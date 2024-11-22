حديقة Trifecta المذهلة التي تبدو جميلة في المناطق المظللة

لا تحتاج حديقتك إلى أن تكون كلها مشمسة لتتألق – الهوستا (Hostaceae)، والسرخس (Polypodiopsida)، والنكة (Vinca minor) تثبت أن النباتات المحبة للظل يمكن أن تسرق الأضواء أيضًا. إذا كان لديك مكان مظلل في حديقتك، فسوف تحتاج إلى التأكد من زراعة النباتات المناسبة. للبدء، حدد نوع الظل الموجود في حديقتك. تحصل مناطق الظل الكامل على أقل من ساعتين من ضوء الشمس يوميًا وتوجد عادةً على الجوانب المظلمة من المنازل أو تحت الأشجار الكبيرة أو بالقرب من التحوطات الكثيفة. من ناحية أخرى، يتلقى الظل الجزئي ما بين ساعتين وست ساعات من ضوء الشمس ويوجد عادة تحت الأشجار أو بجوار الجدران أو السقائف. سيساعدك فهم هذه الاختلافات على اختيار النباتات المناسبة لكل بقعة.
على سبيل المثال، تحب نباتات النكة الظل الجزئي، لذا اختر أماكن بجوار معالم المناظر الطبيعية الطويلة مثل الجدران أو تحت الأشجار الأقل كثافة. ضع في اعتبارك زراعة نباتات مصاحبة مثل نبات سرخس النعام (Matteuccia struthiopteris)، الذي موطنه الأصلي الولايات المتحدة. تنمو سعفها المألوفة حتى ارتفاع 4 أقدام، مما يضيف اهتمامًا بصريًا لحديقتك عند مقارنتها بالغطاء الأرضي المنخفض للنكة. تتزاوج الهوستا أيضًا بشكل جيد مع النكة، حيث يفضل النوع ذو الأوراق الخضراء الظل الجزئي، بينما تميل الهوستا ذات الأوراق الزرقاء إلى الظل الكامل. غالبًا ما تلعب حدائق الظل مع القوام والأشكال بدلاً من اللون، وتتناقض أوراق المضيف العريضة بشكل جيد مع سعف السرخس الأكثر حساسية. مهما كان اختيارك، استخدم ضوء الشمس – أو عدمه – لصالحك لتجعل نكة النكة المحبة للظل تتألق!
كيفية زراعة ورعاية حديقة الظل الخاصة بك
من المهم معرفة كيفية العناية بزهرة النكة وكذلك النباتات المصاحبة لها. يزدهر الثلاثي السحري المكون من الغطاء الأرضي للنكة والسراخس والمضيفين في تربة رطبة جيدة التصريف. للمساعدة في الحفاظ على تصريف التربة بشكل صحيح، يمكنك منع الفائض في حديقتك عن طريق اتباع حلول الصرف المفيدة. ومع ذلك، ستتمكن بسهولة من قياس رطوبة التربة حول الغطاء الأرضي للنكة. تذبل النكة بسرعة عندما تجف كثيرًا، لذلك يمكن أن تكون مقياسًا لك عندما تحتاج حديقة الظل الخاصة بك إلى رش سريع بخرطومك. من خلال الاهتمام بهذه الإشارات وتوفير الرعاية المناسبة، ستضمن حديقة ظل صحية ونابضة بالحياة طوال الموسم.
إذا لم يكن الفناء الخاص بك يحتوي على الكثير من الظل، فيمكنك دائمًا إنشائه. يمكنك اختيار النباتات المتسلقة والشجيرات الطويلة لحجب أشعة الشمس المباشرة، أو يمكن وضع محبي الظل تحت نباتات أكبر. على المدى الطويل، يمكنك أيضًا التفكير في زراعة الأشجار لتوفير الظل في السنوات المقبلة. بغض النظر عن كيفية إضافة الظل إلى خطط الزراعة الخاصة بك، فإن اتباع هذه النصائح الأساسية لزراعة حديقة ظل مزدهرة يمكن أن يضمن أن تصبح البقع المظللة هي أبرز ما في حديقتك.