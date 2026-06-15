حتى في حالة الهزيمة، تم تأمين مكانة أليكس بيريرا كوحيد القرن في حديقة البيت الأبيض

أليكس بيريرا ليس من الأشخاص المتحمسين. إنه ليس متفاخرًا كثيرًا. إنه لا يشوه سمعة خصومه بشكل نشط.

كل ما يفعله هو القتال بشكل أفضل من أي إنسان بحجمه في تاريخ الرياضات القتالية المسموح بها.

كان بيريرا بالفعل بطل القسمين الذي نزل إلى واشنطن الأسبوع الماضي قبل عرض UFC Freedom 250 ليلة الأحد في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وكان على وشك أن يصبح الأول في تاريخ UFC الذي يتحدى الذهب في فئة الوزن الثالثة. انسَ الفوز للحظة، لأن النصر استعصى عليه في النهاية وحققه خصمه سيريل جين؛ لم يكن لدى أحد حتى حاول لصنع هذا النوع من التاريخ.

لم يفعل ذلك كونور مكجريجور أبدًا، حيث أصبح راضيًا عن النجاح بعد وقت قصير من إضافة تاج خفيف الوزن إلى حزام وزن الريشة الخاص به منذ ما يقرب من 10 سنوات في ماديسون سكوير جاردن.

إيليا توبوريا، الذي سعى يوم الأحد دون جدوى لتوحيد بطولة الوزن الخفيف ضد البطل الجديد بلا منازع جاستن جايتجي، كان لديه طموحات في يوم واحد بعد إسلام ماخاتشيف حتى وزن الوسط في محاولة لإضافته إلى مجموعة أحزمته. في الوقت الحالي، هو مجرد ملك سابق من قسمين بعد أن حكم سابقًا بوزن 145 و155 جنيهًا إسترلينيًا.

بيريرا، الذي لم يصل حتى إلى علامة الخمس سنوات في UFC، لديه بالفعل ميدالية ذهبية في الوزن المتوسط ​​وخفيف الوزن الثقيل، وهو ما يطابق في MMA ما أنجزه في عالم الكيك بوكسينغ النخبة. لقد قام بقياس كل فئة من فئات الوزن، والوزن الثقيل هو حدوده النهائية.

على عكس ماكجريجور وتوبوريا، اللذين لم يكن وقتهما كأبطال معروفًا بمستوى عالٍ من النشاط، فإن أسلوب بيريرا العملي في الدفاع عن لقبه جعله ينتقل إلى أشياء أكبر وأفضل.

وقال بيريرا لصحيفة The Post من خلال مترجم في الفترة التي سبقت الحدث: “أعتقد أن كل ما كنت أفعله أعطاني ما يكفي من أوراق الاعتماد للقتال من أجل هذا الحزام الثالث”.

قل ما شئت بشأن البطولة المؤقتة التي كانت مطروحة للاستيلاء عليها بين بيريرا وجين في مقر إقامة الرئيس ترامب، لكن ذهب UFC هو ذهب UFC. تم إنشاء اللقب مع بطل الوزن الثقيل توم أسبينال الذي لا يزال بعيدًا عن الملاعب بسبب وخزات العين المزدوجة الضارة للغاية التي امتصها من جين في أكتوبر بدون مسابقة. أضف إلى ذلك بعض الخلافات التعاقدية المحتملة بين Aspinall وUFC، ومن المتصور أن يتم ترقية حزام Gane المؤقت الجديد إلى وضع غير متنازع عليه قبل فترة طويلة.

كانت نوبة اللقب المؤقتة هي الوحيدة في جدول المباريات السبعة بين رجلين ليسا من مواطني هذا البلد، على الرغم من أن البرازيلي يحتفظ بهذه الأرض العزيزة عليه. زرع بيريرا جذوره في ولاية كونيتيكت، حيث تدرب في صالة الألعاب الرياضية لمواطنه وبطل UFC السابق للوزن الخفيف الثقيل جلوفر تيكسيرا. نشأ أطفاله هنا ويتحدثون اللغة، على الرغم من أنه كان بطيئًا في تعلم اللغة الإنجليزية بنفسه.

إن احتمال أن يصبح يومًا ما مواطنًا أمريكيًا يروق له.

وقال بيريرا: “لقد أتيحت لي الكثير من الفرص هنا. لقد تمكنت من إنجاز الكثير من الأشياء هنا”. “كما أود أن أقول، أمريكا هي أرض الفرص؛ لقد أتيحت لي الكثير من الفرص هنا.”

ربما كان يوم الأحد بمثابة أعظم فرصة في حياته المهنية، وهي الفرصة التي برزت في تقديم أسلوبه الصديق للغاية للمعجبين إلى جمهور جديد تمامًا. لقد عبرت المعارك في البيت الأبيض من حدث UFC الرئيسي النموذجي إلى عالم فضول التقاطع. لسوء الحظ بالنسبة للبرازيلي، ربما كان أكبر جمهور في مسيرته هو رؤيته ينهار أمام هجوم جين في الجولة الثانية

وتمتد جاذبية بيريرا إلى ما هو أبعد من يديه الحجريتين – ترجمة لقبه “بواتان” إلى لغة توبي التي يتحدث بها السكان الأصليون في البرازيل. من خروجه المستوحى من المحارب الأصلي – الذي يتخلله تقليد إطلاق سهم على خصمه – إلى احتضان مدى تشابهه مع تمثال جزيرة الفصح، من السهل أن يتخلف عنه. وقد انتبهت هوليوود له أيضًا، فأعطته دورًا رئيسيًا في فيلم الحركة والإثارة القادم “Onslaught”.

فقط لا تتوقع أن “يذهب بيريرا إلى هوليوود”. إنه مقاتل حتى النخاع، وكان لديه خطط ليكون بطل الوزن الثقيل النشط كما شهدت UFC على الإطلاق. الشريط منخفض، نظرًا لأنه الحزام الأقل دفاعًا على الإطلاق.

بغض النظر عن نكسة ليلة الأحد، اعتد على رؤية المزيد من بيريرا. لقد تم تصميمه لأكبر مرحلة في UFC في عاصمة البلاد. لقد تم بناؤه للأفلام. لقد تم بناؤه ليستمر مع إرث لا مثيل له بعد بدايات دولية متواضعة.

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