم بتأمين السجادة بطول السلسلة السميكة ، أو بعض الحبل ، أو حزام قديم. يعمل هذا أيضًا مع الأواني الصغيرة المنزلية الداخلية الصغيرة ، طالما أنك على استعداد لقطع السجادة إلى قطع أصغر.
لاحظ أن السجاد المصنوع من الألياف الطبيعية عرضة للعفن والتعفن إذا لم تبقيها جافة. وبالمثل ، لا تتوقع أن تحتوي الغطاء المصنوع من مادة قابلة للنفاذ على قطرات وتسربات من الوعاء الموضوعة بداخله. استخدم الغطاء مع الصحن أو السفينة النباتية ، أو ضعه على سطح أرضية مقاوم للماء مثل البلاط. ثم أخرج النبات من وعاء البساط لسقيه.