حشرة الحديقة المفيدة التي غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين عناكب جورو

في السنوات الأخيرة، امتلأت الأخبار بتقارير عن آفات غازية تتراوح من المزعجة إلى الخطرة. أحد هذه الآفات الغازية كان عنكبوت جورو (المشعرة العنقودية) والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2014، مع مشاهدته في جورجيا. منذ ذلك الحين، ظهرت هذه الكائنات الزاحفة المخيفة أيضًا في ألاباما وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وتينيسي. بينما تنتشر عناكب جورو عبر جنوب شرق الولايات المتحدة، قد يكون البستانيون مخطئين عندما يعتقدون أنهم عثروا على واحدة. بدلاً من عنكبوت جورو، فإن العنكبوت الذي من المحتمل أن يشاهدوه حول منزلهم هو عنكبوت الحديقة باللونين الأسود والأصفر (أرجيوب أورانتيا), والتي يمكن أن تكون مفيدة لحديقتك.

الاختلافات بين عناكب جورو وعناكب الحديقة السوداء والصفراء تتجاوز مظهرها. تعود أصول عناكب جورو إلى آسيا، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام والهند. عناكب الحديقة السوداء والصفراء موطنها الأصلي أمريكا الشمالية ويمكن العثور عليها في كندا والولايات المتحدة القارية والمكسيك وأمريكا الوسطى. لن يعض كلا العناكب إلا في حالة التهديد، وإذا قاموا بالعض، فإن السم عادة ما يؤدي إلى رد فعل بسيط فقط.

تصنع عناكب جورو شبكات أقوى وأكبر من شبكات العناكب الأخرى، مما قد يعني مشكلة للبستانيين إذا تُركت بمفردها حيث يمكنها اصطياد النحل والملقحات الأخرى اللازمة للمساعدة في تكاثر النباتات. بدلًا من ذلك، تساعد عناكب الحديقة باللونين الأسود والأصفر في السيطرة على الحشرات التي يمكن أن تلحق الضرر بالنباتات، مما يجعلها نعمة لحديقتك.