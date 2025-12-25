حصريا | تتجمع الطائرات حول مهمة Breece Hall التي تمتد لمسافة 1000 ياردة

هناك بطانة فضية في السحابة المظلمة التي تحوم فوق الطائرات: دفعة Breece Hall لموسمه الأول الذي يبلغ 1000 ياردة.

وقال هول لصحيفة The Post: “نعم، سيكون الأمر رائعاً”. “أشعر أنه لم يكن من المفترض أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت، ولكن إنها نعمة أن تكون قادرًا على الحصول على هذه الجائزة أو أي شيء آخر. لكنني أفضل فقط تحقيق المزيد من الانتصارات على مسافة 1000 ياردة.”

كان هول في طريقه إلى 1000 ياردة كمبتدئ قبل أن يتركه الرباط الصليبي الأمامي الممزق في الأسبوع السابع بمسافة 463 ياردة، ثم أنهى مسافة 994 ياردة في عام 2023 و876 ياردة في الموسم الماضي. لقد تراجع مؤخرًا، لكنه سيستغرق 954 ياردة في مباراة الأحد ضد باتريوتس في ملعب ميتلايف.

“لقد بدأت بشكل جيد حقًا خلال الأسابيع السبعة أو الثمانية الأولى، وكانت المراكز الخمسة الأولى، والمراكز العشرة الأولى في الاندفاع والياردات لكل حمل، والتشغيل المتفجر وكل شيء من هذا القبيل، ولكن هناك الكثير من الأشياء الظرفية التي تحدث، لذلك لم أتمكن من أن أكون ناجحًا كما أريد،” قال هول. “لكن في هذه المرحلة، أشعر أنه منذ أن كنت هنا ولم أكن دائمًا في أفضل وضع، لم يمنحني أحد تمريرة حقًا، لذلك كان من المتوقع نوعًا ما أن ألعب على مستوى عالٍ وأن أكون واحدًا من أفضل اللاعبين بغض النظر عن الوضع.