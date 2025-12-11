حصريا | يُظهر مقطع فيديو Bodycam رجال الشرطة وهم يعتقلون جوردان أديسون بسبب وثيقة الهوية الوحيدة بالقرب من مطار لوس أنجلوس

اضطر ضابط دورية للطرق السريعة في كاليفورنيا إلى إيقاظ جوردان أديسون فاقدًا للوعي في منتصف حارة على طريق لوس أنجلوس قبل إلقاء القبض عليه تحت تأثير الكحول في العام الماضي، حسبما أظهرت لقطات حصلت عليها صحيفة The Post حصريًا.

تم التقاط مقطع الفيديو، الذي نشرته السلطات بعد الفصل في قضية أديسون الجنائية الأسبوع الماضي، على كاميرا شرطي حوالي الساعة 11:30 مساءً يوم 12 يوليو 2024، بعد أن زعمت السلطات أن نجم اتحاد كرة القدم الأميركي أغلق ممرًا لحركة المرور بالقرب من مطار لوس أنجلوس عندما نام أثناء قيادة سيارته الرولز رويس.

يُظهر الفيديو ضابطًا يقترب من سيارة أديسون ويخبر الإرسالية أن “الحفلة قد فقدت الوعي”. وبعد عدة طرقات قوية على النافذة، استيقظ أديسون وبدا مرتبكًا.

“هل أنت بخير؟” – سأل الشرطي. “ماذا يحدث هنا؟”

“ماذا تقصد؟” أجاب أديسون.

“ماذا أقصد؟” قال الشرطي لفريق مينيسوتا الفايكنج على نطاق واسع. “لقد كنت هنا نائمًا لمدة 15 دقيقة تقريبًا.”

صرح أديسون في النهاية أنه كان “جيدًا” وأخبر الضابط أنه في طريقه إلى المطار. وقال إنه لم يكن يشرب الخمر، ولكن بعد أن فحص الشرطي عينيه، أمر أديسون بالخروج من السيارة وطرح عليه سلسلة من الأسئلة.

وقال أديسون إنه كان متوجهاً إلى مطار لوس أنجلوس قادماً من ويست هوليود، وكرر أنه “لم يكن لديه أي شيء يشربه”. اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي لعب في USC قبل أن يتم اختياره في الجولة الأولى من مسودة NFL 2022، خضع في النهاية لاختبار الرصانة الميداني قبل أن يتم إعطاؤه جهاز تحليل الكحول.

بعد الاختبارات على جانب الطريق، تم وضع أديسون قيد الاعتقال للاشتباه في وثيقة الهوية الوحيدة، وأثناء وضعه في سيارة الشرطة، اكتشف رجال الشرطة أن لديه 150 دولارًا من الأوراق النقدية بالدولار الواحد. لم يشرح أديسون أبدًا سبب حصوله على هذا المبلغ النقدي الفريد.

تم اتهام أديسون لاحقًا بالقيادة تحت تأثير الكحول والقيادة بنسبة لا تقل عن 0.08% من BAC. وقد دفع في البداية بأنه غير مذنب، ولكن في يوليو 2025، أقر بأنه مذنب في تهمة أقل “تهورًا” بعد الحصول على صفقة من المدعين العامين. تم وضعه تحت المراقبة لمدة عام، وأمر بدفع غرامة وطلب منه إكمال دورتين عبر الإنترنت.

وفي الأسبوع الماضي، تم إنهاء فترة المراقبة في وقت مبكر بعد أن قدمت محاميته، جاكلين سباراجنا، دليلاً في المحكمة على أن موكلها قد استوفى جميع شروط اتفاقه.

وقالت في بيان لصحيفة The Washington Post: “لقد أوفى الأردن بكل التزاماته في الوقت المحدد ودون استثناء، وغالباً ما تجاوز ما هو مطلوب منه”. “الآن بعد أن تم إنهاء فترة المراقبة رسميًا، سنقدم طلبًا لشطبه حتى يتمكن من المضي قدمًا في حياته بشكل كامل.”

لعب أديسون، الذي تم إيقافه في المباريات الثلاث الأولى من هذا الموسم بسبب الاشتباك مع رجال الشرطة، في 10 مباريات للفايكنج هذا الموسم، مسجلاً 510 ياردات وثلاثة هبوط على 37 نقطة صيد.

وضعه في مباراة الطريق يوم الأحد ضد رعاة البقر موضع تساؤل لأنه يتعامل مع إصابة في وتر العرقوب.