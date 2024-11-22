حديقة Trifecta المذهلة التي تبدو جميلة في المناطق المظللة

لا تحتاج حديقتك إلى أن تكون كلها مشمسة لتتألق – الهوستا (Hostaceae)، والسرخس (Polypodiopsida)، والنكة (Vinca minor) تثبت أن النباتات المحبة للظل يمكن أن تسرق الأضواء أيضًا. إذا كان لديك مكان مظلل في حديقتك، فسوف تحتاج إلى التأكد من زراعة النباتات المناسبة. للبدء، حدد نوع الظل الموجود في حديقتك. تحصل مناطق الظل الكامل على أقل من ساعتين من ضوء الشمس يوميًا وتوجد عادةً على الجوانب المظلمة من المنازل أو تحت الأشجار الكبيرة أو بالقرب من التحوطات الكثيفة. من ناحية أخرى، يتلقى الظل الجزئي ما بين ساعتين وست ساعات من ضوء الشمس ويوجد عادة تحت الأشجار أو بجوار الجدران أو السقائف. سيساعدك فهم هذه الاختلافات على اختيار النباتات المناسبة لكل بقعة.

على سبيل المثال، تحب نباتات النكة الظل الجزئي، لذا اختر أماكن بجوار معالم المناظر الطبيعية الطويلة مثل الجدران أو تحت الأشجار الأقل كثافة. ضع في اعتبارك زراعة نباتات مصاحبة مثل نبات سرخس النعام (Matteuccia struthiopteris)، الذي موطنه الأصلي الولايات المتحدة. تنمو سعفها المألوفة حتى ارتفاع 4 أقدام، مما يضيف اهتمامًا بصريًا لحديقتك عند مقارنتها بالغطاء الأرضي المنخفض للنكة. تتزاوج الهوستا أيضًا بشكل جيد مع النكة، حيث يفضل النوع ذو الأوراق الخضراء الظل الجزئي، بينما تميل الهوستا ذات الأوراق الزرقاء إلى الظل الكامل. غالبًا ما تلعب حدائق الظل مع القوام والأشكال بدلاً من اللون، وتتناقض أوراق المضيف العريضة بشكل جيد مع سعف السرخس الأكثر حساسية. مهما كان اختيارك، استخدم ضوء الشمس – أو عدمه – لصالحك لتجعل نكة النكة المحبة للظل تتألق!