حامل كعكة جوانا جينز الرائع الذي يستخدمه المشترون لتخزين أجبانهم

إذا كنت ستخبأ الجبن في حامل كعكة جوانا جينز ، فستحتاج إلى إعطائها وقتًا كافيًا للانخفاض إلى درجة حرارة الغرفة. إذا قمت بقطعها مباشرة من الثلاجة ووضعتها في لوحة الكيك ، فستستغرق الجبن في أي مكان من 20 دقيقة إلى ساعة للوصول إلى درجة حرارة الغرفة. يعتمد الوقت الدقيق على ما إذا كان الجبن الناعم أو الصلب. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون الغطاء الموجود على حامل جبنة ماغنوليا ضيقة في الهواء إلى حد ما ، مما يعني أنه يمكنك تخزين الجبن على المنضدة دون القلق بشأن تجفيفه أو جذب الآفات.

تشير إرشادات وزارة الصحة الأمريكية إلى أنه ، بشكل عام ، لا ينبغي استبعاد الطعام في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين. خلاف ذلك ، يمكن أن تبدأ البكتيريا الضارة في النمو ، مما قد يؤدي إلى التسمم الغذائي. لديك بعض الفسحة ، اعتمادًا على أنواع الجبن التي لديك على لوحة الرخام. وفقًا لمنتجات الألبان الأمريكية ، يمكن أن تستمر الأجبان ذات المحتوى المنخفض للرطوبة ، مثل شيدر أو بارميزان ، وقتًا أطول في المفتوحة من الأجبان الناعمة ، مثل Camembert أو Brie ، قبل أن تفسد المجموعات.

على الرغم من أنه قد يكون من المغري إبقاء الجبن على المنضدة بسبب خصائص الموصلية الرخامية ، إلا أنه من الأفضل إعادته في الثلاجة قبل أن تنتهي النافذة التي ساعتان. يصل الطعام إلى منطقة خطر عندما يتراوح بين 40 و 140 درجة فهرنهايت. هذه هي درجات الحرارة التي تشجع النمو البكتيري. عند 68 درجة فهرنهايت و 72 درجة فهرنهايت ، يجلس جبن درجة حرارة الغرفة في منتصف درجة الحرارة هذه.