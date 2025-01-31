حصل المراسل على طرف “زاحف” جوستين تاكر قبل إزعاج اتهامات سوء السلوك الجنسي

قال أحد مراسلي اتحاد كرة القدم الأميركي إنه كان يميل إلى سلوك رافينز جوستين تاكر المزعوم “زاحف” قبل أن كشف لافتة بالتيمور عن تحقيقه متهمًا بالسلوك الجنسي غير المناسب من قبل ستة معالجين بالتدليك بين 2012-16 يوم الخميس.

نشر بنيامين ألبرايت ، أحد المطلعين على برونكو في كوا كولورادو ، لقطة شاشة من الرسائل المباشرة المزعومة من مرسل لم يكشف عن اسمه طلب منه أن ينظر إلى صالات تاكر وتدليك.

نفى تاكر هذه الادعاءات وقال إنهم “كاذبين بشكل لا لبس فيه” في بيان يوم الخميس.

كتب Allbright ، بما في ذلك تقرير Baltimore Banner: “لقد تم ترشيح هذا في وقت سابق من هذا الأسبوع وكان ينظر إليه”. “يبدو أن الكثير من المعلومات هنا تؤكد ما توصلت إليه.”

وقال المصدر المجهول لـ Allbright إنه “قد يرغب في التحقق من مصادر بالتيمور حول نوع من المقالات التي تخرج حول جوستين تاكر وتوصيلات التدليك ، لا شيء مجرم بقدر ما أعرف أكثر على الجانب الزاحف ويتم إزالته من هذا النوع من المؤسسات عدة مرات. “

تم ترحيل هذا في وقت سابق من هذا الأسبوع وكان يبحث. يبدو أن الكثير من المعلومات هنا تؤكد ما توصلت إليه .. https://t.co/ixygdy8bj9 pic.twitter.com/iyf4jmlph2 – بنيامين Allbright (albrightnfl) 30 يناير 2025

“شكرًا. أجاب Allbright.

رسالة أخرى من Allbright إلى الشخص تقرأ ، “هناك حقيقة لهذا”.

أجابوا مع ، “يبدو أنه يعاني من مشاكل لسنوات”.

قال Allbright إنه كان يعمل على قصته الخاصة عن Tucker في تبادل منفصل مع مستخدم X آخر ، والذي سأل عن سبب مشاركته في الرسائل المزعومة.

“في هذه الحالة بالذات لأنني كنت أعمل على القصة وكنت أعمل على القصة لعدة أيام ، والمعلومات الواردة فيها هي شيء لم أقارنه بالأشخاص الذين حصلوا على القصة ، لكنه يؤكد ما وجدته بمفردي قال Allbright.

“في هذه الحالة بالذات ، أخبرك أنا أخبرك أنني أشعل ما وجدته هؤلاء الأشخاص بناءً على تحقيقاتي المستقلة.”

وأضاف Allbright ، “لقد كان سرًا مفتوحًا لسنوات ، على ما يبدو. لقد اكتشفت ذلك ببساطة صباح يوم الثلاثاء. “

وقالت لافتة بالتيمور إنها تلقت نصيحة عن تاكر في 9 يناير ، ثم بدأت التحقيق ، والتي شملت التحدث إلى ستة أخصائيين للتدليك.

عمل المعالجون الستة ، الذين لم يتم تسميتهم ، على تاكر في فترة مدتها خمس سنوات ابتداءً من أكثر من عقد من الزمان في أربعة مناطق المنتجعات العالية والخفي المختلفة ، والتي يتردد عليها بعض لاعبي Ravens الآخرين.

شملت مزاعم السلوك غير المناسب من قبل تاكر فضح أعضائه التناسلية ، وفرشين اثنين من المعالجين بالتدليك بقضيبه المكشوف وترك ما يعتقد أنه يتم القذف على طاولة التدليك بعد ثلاثة من علاجاته.

أخبرت الإدارة في اثنين من SPAS لافتة أنهم منعوا تاكر من العودة إلى أعمالهم.

زعم بعض المعالجين أن سلوك تاكر أجبرهم على إنهاء جلسات التدليك مبكرًا ، بينما رفض آخرون العمل معه مرة أخرى.