حان الوقت لإلقاء مقلاة غير لاصقة إذا حدث هذا

لسنوات عديدة ، كان على الطهاة تحميل أدوات الطهي الخاصة بهم مع طن من الزبدة أو الزيت لمنع الطعام من الالتصاق. أدخل أجهزة طبخ غير لاصقة في الخمسينيات من القرن الماضي ، عندما تكون أحواض الألومنيوم المطلية بالففلون مبسطة للطبخ والتنظيف. ومع ذلك ، فقد وجد لاحقًا أن طلاء تفلون يحتوي على حمض perfluorooctanoic (PFOA) ، والذي يرتبط بحالات مثل مرض الكلى ، وسرطان الخصية ، والعقم.

على الرغم من أنك لن تجد PFOA في طلاء TEFLON اليوم ، فإن هذا لا يعني أن أحواضك غير الواقعة آمنة بالضرورة. العديد من أحواضك غير اللاصقة مصنوعة من مركبات الفرد والبولي فلووروكيل (PFAs) ، والتي تُعرف أيضًا باسم “المواد الكيميائية للأبد” لأنها تنهار مع مرور الوقت. إذا تم تقطيع المقلاة غير اللاصقة الخاصة بك ، فقد حان الوقت لاستبداله حتى لا تدخل هذه PFAs في طعامك.

إن التعرض العالي لهذه المواد الكيميائية يمكن أن يضعف استجابة جسمك المناعية للعدوى أو اللقاحات. كما تم ربط هذه المواد الكيميائية بارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول ، ونمو أبطأ في الرضع ، وسرطان الكلى. لسوء الحظ ، لن تتمكن من التخلص من تعرضك لـ PFAs فقط من خلال إلقاء جميع المقاليات غير اللاصقة. يمكن العثور على PFAs في مجموعة واسعة من المنتجات التي تستخدمها كل يوم.