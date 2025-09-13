حب الملقحات شجيرة الزينة التي يمكن أن تردع البراغيث بشكل طبيعي من الفناء الخاص بك

قد يكون البراغيث صغيرًا وغير مهم إلى حد ما ، ومع ذلك ، عندما يتجمع الكثير منهم ، يمكن للوضع أن يتصاعد بسرعة من الإزعاج إلى الساحق. ربما تكون قد جربت البخاخات القاسية والضباب الكيميائي لدفعها إلى الخارج ولكن ينتهي ذلك بتدمير نباتاتك أيضًا. إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لردع البراغيث من الفناء الخاص بك ، ففكر في زراعة الشارع المشترك (Ruta Graveolens). يستخدم الناس شارع للتخلص من الذباب ، وهو يعمل بالفعل. وينطبق الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر بالبراغيث ، والسر في أوراقه العطرية بشكل مكثف.

يتمتع Rue عمومًا برائحة قوية ومريرة ، لكن سحق بعض الأوراق واستنشاق الرائحة يمكن أن يرضي لنا البشر. في الوقت نفسه ، يتم صد الآفات والبراغيث على الإطلاق. الرائحة لن تقتلهم ، فقط منعهم من الظهور في الفناء الخاص بك. لا تحافظ الرائحة على الحشرات والبراغيث غير المرغوب فيها ، ولكنها تجذب أيضًا الملقحات الأخرى المفيدة للنظام الإيكولوجي في الفناء مثل الفراشات.

بصريًا ، فإن شارع لافت للنظر. إنها شجيرة صغيرة ويتراوح ارتفاعها من 2 بوصات إلى 3 أقدام. إنه يحتوي على أوراق ناعمة وريش بألوان خضراء مزرقة ، وأزهار صفراء زاهية ، تتفتح عليها مثل النجوم الصغيرة. هذا يمنح حديقتك سحرًا جميلًا محكمًا.