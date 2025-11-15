حشرة الحديقة المفيدة التي غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين عناكب جورو

في السنوات الأخيرة، امتلأت الأخبار بتقارير عن آفات غازية تتراوح من المزعجة إلى الخطرة. أحد هذه الآفات الغازية كان عنكبوت جورو (المشعرة العنقودية) والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2014، مع مشاهدته في جورجيا. منذ ذلك الحين، ظهرت هذه الكائنات الزاحفة المخيفة أيضًا في ألاباما وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وتينيسي. بينما تنتشر عناكب جورو عبر جنوب شرق الولايات المتحدة، قد يكون البستانيون مخطئين عندما يعتقدون أنهم عثروا على واحدة. بدلاً من عنكبوت جورو، فإن العنكبوت الذي من المحتمل أن يشاهدوه حول منزلهم هو عنكبوت الحديقة باللونين الأسود والأصفر (أرجيوب أورانتيا), والتي يمكن أن تكون مفيدة لحديقتك.
الاختلافات بين عناكب جورو وعناكب الحديقة السوداء والصفراء تتجاوز مظهرها. تعود أصول عناكب جورو إلى آسيا، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام والهند. عناكب الحديقة السوداء والصفراء موطنها الأصلي أمريكا الشمالية ويمكن العثور عليها في كندا والولايات المتحدة القارية والمكسيك وأمريكا الوسطى. لن يعض كلا العناكب إلا في حالة التهديد، وإذا قاموا بالعض، فإن السم عادة ما يؤدي إلى رد فعل بسيط فقط.
تصنع عناكب جورو شبكات أقوى وأكبر من شبكات العناكب الأخرى، مما قد يعني مشكلة للبستانيين إذا تُركت بمفردها حيث يمكنها اصطياد النحل والملقحات الأخرى اللازمة للمساعدة في تكاثر النباتات. بدلًا من ذلك، تساعد عناكب الحديقة باللونين الأسود والأصفر في السيطرة على الحشرات التي يمكن أن تلحق الضرر بالنباتات، مما يجعلها نعمة لحديقتك.
عناكب الحديقة باللونين الأسود والأصفر أصغر حجمًا ولها علامات ملونة مختلفة عن عناكب جورو
لا تُدرج عناكب جورو في قائمة العناكب الأكثر شيوعًا التي قد تراها في منزلك، مما قد يكون سببًا للاعتقاد بأن العناكب الموجودة حول حديقتك ليست من هذه الآفات. العلامة الأكثر وضوحًا على أنك تتعامل مع عنكبوت الحديقة باللونين الأسود والأصفر بدلًا من عنكبوت جورو هي أنها أصغر حجمًا. عادةً ما يصل طول إناث عناكب الحديقة السوداء والصفراء البالغة (أكبر الأنواع) إلى 3 بوصات مع انتشار أرجلها، في حين أن أنثى عناكب جورو البالغة غالبًا ما يصل طول ساقها إلى 4 بوصات. تتمتع إناث عناكب جورو أيضًا بأجسام أكبر، يمكن أن يصل طولها إلى 1.5 بوصة، بينما يبلغ طول عنكبوت الحديقة الأصفر عمومًا ما يزيد قليلاً عن بوصة واحدة.
إذا لم يساعدك الحجم في التعرف على العناكب الموجودة في حديقتك، فقد يساعدك لونها. كما يشير اسمها، فإن عناكب الحديقة باللونين الأسود والأصفر (في الصورة على اليمين في الصورة أعلاه) لها بطن مخطط باللونين الأسود والأصفر. تمتلك عناكب الجورو (في الصورة على اليسار) أيضًا علامات صفراء على بطنها وأرجلها سوداء وصفراء، لكنها ذات ألوان زاهية، وتتميز بشرائط رمادية وزرقاء، بالإضافة إلى علامة حمراء على الجانب السفلي من البطن.
وإليك كيف يمكن لعناكب الحديقة السوداء والصفراء أن تفيد حديقتك
في حين أن عناكب جورو قد تسبب مشاكل لحديقتك، فإن عناكب الحديقة السوداء والصفراء من بين العناكب المفيدة التي قد لا ترغب في قتلها. إنهم ينشئون شبكات كبيرة ومثيرة تتميز بنمط متعرج يساعد على تعزيز الهيكل. ونتيجة لذلك، تعمل هذه العناكب كمكافحة طبيعية للآفات داخل حديقتك، حيث تفترس الحشرات التي يمكن أن تلحق الضرر بنباتاتك، مثل البعوض والبعوض والمن والجنادب والجنادب والذباب والخنافس. بالإضافة إلى أنها تتغذى بشكل مباشر على نباتاتك، يمكن أن تتداخل هذه الآفات أيضًا مع الملقحات الحيوية التي تزور حديقتك، لذا تساعد عناكب الحديقة باللونين الأسود والأصفر على ضمان التلقيح الفعال والناجح.
نظرًا لأن العناكب تأكل الكثير من آفات الحديقة المعتادة، فمن المحتمل أنك لن تحتاج إلى الاعتماد على المبيدات الحشرية الكيميائية، والتي تعتبر أفضل لنباتاتك والبيئة. من المحتمل أيضًا أن تقتل المبيدات الحشرية الحشرات الملقحة التي لا تنوي القضاء عليها.