حشرة الحديقة المخيفة التي قد ترغب في الاحتفاظ بها

إذا كنت تعاني من رهاب الثعابين (الخوف من الثعابين)، فمن المحتمل أنك لن ترحب بالأخبار التي تفيد بأن هذه المخلوقات الزلقة قد تعيش في حديقتك. قد تكون غريزتك الأولى هي الجري عندما ترى إحدى هذه الزواحف تشق طريقها عبر العشب. ومع ذلك، قد يكون من المفيد معرفة أن ثعابين الحديقة ودودة وتأكل مجموعة متنوعة من الحيوانات الصغيرة والحشرات المدمرة التي تتغذى على نباتاتك الثمينة. قد يكون من المفيد أيضًا معرفة أن الثعابين مخلوقات خجولة، فهي غير سعيدة برؤيتك كما تشعر أنت برؤيتها. حتى الأنواع السامة سوف تنسل بعيدًا ما لم تزعجها، سواء عن قصد أو عن غير قصد. بالتأكيد لن يطاردوك. نظرًا لأن الثعابين غير مهتمة بك ومفيدة في حديقتك، فقد يكون التصرف الذكي هو الاحتفاظ بها.
من بين أبرز العلامات التي تشير إلى أن الثعابين استقرت في حديقتك هو وجود جلد الثعبان المتساقط. تنسلخ الثعابين جلدها بشكل دوري، عادةً بسبب تلفه أو بسبب نمو الزواحف عليه. يمكن أيضًا رؤية ثعابين الرباط، وهي الثعابين الأكثر شيوعًا في الحدائق الأمريكية، وهي تتشمس تحت أشعة الشمس. تلد في الخريف ويدخل الصغار في حالة سبات في الشتاء، لذلك تراهم كثيرًا في الأشهر الأكثر دفئًا. أحد الأشياء التي تُنسب أحيانًا إلى الثعابين هو وجود ثقوب في الأرض حول الحديقة. لا تصنع الثعابين ثقوبًا، على الرغم من أنها تستخدمها أحيانًا كموائل. إذا رأيت ثقوبًا في الفناء، فقد يكون لديك مشكلة في الخلد أو فأر الحقل.
فوائد وجود الثعابين في حديقتك
قد تكون الثعابين غير السامة أفضل صديق لحديقتك. يتكون نظامهم الغذائي من الفرائس الحية ذات الأجسام الرخوة مثل اليرقات والرخويات وديدان الأرض والنمل الأبيض. إذا كان لديك خاصية مائية، فقد يتسكعون بالقرب منها بحثًا عن أسماك المنوة أو الضفادع الصغيرة. في بعض الأحيان تنمو الثعابين الرباطية بشكل كبير بما يكفي لأكل فأر كامل. أنواع الثعابين الأخرى، مثل ثعبان الذرة، تأكل الفئران والجرذان وفئران الحقل بشكل متكرر. تساعد هذه الثعابين غير السامة في السيطرة على أعداد الآفات التي لديها القدرة على تدمير حديقتك. ومن خلال تناول الثدييات الصغيرة، تقوم الثعابين أيضًا بالقضاء على البراغيث والقراد التي تحمل الأمراض والتي تعيش على تلك الحيوانات.
إنها فكرة جيدة أن تقرأ عن الثعابين التي تنتمي إلى منطقتك. سيساعدك هذا على تحديد ما إذا كان الثعبان الذي عثرت عليه سامًا أم لا. إذا كان لديك أي ثعابين خطيرة حول حديقتك، فارتد القفازات عند البستنة وتجنب وضع يديك في أي مكان قد يختبئ فيه الثعبان دون فحصه أولًا. لتخليص حديقتك من الثعابين السامة، لا تنفق أموالك على طاردات الثعابين التجارية. إنها ليست غير فعالة فحسب، بل إنها تشكل أيضًا خطرًا على الحياة البرية الأخرى. بدلًا من ذلك، إذا واجهت ثعبانًا سامًا في الحديقة، فاتصل بمراقبة الحيوانات. ضع في اعتبارك أن هذه الثعابين لا تزال جزءًا أساسيًا من البيئة ولا ينبغي قتلها.