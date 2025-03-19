حان الوقت لإلقاء Loofah الخاص بك إذا حدث هذا

إذا لم تتمكن من التخلي عن Loofah الخاص بك ولكنك تريد تجنب البكتيريا ، فهناك بعض الأمل. ووجدت الدراسة أيضًا أنه إذا نقعت في حل التبييض بنسبة 10 ٪ ، فسوف تقوم بتعريف هذه الأخطاء الصغيرة. يجب عليك تنظيف Loofah الخاص بك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. بعد كل دش ، تأكد من شطفه تمامًا وقم بتعليقه في مكان بارد حتى يجف. هذا يعني إخراجها من حمامك.

لا تريد استخدام Loofah كل يوم ، خاصة إذا كنت تحلق أجزاء جسمك. هذه التخفيضات الصغيرة من الحلاقة يمكن أن تجعل من السهل على أي بكتيريا على Loofah إصابة جسمك. يمكن للبكتيريا مثل E. coli أن تدخل جسمك أيضًا من خلال منطقة الأعضاء التناسلية ، لذلك تجنب استخدام Loofah لتنظيف هذه المناطق. أيضًا ، يجب ألا تشارك أبداً مع أفراد أسرتك الآخرين.

بقدر ما تذهب بدائل Loofah ، فإن النايلون poufs ليس الخيار الأفضل. يمكن أن تمسك بدائل Loofah الملونة أيضًا بتلك البكتيريا نفسها. لا تزال هناك حاجة إلى تنظيف الإسفنج المضاد للميكروبات واستبدالها في كثير من الأحيان. تحتوي الإسفنجات البحرية على إنزيمات مضادة للبكتيريا الطبيعية ، ولكن تحتاج أيضًا إلى تبديلها. تذكر أن القالب يمكن أن ينمو أيضًا على إسفنجات الحمام هذه ، مما يؤدي إلى صداع وأعراض الحساسية الأخرى.

رهانك الأكثر أمانًا هو استخدام منشفة منتظمة لتجنب البكتيريا وغيرها من الأشياء السيئة. يمكن قذف المناشف في الغسالة بعد كل استخدام وتستمر لفترة أطول بكثير من LOOFAHS.