حان الوقت لإلقاء Loofah الخاص بك إذا حدث هذا

باستخدام Loofah يشعر بأنه منعش بشكل مدهش. إنه يخرج من الجلد الميت ، مما يجعلك ناعمًا وسلسًا ، بل إنه يساعد في تعزيز الدورة الدموية تحت الجلد. إذا كنت قد تساءلت يومًا من أين تأتي إسفنجات Loofah ، فهي ليست من المحيط مثل الإسفنج البحري. إنهم يأتون بالفعل من نوع من القرع الذي جفت وتجفيفه قبل أن يشق طريقه إلى الحمام.
امنح Loofah نفحة جيدة. قد تبقى رائحة غسل جسمك ، ولكن إذا كانت لها رائحة متعفن ، فقد حان الوقت لرميها. يمكن أن يحدث هذا في أقل من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. لماذا؟ أن Loofah يقوم بعمل جيد لإزالة الجلد القديم ، ولكن ليس كل هذا الجلد يشطف أسفل الصرف. تلك الثقوب الصغيرة في Loofah الخاصة بك يمكن أن تحبس خلايا بشرتك الميتة. حتى إذا قمت بتعليق اللوف الخاص بك حتى تجف بعد كل دش ، فإن رطوبة حمامك تجعل لوفاه مكانًا خصبة لبراعة خطرة للنمو ، مما قد يسبب الحساسية أو الالتهابات. (إليك ما يمكن أن يحدث إذا لم تقم أبدًا بتغيير Loofah.)
ما قد ينمو في loofah الخاص بك
قد ترغب في التخلص من Loofah الخاص بك إذا كنت تعرف ما يختبئ في أعماق تلك الشقوق. وجدت دراسة أقدم في مجلة علم الأحياء الدقيقة السريرية أن اللووف المستخدمة يمكن أن تؤوي البكتيريا الضارة التي تتغذى على خلايا بشرتك ، مثل pseudomonas aeruginosa. هذه البكتيريا شائعة في الحمامات ويمكن أن تسبب التهابات في المسالك البولية والجلد والآذان. والأسوأ من ذلك ، أن P. aeruginosa معروف بتطور المقاومة للمضادات الحيوية ، مما يجعل العدوى أكثر صعوبة في علاجها.
كنت تعتقد أن السماح لتجف اللوف الخاص بك سوف يتخلص من البكتيريا ، ولكن ليس بالكامل. ووجد الباحثون أنه على الرغم من انخفاض مستويات البكتيريا بعد التجفيف لمدة أسبوعين ، فقد ارتدوا إلى الوراء بمجرد أن تبلل Loofah مرة أخرى. ولا يتم استخدامها فقط لوفات ، فأنت بحاجة إلى القلق – غير معقمة تمامًا. حتى طازجة خارج الحزمة ، يمكن أن تحتوي على آثار للبكتيريا من البيئة وبشرتك. عندما غمر الباحثون لوفات جديدة في مياه معقمة لمدة 24 ساعة ، بدأت البكتيريا التي لم يتم اكتشافها سابقًا في الازدهار.
كيف تحافظ على نظافة Loofah
إذا لم تتمكن من التخلي عن Loofah الخاص بك ولكنك تريد تجنب البكتيريا ، فهناك بعض الأمل. ووجدت الدراسة أيضًا أنه إذا نقعت في حل التبييض بنسبة 10 ٪ ، فسوف تقوم بتعريف هذه الأخطاء الصغيرة. يجب عليك تنظيف Loofah الخاص بك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. بعد كل دش ، تأكد من شطفه تمامًا وقم بتعليقه في مكان بارد حتى يجف. هذا يعني إخراجها من حمامك.
لا تريد استخدام Loofah كل يوم ، خاصة إذا كنت تحلق أجزاء جسمك. هذه التخفيضات الصغيرة من الحلاقة يمكن أن تجعل من السهل على أي بكتيريا على Loofah إصابة جسمك. يمكن للبكتيريا مثل E. coli أن تدخل جسمك أيضًا من خلال منطقة الأعضاء التناسلية ، لذلك تجنب استخدام Loofah لتنظيف هذه المناطق. أيضًا ، يجب ألا تشارك أبداً مع أفراد أسرتك الآخرين.
بقدر ما تذهب بدائل Loofah ، فإن النايلون poufs ليس الخيار الأفضل. يمكن أن تمسك بدائل Loofah الملونة أيضًا بتلك البكتيريا نفسها. لا تزال هناك حاجة إلى تنظيف الإسفنج المضاد للميكروبات واستبدالها في كثير من الأحيان. تحتوي الإسفنجات البحرية على إنزيمات مضادة للبكتيريا الطبيعية ، ولكن تحتاج أيضًا إلى تبديلها. تذكر أن القالب يمكن أن ينمو أيضًا على إسفنجات الحمام هذه ، مما يؤدي إلى صداع وأعراض الحساسية الأخرى.
رهانك الأكثر أمانًا هو استخدام منشفة منتظمة لتجنب البكتيريا وغيرها من الأشياء السيئة. يمكن قذف المناشف في الغسالة بعد كل استخدام وتستمر لفترة أطول بكثير من LOOFAHS.