حذر المدير المالي لشركة ديزني هيو جونستون من وجود ESPN لكرة القدم في نهاية هذا الأسبوع

قد لا تكون الصفقة بين Disney وYouTube TV قريبة على الإطلاق.

انضم هيو جونستون، المدير المالي لشركة ديزني، إلى برنامج “Squawk Box” على قناة CNBC يوم الخميس بعد تقرير أرباح الشركة وأشار إلى أن المواجهة قد تستمر لفترة أطول قليلاً مما يأمله عشاق الرياضة، مما يؤدي إلى عطلة نهاية أسبوع ثالثة على التوالي بدون رياضة على ABC أو ESPN.

وقال جونستون: “نحن في منتصف المفاوضات الآن”. “الأمور حية، وهي تحدث. من الواضح، مع دخولنا العام، كنا نعلم أن هذه ستكون معركة صعبة، وقمنا بإعداد أنفسنا لها. ونحن على استعداد للذهاب طالما أرادوا ذلك.”

جاءت تعليقات جونستون بعد أن انخفض سهم ديزني بأكثر من تسعة بالمائة مع استمرار المأزق مع تلفزيون يوتيوب المملوك لشركة جوجل بشأن رسوم النقل، والذي أثر بشكل كبير على تصنيفات ABC وESPN.

وبحسب ما ورد تخسر الشركة 30 مليون دولار أسبوعيًا خلال انقطاع خدمة YouTube TV، والذي بدأ في 30 أكتوبر.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة The Athletic أن الشركتين كانتا تقتربان من التوصل إلى صفقة، لكنهما ظلتا على خلاف بشأن تكلفة “الشبكات الإضافية غير الرياضية” التابعة لشركة ديزني، مثل Freeform وFX وNational Geographic.

كيفية مشاهدة ESPN و ABC مجانًا بدون YouTube TV

هناك عدد قليل من خدمات البث التلفزيوني المباشر الأخرى التي تقدم عروضًا رائعة و القنوات التي لم يعد بإمكان عملاء YouTube TV الوصول إليها.

المباشر يقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 5 أيام تغطية جميع القنوات المتأثرة بخطط تبدأ من 49.99 دولارًا شهريًا فقط للشهر الأول. يؤدي ذلك إلى فتح NFL وNBA وNHL وكرة القدم الجامعية عبر ESPN وABC والمزيد، بالإضافة إلى الشبكات الرياضية الإقليمية في معظم الأسواق، كل ذلك بسعر واحد.

إذا لم تكن مستعدًا للالتزام بالاشتراك الكامل وترغب فقط في الاستمتاع بليلة من الرياضة على ESPN، فإن Sling TV يعد بديلاً ممتازًا نظرًا للمرونة التي لا مثيل لها التي يوفرها مع الخطط التي تتضمن تذاكر ليوم واحد. يبلغ سعر Sling Orange Day Passes 4.99 دولارًا أمريكيًا، وستحصل على وصول لمدة 24 ساعة إلى كل ما يقدمه Sling TV Orange، بما في ذلك ESPN وESPN2.

منذ بدء انقطاع التيار الكهربائي، غاب أكثر من 10 ملايين مشترك في YouTube TV عن نسختين من برنامج “Monday Night Football” وعطلتي نهاية الأسبوع من مباريات كرة القدم الجامعية.

في الأسبوع الماضي، عرض YouTube TV رصيدًا بقيمة 20 دولارًا للمشتركين مقابل المحتوى المفقود.

وفي يوم الاثنين، حاول بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، الحث على وقف هذا المأزق.

“يحتاج Google وDisney إلى إبرام صفقة وإنهاء هذا التعتيم” ، نشر كار على حسابه X. “يجب أن يكون للناس الحق في مشاهدة البرامج التي دفعوا ثمنها – بما في ذلك كرة القدم. افعلوا ذلك!”