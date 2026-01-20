حصريا | يخبر نوح لابا صحيفة The Post عن دورة تدريبية مكثفة في حياة رينجرز

أنهايم، كاليفورنيا – صدمته لحظة “الترحيب في NHL” التي تلقاها نوح لابا مثل قطار الشحن.

كان اسم قطار الشحن هذا هو توم ويلسون.

وتغلب لاعب فريق كابيتالز سيئ السمعة على لاعب رينجرز الصاعد في المنطقة المحايدة في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في واشنطن نهاية الشهر الماضي. كان لابا لا يزال يتضاعف على الجليد وهو يتألم حيث توج ويلسون التسلسل بهدف أخضر في فوز كابيتالز النهائي 6-3.

قال لابا لصحيفة The Post قبل أن يواجه رينجرز البط في مركز هوندا مساء الاثنين: “خاصة أنه سجل بعد ذلك أيضًا”. “إنه نوع من مثل،” ماذا حدث للتو؟ ” كل الاحترام له، وكانت ضربة نظيفة. يجب أن أكون أكثر وعيًا وأن أرفع رأسي في تلك المواقف.