حصريا | FanDuel غاضب من غرامة التلاعب في مباراة تنس الطاولة التشيكية بقيمة 350 ألف دولار

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



أزعجت FanDuel بعض منظمي المراهنة في كندا.

فرضت لجنة الكحول والألعاب في أونتاريو (AGCO) غرامة قدرها 350 ألف دولار على FanDuel بسبب “الفشل في تحديد أنشطة المراهنة والتلاعب بنتائج المباريات غير العادية والمريبة والإبلاغ عنها بشكل مناسب” في سلسلة من مباريات سلسلة نجوم تنس الطاولة التشيكية في أكتوبر ونوفمبر 2024، كما أفاد ديفيد بوردوم من ESPN لأول مرة.

لا يتفق FanDuel مع هذا الاتهام والغرامة التي تلت ذلك.

“لقد طورت FanDuel برنامجًا رائدًا لرصد النزاهة الرياضية في الصناعة يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والمراقبة في الوقت الفعلي مع فريق من ذوي الخبرة والمخصصين للمخاطر والتداول لتحديد الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها بالتعاون مع الدوريات ومجموعات مراقبة النزاهة المستقلة والهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون،” قال متحدث باسم FanDuel حصريًا لصحيفة The Post.

تدعي شركة AGCO أن FanDuel تم أخذ 144 رهانًا من ثلاثة حسابات مختلفة للاعبين في مباريات تنس الطاولة التشيكية التي كانت تعتبر إشارات للتلاعب بنتائج المباريات.

لم تذكر AGCO المطابقات الدقيقة ولم تكن متاحة بسهولة عندما سألت The Post FanDuel.

على الرغم من التحذيرات، تدعي AGCO أن FanDuel فشل في الاستجابة لنشاط الرهان المشبوه وسمح بمواصلة الرهان لعدة أسابيع.

على الرغم من أن FanDuel تدعي أن مراقبي أنشطة المراهنة المشبوهة لديهم قويون والأفضل في الصناعة، إلا أنهم فشلوا في اكتشاف ذلك في أواخر نوفمبر.

وقالت FanDuel في بيانها: “باعتبارنا مشغلًا يفخر بالثقة التي بنيناها مع أصحاب المصلحة لدينا، لا نشعر أن هذا الإجراء يعكس بدقة الالتزام والاستثمار الذي أظهرناه باستمرار فيما يتعلق بحماية الصناعة وعملائنا ونزاهة الرياضة”.

“نحن قلقون أيضًا من أن ذلك قد يثبط الصناعة عن الانخراط في أفضل الجهود لتحديد الأنشطة غير القانونية والتحقيق فيها والإبلاغ عنها.”

قال المشغل إنه قدم مطالبات في الأول من كانون الأول (ديسمبر) إلى شركة مراقبة نزاهة الرهان التابعة له، IBIA (الرابطة الدولية لنزاهة الرهان)، ثم إلى AGCO لاحقًا.

احصل على القائمة الداخلية لأفضل مواقع وتطبيقات المراهنة الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية

يبدو أن FanDuel يعتقد أنه من الصعب تأكيد النشاط المشبوه فيما يتعلق بالحد الأقصى للتثبيت مع وضع علامة على 144 رهانًا فقط، على الرغم من أن AGCO تقول إن FanDuel استغرق وقتًا طويلاً في نقل المشكلات المحتملة.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت FanDuel تنوي استئناف الغرامة المسموح بها بموجب إطار المراهنات الرياضية القانوني في كندا للمشغلين.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

إريك ريختر هو حزام أزرق برازيلي في رياضة الجوجيتسو، لكنه يمتلك الحزام الأسود في مراهنات الفنون القتالية المختلطة. خلال موسم كرة القدم، حقق أرباحًا هائلة في The Post في سوق دعم اللاعبين في الموسمين الماضيين. وبينما يراهن باستمرار على التسديدات الطويلة، يبلغ عائده على الاستثمار 30.15 بالمائة منذ عام 2022.