حان الوقت لإلقاء مقلاة غير لاصقة إذا حدث هذا

لسنوات عديدة ، كان على الطهاة تحميل أدوات الطهي الخاصة بهم مع طن من الزبدة أو الزيت لمنع الطعام من الالتصاق. أدخل أجهزة طبخ غير لاصقة في الخمسينيات من القرن الماضي ، عندما تكون أحواض الألومنيوم المطلية بالففلون مبسطة للطبخ والتنظيف. ومع ذلك ، فقد وجد لاحقًا أن طلاء تفلون يحتوي على حمض perfluorooctanoic (PFOA) ، والذي يرتبط بحالات مثل مرض الكلى ، وسرطان الخصية ، والعقم.
على الرغم من أنك لن تجد PFOA في طلاء TEFLON اليوم ، فإن هذا لا يعني أن أحواضك غير الواقعة آمنة بالضرورة. العديد من أحواضك غير اللاصقة مصنوعة من مركبات الفرد والبولي فلووروكيل (PFAs) ، والتي تُعرف أيضًا باسم “المواد الكيميائية للأبد” لأنها تنهار مع مرور الوقت. إذا تم تقطيع المقلاة غير اللاصقة الخاصة بك ، فقد حان الوقت لاستبداله حتى لا تدخل هذه PFAs في طعامك.
إن التعرض العالي لهذه المواد الكيميائية يمكن أن يضعف استجابة جسمك المناعية للعدوى أو اللقاحات. كما تم ربط هذه المواد الكيميائية بارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول ، ونمو أبطأ في الرضع ، وسرطان الكلى. لسوء الحظ ، لن تتمكن من التخلص من تعرضك لـ PFAs فقط من خلال إلقاء جميع المقاليات غير اللاصقة. يمكن العثور على PFAs في مجموعة واسعة من المنتجات التي تستخدمها كل يوم.
المنتجات التي لها “مواد كيميائية إلى الأبد”
المواد الكيميائية إلى الأبد هي مشكلة ليس فقط بسبب مرونتها ولكن أيضًا لمدى سرعة انتقالها عبر النظم البيئية والغذائية. مجرد كمية صغيرة من التعرض يمكن أن تكون سامة. ستجد الكثير من PFAs في مطبخك ، بما في ذلك صناديق البيتزا المقاومة للشفات ، وزورن الميكروويف ، وأنواع أخرى من عبوات المواد الغذائية. قد تكون PFAs في طعامك إذا جاء من أو تم صنعه في الأماكن التي تحتوي فيها التربة أو الهواء أو الماء على PFAs.
قد تحتوي مياه الشرب الخاصة بك أيضًا على PFAs ، حتى لو كان لديك بئر خاصة. من المرجح أن يكون لديك المزيد من المياه الملوثة إذا كنت تعيش في مدينة أو بالقرب من مصنع التصنيع. قد يحتوي قميصك أو سراويل أو سترات مفضلة على PFAs ، خاصةً إذا كانت مقاومة للماء أو مقاومة للبقع. والأسوأ من ذلك هو أن مصنعي الملابس لا يجب أن يخبروك بأنها تحتوي على PFAs. بعض شركات الملابس تتخلى عن PFAs في ملابسها.
تقوم وكالة حماية البيئة بمراجعة مواد كيميائية جديدة لإمكاناتها للسمية قبل دخولها السوق ، وقد تنظم استخدام بعض PFAs في الحاويات البلاستيكية. يتم حظر المنتجات ذات السلسلة الطويلة PFAs من الاستيراد إلى الولايات المتحدة. الشركات المصنعة الرئيسية تتخلى عن PFOA ، وحظرت وكالة حماية البيئة استخدام بعض PFAs في السجاد.
كيف يمكنك الحد من تعرض PFAS الخاص بك
نظرًا لأن PFAs تبقى في جسمك إلى الأبد ، لا يمكنك فعل الكثير بشأن تعرضك لـ PFAS في الماضي. يمكنك تغيير بعض الأشياء للحد من تعرضك. إذا تم تقطيع عمومك الحالي غير اللاصق أو خدشه ، فيمكنك اختيار المقالي المغلفة بالسيراميك أو الحديد الزهر أو الصلب الكربوني أو الفولاذ المقاوم للصدأ لتجنب PFAs. بعض هذه المقالي إما غير لاصقة أو تصبح دون لاصق من خلال عملية التوابل. يقول NRDC لتجنب تسخين الأطعمة في الميكروويف إذا كان ملفوفة في عبوة مقاومة للشفى ، بما في ذلك الفشار الميكروويف. ومع ذلك ، قالت إدارة الغذاء والدواء أن معظم الشركات المصنعة للأغذية قد بدأت في التخلص من عوامل عزل الشحوم المستخدمة في تغليف الأغذية.
تعتبر السجاد والأثاث المقاوم للبقع رائعين إذا كان لديك حيوانات أليفة أو أطفال ، ولكن معظمها يحتوي على PFAs ما لم يتم تصنيفها خالية من PFAS. عند شراء الملابس ، قم بإجراء القليل من البحث على العلامة التجارية أو المتجر. سجلت شركات الأحذية مثل Keen و Deckers (الذين يصنعون علامات Ugg و Teva) A- من NRDC للعمل على إزالة PFAs ، كما حصل ليفي شتراوس وفيكتوريا سيكريت على نفس الدرجة لملابسهم. وفي الوقت نفسه ، حصل كولز ، نوردستروم ، ميسي ، وول مارت على F من NRDC. يحتوي مشروع العلوم الخضراء على قائمة بالمنتجات الأخرى وسياسات PFAS الخاصة بهم.