حاول أبي كالب ويليامز تفجير مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي للحفاظ على ابنه من الدببة

وقال في كتاب Seth Wickersham “American Kings: A” شيكاغو هي “شيكاغو” لاعب الوسط “لاعب الوسط” لم يموت أبي كاليب ويليامز “.

كارل ويليامز “ذهب إلى أبعد الحدود لمحاولة التحايل” على (2024) مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي ، يكتب ويكرشام ، يريد أن يمنح ابنه حرية اختياره حيث أراد أن يبدأ مسيرته المحترفة.

“لا أريد أن يلعب ابني من أجل الدببة” ، قال وليامز لعدة وكلاء في عام 2024 ، كما يقول الكتاب.

استشرت كالب وعائلته مع المحامين لمعرفة وسيلة حول اتفاقية المفاوضة الجماعية في الدوري مع النظر في تخطي مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2024 والتوقيع مع دوري كرة القدم المتحدة ، تفاصيل الكتاب.

كانت الأسرة تشعر بالقلق إزاء تاريخ شيكاغو وما إذا كان كاليب سيكون لديه الموارد والدعم التنظيمي للنجاح.

قبل أن يأخذ ويليامز مع الاختيار رقم 1 العام في العام الماضي ، لم تصنع The Bears قورتربك منذ الثمانينيات ، والامتياز سيئ السمعة بسبب افتقاره إلى النجوم في أهم وضع في الرياضة.

كان ويليامز قلقًا أيضًا من اللعب تحت قيادة المدرب آنذاك مات إبرفلوس ومنسق هجوم بيرز السابق شين والدرون.

“هل أريد أن أذهب إلى هناك؟ لا أعتقد أنه يمكنني القيام بذلك مع (والدرون)” ، تساءل كالب بصوت عالٍ للمقاربين.

تم تأسيس هذه المخاوف بشكل جيد حيث تم إطلاق النار على كل من Eberflus و Waldon خلال موسم Williams الصاعد. حل توماس براون أولاً محل والدرون كمنسق هجومي ، ثم تولى منصب المدرب المؤقت عندما تم تعليمي Eberflus في اليوم التالي لعيد الشكر.

استأجرت بيرز منسق هجوم ديترويت ليونز بن جونسون في يناير.

أخبر كالب كارل أنه يريد الذهاب إلى الفايكنج بعد أن ضربه هو والمدرب الرئيسي كيفين أوكونيل في مجمع NFL Scouting.

ومع ذلك ، أخبرت بؤرة بيرز جي إم ريان ويليامز ، “نحن نصيح لك مهما كان الأمر.”

تحدث كارل مع Archie Manning ، الذي قيل إنه ساعد في تنظيم مسودة يوم تجارة بين الشواحن والعمالقة عن حقوق اختيار So Eli في المركز الأول ، في سعيه لمعرفة كيفية الالتفاف على اتفاقية المفاوضة الجماعية في الدوري.

أكد كارل على إحباطه من غطاء الأجور الصاعد ، ووصفه بأنه “غير دستوري” و “أسوأ قطعة من S – قرأت على الإطلاق. إنه الأسوأ في التاريخ الرياضي”.

يمكن أن يقفل مقياس الصاعد ابنه في الفريق الذي صاغه لمدة تصل إلى ثماني سنوات مع علامات الامتياز.

قام كارل بحساب مئات الملايين من دخل القيمة المفقودة في السوق.

قام كارل ، الذي التقى أيضًا بمحامو العمل ووكلاء العمل ، إلى وزن ابنه مع UFL وأصبح وكيلًا حرًا من اتحاد كرة القدم الأميركي غير مقيد في عام 2025 ليكون قادرًا على اختيار فريق.

أظهر كاليب ومضات في الموسم الماضي ، على الرغم من أنه تم إقالته بـ 68 مرة في الدوري وفريقه ينتهي من 5-12.

في عام 2024 ، أكمل 62.5 في المائة من تمريراته مع 20 تمريرة هبوط وستة اعتراضات.

يقول قورتربك في الكتاب أنه سيشاهد الفيلم بمفرده وليس لديه تعليمات أو إرشادات من مدربين بيرز.

“لا أحد يخبرني بما يجب مشاهدته” ، أخبر كالب والده. “أنا فقط أشغلها.”

ورفض الدببة التعليق ESPN.