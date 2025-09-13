حب الملقحات شجيرة الزينة التي يمكن أن تردع البراغيث بشكل طبيعي من الفناء الخاص بك

قد يكون البراغيث صغيرًا وغير مهم إلى حد ما ، ومع ذلك ، عندما يتجمع الكثير منهم ، يمكن للوضع أن يتصاعد بسرعة من الإزعاج إلى الساحق. ربما تكون قد جربت البخاخات القاسية والضباب الكيميائي لدفعها إلى الخارج ولكن ينتهي ذلك بتدمير نباتاتك أيضًا. إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لردع البراغيث من الفناء الخاص بك ، ففكر في زراعة الشارع المشترك (Ruta Graveolens). يستخدم الناس شارع للتخلص من الذباب ، وهو يعمل بالفعل. وينطبق الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر بالبراغيث ، والسر في أوراقه العطرية بشكل مكثف.
يتمتع Rue عمومًا برائحة قوية ومريرة ، لكن سحق بعض الأوراق واستنشاق الرائحة يمكن أن يرضي لنا البشر. في الوقت نفسه ، يتم صد الآفات والبراغيث على الإطلاق. الرائحة لن تقتلهم ، فقط منعهم من الظهور في الفناء الخاص بك. لا تحافظ الرائحة على الحشرات والبراغيث غير المرغوب فيها ، ولكنها تجذب أيضًا الملقحات الأخرى المفيدة للنظام الإيكولوجي في الفناء مثل الفراشات.
بصريًا ، فإن شارع لافت للنظر. إنها شجيرة صغيرة ويتراوح ارتفاعها من 2 بوصات إلى 3 أقدام. إنه يحتوي على أوراق ناعمة وريش بألوان خضراء مزرقة ، وأزهار صفراء زاهية ، تتفتح عليها مثل النجوم الصغيرة. هذا يمنح حديقتك سحرًا جميلًا محكمًا.
كيف تنمو بسهولة في الفناء الخاص بك
Rue هو نبات بسيط وغير محدد لا يطلب الكثير. ينمو في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 10 ويتطلب كامل أشعة الشمس الجزئية. إنها تحب التربة التي تم تصنيفها جيدًا ، وأحيانًا تعمل التربة الجافة أيضًا ، لذلك لا يلزم الري اليومي. تتفتح الزهور من منتصف إلى أواخر الصيف وجعل حدود حديقة رائعة. بمجرد زرعها ، فإنها تحمل الشكل ولا تنتشر بقوة ، لذلك فهي إضافة منخفضة الصيانة إلى الحديقة.
الشيء الوحيد الذي يجعل شارع فعالًا ضد البراغيث والذباب هو أيضًا السبب في حاجة إلى التعامل معها بعناية. تعتبر أوراق النبات ذات شدة سامة متوسطة ولا ينبغي التعامل معها دون ارتداء قفازات. لذا ، في حين أنه رادع للآفات الموثوق به ، من المهم أيضًا زراعته في منطقة لا يمكن الوصول إليها بشكل شائع ، لذلك لا يلمسها الحيوانات الأليفة والأطفال عن طريق الخطأ أو مضغها.
Rue هي عشب لا تريد أن تزرع مع نباتات مثل الريحان أو الحكيم أو النعناع أو الملفوف. صحة هذه الأعشاب تميل إلى الانخفاض عند زراعتها بجوار شارع. ومع ذلك ، هناك بعض النباتات التي تزدهر عند الاقتران مع الشارع ، بما في ذلك اللافندر والتوت والورود. مع الحد الأدنى من الجهد ، يقدم Rue حماية طبيعية ضد البراغيث.
كيف يعمل شارع لردع البراغيث
البراغيث ثابتة للغاية ويمكن أن تتشبث بإحكام على فراء الحيوانات الأليفة لقيادة ركوب في الداخل ، وتنشر العدوى. يمكن علاج حيواناتك الأليفة بالأدوية الموضعية والفموية ، كما أن الفراش الغسيل الساخن مع الفراغ المنتظم يحافظ على عدد الذباب داخل المنزل المحدود ، لكن الوقاية الأكثر أهمية تبدأ في فناءك. Rue يساعد هناك ، وهي واحدة من أفضل خيارات التحكم في الآفات في المنزل التي يمكن أن تتوفرها فناءك.
وجدت إحدى الدراسات التي تفحص مبيدات الطفيليات الكبيرة أن شارع يظهر النشاط ضد القراد والبعوض والبراغيث ، وخاصة في مرحلة اليرقات. أظهرت دراسة أخرى أن الزيوت الأساسية ، أو الزيوت النباتية الطبيعية ، يمكن أن تكون أكثر فعالية في صد الحشرات من الطاردات الاصطناعية مثل DEET و Permethrin. توضح الدراسة أن هذه الزيوت الأساسية يمكن أن تلحق الضرر بالنمو والأنظمة البيولوجية الأخرى ، بما في ذلك النظام الشمي للبراغيث. يحتوي زيت Rue الأساسي على 2-undecanone ، والذي أظهر قوة لإعادة البراغيث ضد البراغيث.
لن تقتل الرائحة القوية والمريرة من شارع البراغيث البالغة بشكل مباشر ، ولكنها تؤثر على قدرتها على الاستقرار في منطقة ما ، ويصبح فناءك أقل جاذبية لهم. وبالتالي ، يمكنك بسهولة استخدام Rue كإعادة باهتة طبيعية مع دعم الملقحات.