حان الوقت للبيع على جاكوب ديجروم ، بايرون بوكستون

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التوقيت هو كل شيء في لعبة البيسبول الخيالية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بصنع الصفقات. يعرف المديرون الأقوياء متى يشترون انخفاضًا ، لكن ذكاء النخبة الذين يعرفون متى يبيعون عالية.

على الرغم من أنه من المغري التمسك باعب يركب خطًا ساخنًا ، إلا أن النجاح طويل الأجل غالبًا ما يعتمد على معرفة متى لا يكون الأداء مستدامًا ، أو في بعض الحالات ، عندما يخبرنا التاريخ أن التصادم أمر لا مفر منه.

ينبغي اعتبار اثنين من أكبر نجوم MLB ، بايرون بوكستون وجاكوب ديجروم ، أكبر أسماء “عالية البيع” في الوقت الحالي.

يقوم Buxton حاليًا بخفض .279/.345/.553 مع 17 تشغيلًا و 13 قاعدة مسروقة.

هو في طريقه لموسم 30-30 ، أي حلم مدير الخيال.

ولكن إذا كنت قد أجرت Buxton في الماضي ، فأنت تعلم أن هذه الرحلة لا تستمر لفترة أطول.

لقد كان لاعب Twins Outdiens بالفعل على IL مرتين هذا الموسم ، ونحن فقط في منتصف الطريق. خلال مسيرته التي استمرت 11 عامًا في MLB ، لعب Buxton ما لا يقل عن 100 مباراة مرتين فقط. هذا ليس صدفة ، إنه نمط.

لم تكن الأدوات هي القضية.

كان لدى Buxton دائمًا قوة وسرعة النخبة ، وقيمته الدفاعية تبقيه في التشكيلة عندما يكون بصحة جيدة.

لكن هذه هي المشكلة: إنه لا يبقى بصحة جيدة.

حتى لو كنت “غير ملحق للإصابة” بشكل عام خلال موسم المسابقات – وهي استراتيجية صالحة بالنظر إلى العشوائية من الإصابات – فإنها تصبح عملية حسابية مختلفة ، خاصة عندما يكون لجروح اللاعب السابقة سجلًا واضحًا ومستمرًا.

يمنحك Buxton إنتاج الجولة الأولى بتكلفة منتصف الجولة. هذه هي إشارة. قم بتعبئته في صفقة لنجم أكثر متانة-ربما يكون هناك شخص أقل صعودًا ، ولكنه موثوقية أكثر من أسبوع إلى أسبوع. هدفك هو الفوز في سبتمبر ، وليس التذكر حول مدى عظماء قائمتك في يونيو.

المشكلة هي تخمير في تكساس كذلك. يعقوب ديجروم عاد – نوع من. لديه عصر 2.08 المتلألئ أكثر من 95 ¹/₃ أدوار ، ثمانية انتصارات وينطلق في يونيو مهيمن (1.41 عصر ، 32 IP). ولكن لنكن واضحين: هذه أدوار مستعارة.

لم يتصدر 100 أدوار في موسم واحد منذ عام 2019 ، ونحن نقترب بالفعل من هذه العتبة. انخفض معدل الإضراب إلى أدنى مستوى له منذ عام 2016 ، وعلى الرغم من أنه لا يزال يضرب ما يقرب من الخليط في الشوط ، فإن التآكل الطفيف هو العلم الأحمر. لا تزال السرعة والأمر نخبة ، لكن هذا الإصدار من DeGrom غير قابل للتدمير.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

أضف في صيف تكساس الوحشي وتطلعات البلاي اوف المحتملة لـ Rangers ، ولديك وضع يمكن أن يسير جنوبًا بسرعة. سواء كانوا يبدأون في إدارة عبء العمل الخاص به أو يضرب il آخر ، فإن احتمالات كونه ACE كامل القوة في سبتمبر ضئيلة. إذا كنت تتشبث بأدائه السابق على مستوى Cy Young ، فأنت تتجاهل سنوات من الأدلة الحديثة.

لا عيب في بيع عالية. في الواقع ، هذا هو ما يفصل بين فرق البطولة عن البقية. لا تنتظر إلى إغلاق IL الثالث أو إغلاق أواخر أغسطس. تبادل Buxton و Degrom للاعبين الذين يمكنهم حملك من خلال التصفيات الخيالية – بينما يتعامل الآخرون مع التداعيات.

ثق في سجل التتبع. بيع الضجيج. اربح الدوري.

Howard Bender هو رئيس المحتوى في Fantasyalarm.com. اتبعه على x rotobuzzguy وأمسك به في برنامج “Fantasy Alarm Radio” الحائز على جائزة على قناة Siriusxm Fantasy Sports من الساعة 6-8 مساءً ، انتقل إلى Fantasyalarm.com لجميع أخبار البيسبول الخيالية الخاصة بك.