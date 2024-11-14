حذر ستيب ميوسيك جون جونز قبل معركة لقب UFC 309

خلال التفاعلات الإعلامية في أسبوع القتال، نادرًا ما يكون الرياضيون بعيدًا عن زجاجة ماء.

لكن أصحاب الوزن الثقيل فقط هم الذين يتمتعون برفاهية ملء طبق من الطعام، والإجابة على الأسئلة أثناء الاستمتاع بتناول وجبة.

بقدر ما كانت جلسات الأسئلة والأجوبة ليست بمثابة كوب شاي لـ Stipe Miocic، فقد تناول على الأقل غلافه النباتي بعد ظهر الأربعاء خلال اليوم الإعلامي لـ UFC 309، وهو أول تفاعل واسع النطاق له مع المراسلين منذ معركته الأخيرة قبل أكثر من 3 سنوات ونصف.

“ما زالوا سيئين”، ميوسيك، بطل الوزن الثقيل السابق الذي يعود في الحدث الرئيسي يوم السبت في ماديسون سكوير جاردن حيث يتحدى جون جونز على اللقب الذي حمله مرتين سابقًا، ضايق الصحفيين بشأن طرح أسئلتهم. “لقد أصبح الأمر أفضل على مر السنين. لقد قبلت ذلك. أفهم.”

بالنسبة لميوسيتش (20-4، 15 نهاية)، هذا “جزء من اللعبة”، والأكثر أهمية بالنسبة له هو أنه سيحصل أخيرًا على فرصته لاستعادة اللقب الذي خسره أمام فرانسيس نجانو في مارس 2021.

لو كان لديه ما يريد، لكان ميوسيتش قد اهتم بهذا الجزء من العمل في نوفمبر الماضي عندما تم حجزه هو وجونز لأول مرة في الحديقة، التأخير الناجم عن تمزق العضلة الصدرية لجونز قبل أقل من أسبوعين من UFC 295.

في نهاية المطاف، يشعر ميوسيتش بالسعادة لخوض المعركة التي أرادها بشدة عند عودته من فترة غياب طويلة ضد جونز (27-1، 17 مباراة نهائية)، والذي يمكن القول إنه عنزة الفنون القتالية المختلطة التي خسرت مسيرته الوحيدة منذ 15 عامًا. جاء عن طريق الاستبعاد المثير للجدل.

قال ميوسيك: “أردت جون جونز أكثر من أي شيء آخر”. “لكن ذلك لم يكن ليحدث، لم يكن ليحدث. لكن (أنا) سعيد لأن الأمور سارت على هذا النحو».

على عكس Miocic، لاعب الوزن الثقيل الذي يعمل أيضًا كرجل إطفاء بدوام كامل في موطنه الأصلي أوهايو، صنع جونز اسمه باعتباره بطل الوزن الثقيل الخفيف الأكثر هيمنة في تاريخ الرياضة.

إنه مبتدئ في أكبر فئة وزن في UFC، بعد أن فاز في مارس 2023 باللقب الذي أخلاه رحيل وكيل Ngannou الحر إلى PFL. إنه مجرد 1-0 في الوزن الثقيل.

كان جونز قد توقف عن المنافسة لمدة ثلاث سنوات لتحويل جسده من أجل الانتقال إلى الوزن الثقيل، لكن البطل أخبر صحيفة The Post مؤخرًا أنه عاد بالفعل إلى وزن 235 رطلاً من 248 رطلاً التي كان وزنها عندما فاز باللقب ضد سيريل جين.

يعتقد ميوسيك أن الأولاد الكبار ليسوا نفس المنافسة التي واجهها جونز منذ ظهوره الأول في عام 2008 حتى ظهوره لأول مرة في الوزن الثقيل العام الماضي.

وقال ميوسيتش، وهو لاعب بيسبول جامعي سابق ومصارع: “إنها بالتأكيد لعبة كرة مختلفة عندما يتعلق الأمر بالوزن الثقيل”. “لدينا رجال أكبر حجمًا يضربون بقوة أكبر، وهناك الكثير من الأشياء المختلفة. سنرى. لدي بعض الأشياء في جعبتي، تمامًا كما يفعل.

يمثل ميوسيك تحديًا أكثر شمولاً لجونز من جين، وهو ملاكم كيك بوكسر فرنسي رياضي ذو مصارعة دفاعية سيئة – وهو مزيج جعله وجبة رائعة لجونز، الذي هاجم جين داخل الجولة بمزيجه العنيف من المصارعة رفيعة المستوى و الأرض والجنيه.

يضرب أوهايو مثل الشاحنة – اسأل دانييل كورمير وفابريسيو ويردوم، الرجلين اللذين هزمهما ليفوزا بلقب الوزن الثقيل مرتين – وخلفيته في المصارعة تجعله هدفًا ليس من السهل جذبه إلى عالم صديق لجونز.

لا توجد معركة أخرى على ترتيب نوبة UFC 309 تنافس الاهتمام في المواجهة الرئيسية، ولكن هناك رجل واحد لن يتنافس حتى في المدينة في نهاية هذا الأسبوع وقد سرق الأضواء من جونز ميوسيك: توم أسبينال، البطل المؤقت الذي توج في نوفمبر الماضي في الليلة التي كان من المفترض أن يلتقي فيها جونز وميوسيك لأول مرة.

بالنسبة للجزء الأكبر من الوقت الذي قضاه جونز أمام وسائل الإعلام المجتمعة يوم الأربعاء، تعمق بطل القسمين في عقليته وراء التطلع إلى قتال ضد بطل الوزن الثقيل الخفيف أليكس بيريرا، ملك الكيك بوكسينغ السابق الحائز على العديد من الألقاب في بطولة UFC. فئات الوزن، من أسبينال في نوبة التوحيد.

هذا الكشف، الذي تم الكشف عنه لصحيفة The Post الأسبوع الماضي، لم يرق بشكل جيد مع العديد من المعجبين الصوتيين وأعضاء وسائل الإعلام عبر الإنترنت.

Miocic، وهو رجل قليل الكلام نسبيًا، لم يضطر إلى التعامل مع ذلك إلى حد كبير. بالإضافة إلى ذلك، هناك شعور بأن اللاعب البالغ من العمر 42 عامًا قد يسميها مهنة ليلة السبت بغض النظر عن النتيجة، على الرغم من أنه لم يكشف عن حقيقة الأمر.

لقد ركز على المهمة التي بين يديه، مطابقًا الرقم القياسي الذي سجله راندي كوتور في الفوز بثلاثة ألقاب مميزة للوزن الثقيل في UFC.

وبينما يكون لكل من الأولين معنى، يتخيل ميوسيك أن الثالث سيكون الأحلى على الإطلاق.

يقول ميوسيتش: “إنها جميعها مميزة، لكن ربما هذه هي مكة، على ما أعتقد؛ لأنها مكة؛ إنها مكة”. إنه جون جونز. لا يوجد أفضل من ذلك، أو أكبر.