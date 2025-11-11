حشرة الحديقة المخيفة التي قد ترغب في الاحتفاظ بها

إذا كنت تعاني من رهاب الثعابين (الخوف من الثعابين)، فمن المحتمل أنك لن ترحب بالأخبار التي تفيد بأن هذه المخلوقات الزلقة قد تعيش في حديقتك. قد تكون غريزتك الأولى هي الجري عندما ترى إحدى هذه الزواحف تشق طريقها عبر العشب. ومع ذلك، قد يكون من المفيد معرفة أن ثعابين الحديقة ودودة وتأكل مجموعة متنوعة من الحيوانات الصغيرة والحشرات المدمرة التي تتغذى على نباتاتك الثمينة. قد يكون من المفيد أيضًا معرفة أن الثعابين مخلوقات خجولة، فهي غير سعيدة برؤيتك كما تشعر أنت برؤيتها. حتى الأنواع السامة سوف تنسل بعيدًا ما لم تزعجها، سواء عن قصد أو عن غير قصد. بالتأكيد لن يطاردوك. نظرًا لأن الثعابين غير مهتمة بك ومفيدة في حديقتك، فقد يكون التصرف الذكي هو الاحتفاظ بها.

من بين أبرز العلامات التي تشير إلى أن الثعابين استقرت في حديقتك هو وجود جلد الثعبان المتساقط. تنسلخ الثعابين جلدها بشكل دوري، عادةً بسبب تلفه أو بسبب نمو الزواحف عليه. يمكن أيضًا رؤية ثعابين الرباط، وهي الثعابين الأكثر شيوعًا في الحدائق الأمريكية، وهي تتشمس تحت أشعة الشمس. تلد في الخريف ويدخل الصغار في حالة سبات في الشتاء، لذلك تراهم كثيرًا في الأشهر الأكثر دفئًا. أحد الأشياء التي تُنسب أحيانًا إلى الثعابين هو وجود ثقوب في الأرض حول الحديقة. لا تصنع الثعابين ثقوبًا، على الرغم من أنها تستخدمها أحيانًا كموائل. إذا رأيت ثقوبًا في الفناء، فقد يكون لديك مشكلة في الخلد أو فأر الحقل.