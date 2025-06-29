حان الوقت للبيع على جاكوب ديجروم ، بايرون بوكستون

رياضة
حان الوقت للبيع على جاكوب ديجروم ، بايرون بوكستون

التوقيت هو كل شيء في لعبة البيسبول الخيالية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بصنع الصفقات. يعرف المديرون الأقوياء متى يشترون انخفاضًا ، لكن ذكاء النخبة الذين يعرفون متى يبيعون عالية.

على الرغم من أنه من المغري التمسك باعب يركب خطًا ساخنًا ، إلا أن النجاح طويل الأجل غالبًا ما يعتمد على معرفة متى لا يكون الأداء مستدامًا ، أو في بعض الحالات ، عندما يخبرنا التاريخ أن التصادم أمر لا مفر منه.

ينبغي اعتبار اثنين من أكبر نجوم MLB ، بايرون بوكستون وجاكوب ديجروم ، أكبر أسماء “عالية البيع” في الوقت الحالي.

يقوم Buxton حاليًا بخفض .279/.345/.553 مع 17 تشغيلًا و 13 قاعدة مسروقة.

هو في طريقه لموسم 30-30 ، أي حلم مدير الخيال.

ولكن إذا كنت قد أجرت Buxton في الماضي ، فأنت تعلم أن هذه الرحلة لا تستمر لفترة أطول.

لقد كان لاعب Twins Outdiens بالفعل على IL مرتين هذا الموسم ، ونحن فقط في منتصف الطريق. خلال مسيرته التي استمرت 11 عامًا في MLB ، لعب Buxton ما لا يقل عن 100 مباراة مرتين فقط. هذا ليس صدفة ، إنه نمط.

لم تكن الأدوات هي القضية.

كان لدى Buxton دائمًا قوة وسرعة النخبة ، وقيمته الدفاعية تبقيه في التشكيلة عندما يكون بصحة جيدة.

لكن هذه هي المشكلة: إنه لا يبقى بصحة جيدة.

حتى لو كنت “غير ملحق للإصابة” بشكل عام خلال موسم المسابقات – وهي استراتيجية صالحة بالنظر إلى العشوائية من الإصابات – فإنها تصبح عملية حسابية مختلفة ، خاصة عندما يكون لجروح اللاعب السابقة سجلًا واضحًا ومستمرًا.

يمنحك Buxton إنتاج الجولة الأولى بتكلفة منتصف الجولة. هذه هي إشارة. قم بتعبئته في صفقة لنجم أكثر متانة-ربما يكون هناك شخص أقل صعودًا ، ولكنه موثوقية أكثر من أسبوع إلى أسبوع. هدفك هو الفوز في سبتمبر ، وليس التذكر حول مدى عظماء قائمتك في يونيو.

المشكلة هي تخمير في تكساس كذلك. يعقوب ديجروم عاد – نوع من. لديه عصر 2.08 المتلألئ أكثر من 95 ¹/₃ أدوار ، ثمانية انتصارات وينطلق في يونيو مهيمن (1.41 عصر ، 32 IP). ولكن لنكن واضحين: هذه أدوار مستعارة.

لم يتصدر 100 أدوار في موسم واحد منذ عام 2019 ، ونحن نقترب بالفعل من هذه العتبة. انخفض معدل الإضراب إلى أدنى مستوى له منذ عام 2016 ، وعلى الرغم من أنه لا يزال يضرب ما يقرب من الخليط في الشوط ، فإن التآكل الطفيف هو العلم الأحمر. لا تزال السرعة والأمر نخبة ، لكن هذا الإصدار من DeGrom غير قابل للتدمير.

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أضف في صيف تكساس الوحشي وتطلعات البلاي اوف المحتملة لـ Rangers ، ولديك وضع يمكن أن يسير جنوبًا بسرعة. سواء كانوا يبدأون في إدارة عبء العمل الخاص به أو يضرب il آخر ، فإن احتمالات كونه ACE كامل القوة في سبتمبر ضئيلة. إذا كنت تتشبث بأدائه السابق على مستوى Cy Young ، فأنت تتجاهل سنوات من الأدلة الحديثة.

لا عيب في بيع عالية. في الواقع ، هذا هو ما يفصل بين فرق البطولة عن البقية. لا تنتظر إلى إغلاق IL الثالث أو إغلاق أواخر أغسطس. تبادل Buxton و Degrom للاعبين الذين يمكنهم حملك من خلال التصفيات الخيالية – بينما يتعامل الآخرون مع التداعيات.

ثق في سجل التتبع. بيع الضجيج. اربح الدوري.

Howard Bender هو رئيس المحتوى في Fantasyalarm.com. اتبعه على x rotobuzzguy وأمسك به في برنامج “Fantasy Alarm Radio” الحائز على جائزة على قناة Siriusxm Fantasy Sports من الساعة 6-8 مساءً ، انتقل إلى Fantasyalarm.com لجميع أخبار البيسبول الخيالية الخاصة بك.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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