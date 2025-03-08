حامل النبات الأنيق DIY باستخدام سجادة ايكيا

تشمل الطرق الفريدة لتزيين منزلك بالنباتات كل شيء بدءًا من صنع الجروح النضرة وسلال مملوءة بالزهور من السقف إلى إنشاء جدار لهجة حي. ولكن هؤلاء ، يمكن القول أنه نوع من التعقيد. إذا كنت أحد الوالدين النباتيين مع كل العاطفة في العالم من أجل رعاية النباتات الخاصة بك وعرضها ، ولكن ليس الكثير من الصبر عندما يتعلق الأمر بـ DIY ، فإن مشروع الديكور السريع والسهل المليء بالأوراق سوف يروق. توجه إلى ايكيا وشراء سجادة صغيرة في النمط أو اللون الذي تختاره – ندرج بعض التوصيات أدناه. قم بإزالة أي علامات مبيعات ، وقم بطيها ، نمط اوريغامي ، إلى شكل يشبه الجرافة. الغراء الطيات في مكانه وينطلق نباتك في الداخل. هذا كل شيء!

توجه إلى Ikea لالتقاط سجادة Sortsö غير المبينة مقابل 4.99 دولار. (يحتوي المتجر أيضًا على السجادة ذات اللون الأزرق الفاتح إذا كنت تفضل.) ستحتاج إلى بعض الغراء النسيج الشاق. Fittdyhe القابلة للغسل الصافية الغراء هو أفضل بائع Amazon عند حوالي 9 دولارات للأنبوب. إذا كنت تفضل علامة تجارية شهيرة ، فإن ALEENE Fabric Fusion لاصق دائم للأقمشة مقابل ما يزيد قليلاً عن 6 دولارات للأنبوب يجتاز بانتظام اختبارات قوية وغسل. بندقية الغراء الساخنة وعصي الغراء تعمل أيضًا. اعتمادًا على حجم كبير وطوله ، قد يكون غلافك ، زوجًا من مقص القماش يكون مفيدًا أيضًا. إذا كنت تعتقد أنك قد ترغب في إرفاق الغطاء على وعاء النبات ، فاحصل على بعض مسامير تنجيد برونزية في الرأس البارز البالغة 0.67 بوصة – حوالي 8 دولارات مقابل 100 قطعة.