حامل شموع الوسادة الذي يمكنك صنعه بنفسك والذي يضيف لمسة ناعمة ومريحة إلى مساحتك الخاصة

بما أن أكياس الساندويتش تختلف في الحجم، قم بقياس كمية الأسمنت الأبيض اللازمة لملء ما يزيد قليلاً عن نصف الكيس. @unidesign1 يستخدم جزء واحد من الأسمنت الأبيض مقابل نصف جزء من الماء. قم بخلط الماء مع الأسمنت بزيادات صغيرة، مع التحريك جيدًا لتجنب أي كتل. بمجرد الحصول على قوام عجين الفطيرة، اسكبي الخليط في الكيس البلاستيكي. قم بإزالة أكبر قدر ممكن من الهواء قبل إغلاق الكيس ووضعه بشكل مسطح وهزه قليلاً للتأكد من عدم تشكل فقاعات.

بعد ذلك، املأ كوبًا بكمية كافية من الماء لعمل علامة على الأسمنت دون أن يغوص إلى القاع. اضغط برفق ولكن بقوة على الجزء السفلي من الزجاج حتى منتصف الكيس البلاستيكي، واتركه هناك كما هو. ستكون هذه المسافة البادئة بمثابة قاعدة للشمعة وستشكل التجاعيد على الوسادة الأسمنتية. على الرغم من أن فترة تماسك الأسمنت الأبيض يمكن أن تمتد من 8 إلى 10 ساعات، إلا أننا نقترح تركه حتى يجف لمدة 24 ساعة على الأقل.

بعد قطع البلاستيك، حان الوقت لتزيين حامل الشموع الخاص بك. إما أن تتركه كما هو للحصول على مظهر خام وغير مكتمل أو قم بالرمل للحصول على لمسة نهائية أكثر سلاسة. قم بتغطية سطحه بطلاء أكريليك أو طلاء طباشير محلي الصنع. قم بتجربة اللون عن طريق إضافة طلاء أكريليك إلى خليط الأسمنت والماء. يمكنك صنع حاملات الشموع ذات الوسائد بأحجام مختلفة لحمل أي شيء بدءًا من الشموع الصغيرة وحتى الشموع العطرية السميكة. والأفضل من ذلك، يمكنك استخدامه كصينية صغيرة للحلي أو كغطاء للمدخل.