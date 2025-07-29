حتى مايكل ويلبون يدعو ESPN على هوس رعاة البقر

قد تركز ESPN على فريق أمريكا كثيرًا. وهذا يأتي من أحد القائد في جميع أنحاء العالم.

وقال مايكل ويلبون المشارك في “العفو عن الانقطاع” يوم الاثنين أثناء مناقشة العمل الإعلامي لصالح مالك دالاس في معسكر التدريب: “رعاة البقر ، ليسوا في حالة تأخر”.

“إنهم ليسوا وثيق الصلة في يناير. لذلك يمكن أن يضر فريقه أثناء قيامه بذلك. مرة أخرى ، لا يهمني ذلك لأنني لا أهتم بـ Cowboys ، على الرغم من أنني أعرف أن معظم البرمجة على هذه الشبكة مخصصة لجيري جونز و Cowboys.”

لم يعود رعاة البقر ، التي كانت ذات يوم جوهرة التاج في صفوف اتحاد كرة القدم الأميركي بفضل فوز Super Bowl في عام 1992 و 93 و 95 ، إلى بطولة المؤتمر منذ ذلك اللقب الأخير.

ومع ذلك ، قام جونز بتوجيه دالاس على تصنيف امتياز اتحاد كرة القدم الأميركي السنوي بقيمة 11 مليار دولار.

إن المالك في كثير من الأحيان لديه أذن المفوض روجر جودل ، هو صوت عالي عندما يتعلق الأمر بقضايا الدوري وليس من يخجل من اقتباس جيد عندما يتعلق الأمر بفريقه الخاص.

في هذا الصيف ، احتل عناوين الصحف من خلال إرسال مغطات عامة على ما يبدو إلى لاعب خط الوسط النجم ميكاه بارسونز ، الذي يبحث عن زيادة كبيرة في الأجور.

كان جونز يزن المشجعين وهم يهتفون “إعادة توقيع بارسونز” في التدريب هذا الأسبوع-وهو شيء فعلوه عندما كان Star Wideout Ceedee Lamb يبحث عن يوم الدفع الخاص به العام الماضي.

يستمر Wilbon من خلال أخذ تسديدة على شبكته الخاصة: “مرة أخرى ، لا يهمني ذلك لأنني لا أهتم بـ Cowboys ، على الرغم من أنني أعلم أن معظم البرمجة على هذه الشبكة مكرسة لجيري جونز و Cowboys.” pic.twitter.com/s9c05zrqkg – إعلان مروع (adfulannouncing) 28 يوليو 2025

قال جونز يوم الأحد: “سمعت ذلك خفيفًا ، لكن ليس بمقارنته بكيفية سمعتهم يقولون ،” دفع لامب (العام الماضي) “. “كان هذا صوتًا صغيرًا باهتًا مقارنة بالطريقة التي كانوا يتجولون بها العام الماضي ،” Pay Lamb “. … من غير موجود ، يمكنك الاعتماد على عدد قليل من الصراخ.

جعلت التعليقات الكثير من العناوين الرئيسية ، ولا يبدو ويلبون تمامًا أنه يريد قراءة القصص المصاحبة.

وقال ويلبون ، الذي لديه تاريخ طويل في انتقاد ESPN: “لا يوجد شيء يقول جيري جونز إنني أولي أي اهتمام به. لا شيء”. “لأن الهدف من محاولة فك تشفير ما يقوله وتعيين معنى له هو مضيعة للوقت ، وليس لدي الكثير. يحب جيري جونز أن يسمع نفسه يتحدث. إنه يحب التحدث. إنه يحب الوقوف في غرفة مع المراسلين والتحدث.

“لا بأس. لقد اكتسبها. إنه رجل عجوز غريب الأطوار ، يمكنه أن يفعل ما يريد. لكنني لا أولي أي اهتمام. لذلك لا أخصص له أي معنى. هذا ما يحب فعله. إنه يحب أن يكون على خشبة المسرح … إنه رجل ريفي ، ويريد كل ما يليها طوال الوقت ، ولن أحب ذلك.