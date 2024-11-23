حاويات تخزين الطعام التي يمكنك صنعها بنفسك والتي تكون محكمة الغلق حقًا

تعتبر الحاويات محكمة الغلق أدوات رائعة لحفظ الأطعمة الجافة وإبعاد الحشرات، ولكن لها بعض الجوانب السلبية. يجب غسلها وتجفيفها بعناية لمنع العفن، وقد تكون عملية نقل الطعام من الحاويات المشتراة من المتجر إلى حاويات محكمة الإغلاق فوضوية. على الرغم من أنها يمكن أن تساعد في تنظيم مخزن المؤن الخاص بك، إلا أن هذه الحاويات تشغل أيضًا مساحة كبيرة في التخزين وأثناء استخدامها. ناهيك عن أن محاولة اختيار الحجم الصحيح والعثور على الغطاء المطابق أمر محبط. والخبر السار هو أن هناك حيلة سهلة تحل هذه المشكلات ولا تتطلب سوى بعض العناصر التي من المحتمل أن تكون لديك بالفعل في منزلك.
كل ما تحتاجه هو المادة الغذائية المعبأة في كيس والتي تريد إغلاقها، وزجاجة ماء بلاستيكية فارغة، ومقص. قم بقطع زجاجة الماء بعناية أعلى الملصق مباشرةً لإزالة الجزء العلوي. قم بإزالة غطاء الزجاجة وقم بإدخال فتحة المواد الغذائية المعبأة في كيسك من خلال الطرف المقطوع لأعلى الزجاجة وخارج قطعة الفم. بعد ذلك، قم بطي الكيس على الحواف الخارجية للقطعة الفموية، حيث يجب أن تتمكن من الوصول إلى الطعام من خلال فتحة الجزء العلوي للزجاجة. أخيرًا، قم بربط غطاء الزجاجة مرة أخرى على قاعدته، مع تثبيت حواف الكيس المطوية بين الغطاء ومكان تثبيته على عنق الزجاجة.
كيفية التأكد من أن حاوية DIY الخاصة بك محكمة الغلق
عادة ما تكون زجاجات المياه والصودا مصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت (PETE أو PET) وتعتبر محكمة الغلق بشكل مقبول. ومع ذلك، بمجرد البدء في تقطيع البلاستيك، سيتعين عليك اختبار الحاوية بنفسك. حاول ترك مساحة للهواء في الكيس، ثم أغلقه ثم اضغط عليه برفق لترى ما إذا كان الهواء يتسرب.
ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه حتى لو كانت محكمة الغلق، فإن حاوية DIY هذه ليست وقائية مثل الحاوية البلاستيكية السميكة. يمكن لبعض الحشرات والحيوانات أن تثقب من خلال الأكياس البلاستيكية، لذلك قد تحتاج إلى إيجاد طرق لردع آفات المخزن لحماية طعامك. إذا كنت لا تثق تمامًا في أعمالك اليدوية، فيمكنك وضع عبوتك محكمة الغلق في حاوية زجاجية أو بلاستيكية أخرى للحصول على حاجز إضافي.
بشكل عام، تعد هذه الحيلة طريقة رائعة لإعادة استخدام زجاجات المياه البلاستيكية. كما أنه يخلق قمعًا لطيفًا لسكب الأطعمة الصغيرة مثل الأرز بسهولة. قد يختلف نجاح هذا العمل حسب حجم ونوعية زجاجة المياه والكيس الذي تستخدمه. يمكن لزجاجة المياه المصنوعة من البلاستيك السميك، خاصة بالقرب من الغطاء (مثل جاتوريد)، تأمين كيس بلاستيكي بسهولة أكبر. ومع ذلك، إذا كانت حقيبتك مصنوعة من البلاستيك السميك أو بها فتحة أكبر، سيكون لديك المزيد من البلاستيك الذي يجب ضغطه بين الخيوط والغطاء، مما قد يزيد من صعوبة إغلاقه. على العكس من ذلك، إذا كان الكيس البلاستيكي رقيقًا جدًا، فقد يتضرر عند ربط الغطاء، لذا من الضروري التأكد من إحكامه قبل تخزينه.