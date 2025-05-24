حامل كعكة جوانا جينز الرائع الذي يستخدمه المشترون لتخزين أجبانهم

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يمكن لصفيحة كعكة الرخام من Joanna Gaines “Hearth and Hand with Magnolia Collection (المتوفرة في Target) أن تفعل أكثر من الحفاظ على الكعكة الخاصة بك-إعادة عرض موقف الكعكة هذا للحفاظ على الجبن A-chillin” أيضًا. بفضل معدل الموصية المرتفعة للحرارة في Marble ، فإنه يسحب الحرارة من الأطعمة (وحتى أصابعك) بسرعة وكفاءة ، ولهذا السبب يشعر Marble دائمًا ببرودة. إنها تسحب الحرارة حرفيًا من أصابعك. هذا هو السبب أيضًا في أن تشعر بالتعيس عندما تدخل إلى أرضية رخامية بعد الاستحمام الساخن. يمتص الرخام الحرارة من قدميك ، تاركًا الخنازير تشعر بالبرد.
مثل كل الأشياء جوانا جينس ، تتميز لوحة كعكة الرخام بتصميم مذهل. تغطي قبة زجاجية جميلة الحامل الرخامي ، الذي يجلس على طاولتك أو عدادك. ليس فقط أنه مفيد ، ولكن سيشجعك على البدء في رؤية الكعكة تقف كديكور في حد ذاتها. الأهم من ذلك ، بسبب قدرات الموصلية في الرخام ، فإنه يساعد على الحفاظ على الجبن عند 68 إلى 72 درجة فهرنهايت – ويعرف أيضًا باسم درجة حرارة الغرفة. إنه أمر جيد أيضًا ، لأنه عندما يسخن الجبن إلى درجة حرارة الغرفة ، تخفف جزيئات الدهون في الجبن قليلاً. بمجرد حدوث ذلك ، يتم إطلاق نكهات Umami العميقة والروائح اللذيذة. الجبن الدافئ هو أيضا أكثر كريمية وأكثر ليونة. تزيد هذه النعومة من مستوى الصوت على النكهة ، مما يعني أن براعم التذوق الخاصة بك أكثر قدرة على اكتشاف مجموعة أوسع من النكهات. في ضوء هذا ، من المنطقي تحويل الكعكة الرخامية إلى حامل الجبن.
نصائح لتخزين الجبن
إذا كنت ستخبأ الجبن في حامل كعكة جوانا جينز ، فستحتاج إلى إعطائها وقتًا كافيًا للانخفاض إلى درجة حرارة الغرفة. إذا قمت بقطعها مباشرة من الثلاجة ووضعتها في لوحة الكيك ، فستستغرق الجبن في أي مكان من 20 دقيقة إلى ساعة للوصول إلى درجة حرارة الغرفة. يعتمد الوقت الدقيق على ما إذا كان الجبن الناعم أو الصلب. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون الغطاء الموجود على حامل جبنة ماغنوليا ضيقة في الهواء إلى حد ما ، مما يعني أنه يمكنك تخزين الجبن على المنضدة دون القلق بشأن تجفيفه أو جذب الآفات.
تشير إرشادات وزارة الصحة الأمريكية إلى أنه ، بشكل عام ، لا ينبغي استبعاد الطعام في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين. خلاف ذلك ، يمكن أن تبدأ البكتيريا الضارة في النمو ، مما قد يؤدي إلى التسمم الغذائي. لديك بعض الفسحة ، اعتمادًا على أنواع الجبن التي لديك على لوحة الرخام. وفقًا لمنتجات الألبان الأمريكية ، يمكن أن تستمر الأجبان ذات المحتوى المنخفض للرطوبة ، مثل شيدر أو بارميزان ، وقتًا أطول في المفتوحة من الأجبان الناعمة ، مثل Camembert أو Brie ، قبل أن تفسد المجموعات.
على الرغم من أنه قد يكون من المغري إبقاء الجبن على المنضدة بسبب خصائص الموصلية الرخامية ، إلا أنه من الأفضل إعادته في الثلاجة قبل أن تنتهي النافذة التي ساعتان. يصل الطعام إلى منطقة خطر عندما يتراوح بين 40 و 140 درجة فهرنهايت. هذه هي درجات الحرارة التي تشجع النمو البكتيري. عند 68 درجة فهرنهايت و 72 درجة فهرنهايت ، يجلس جبن درجة حرارة الغرفة في منتصف درجة الحرارة هذه.
عناصر أخرى يمكن تخزينها في حامل الكيك المغطى
هناك عناصر أخرى قد ترغب أيضًا في الحصول على مأوى تحت قبة Cake Cake Stand. لجعل هذه القطعة جزءًا صديقًا للميزانية من ديكور الطاولة الخاص بك ، ضع في اعتبارك معلماتها. لوحة الرخام 11 بوصة ، ولكن ليس كل ذلك سيكون مساحة قابلة للاستخدام. الغطاء يأخذ بعض المساحة على الحواف الخارجية. يبلغ ارتفاعه 8.5 بوصة أيضًا ، لذلك لا يمكن أن يكون الطعام الذي تضعه فيه طويلًا جدًا. قد ترغب أيضًا في إلقاء نظرة على الأشياء من وجهة نظر جمالية. أي أنك تريد وضع الطعام الذي يبدو جميلًا في الداخل لأن اللوحة تهدف إلى إظهار ما هو أسفل قبة.
خذ كيشي ، على سبيل المثال. لا يمكن أن تبدو مذهلة فحسب ، بل إنها وصفة تتذوق في الواقع بشكل أفضل إذا كنت تقدمها في درجة حرارة الغرفة. للتأكد من أن حدودها تطهير الحواف الداخلية لغطاء قبة لوحة الكيك ، اجعلها في مقلاة وينكو من الفولاذ الكربونية 8 بوصة لأن مقلاة قياسية مقاس 9 بوصات قد تضع قشرة الكويشي بالقرب من القبة.
أو فكر في جعلها لوحة زبدة. وعلى عكس الجبن ، من الآمن ترك الزبدة في درجة حرارة الغرفة ، لذلك جعل لوحة الكيك محور شاشة العرض مقبولة تمامًا. يُقدّم الزبدة على حامل كعكة الرخام. يمكنك الجلوس فوق لوحة تقطيع خشبية أكبر تزينها بشرائح متنوعة من الخبز والمفرقعات. ما عليك سوى تغطية لوحة الكيك مع غطاء مقببة حتى وقت الحفلة للحفاظ على الأشياء جديدة.