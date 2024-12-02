حصل رايلي سميث على نقطة الصفر لأول مرة مع رينجرز

أكد المدرب الرئيسي بيتر لافيوليت أن رايلي سميث كان مصابًا بخدش صحي في فوز رينجرز 4-3 على الكنديين يوم السبت.

من المؤكد أن سميث، في فريقه الثالث في المواسم الثلاثة الماضية، ليس المسؤول الوحيد عن البداية المتوسطة للنادي في موسم 2024-2025، لكن المهاجم المخضرم كان مجرد راكب أكثر من كونه مساهمًا.

وسط جفاف في تسع مباريات من الأهداف، هبط سميث إلى منطقة الصحافة لأول مرة خلال فترة عمله مع رينجرز.

تخلى فريق Blueshirts عن اختيار مشروط للجولة الخامسة في عام 2025 ودور ثانٍ في عام 2027 للحصول على سميث من Penguins، الذي احتفظ بـ 25 بالمائة من الحد الأقصى البالغ 5 ملايين دولار للاعب البالغ من العمر 33 عامًا لوضعه في كتب رينجرز في 3.75 مليون دولار.

حالة الدور الخامس هي أنه سيكون الأسوأ بين رينجرز ووايلد، الذي حصل عليه بلوشيرتس في صفقة رايان ريفز في نوفمبر 2022.

وفي 22 مباراة قبل نقطة الصفر يوم السبت، جمع سميث ثلاثة أهداف وتسع تمريرات حاسمة.

بعد أداء مساعدين يوم السبت، وصل آدم فوكس إلى 20 مساعدًا في الموسم. لقد تم ربطه مع جوش موريسي من Jets للحصول على ثاني أكبر عدد من التمريرات الحاسمة بين رجال الدفاع في NHL.

من بين أفضل 35 نقطة لرجال الدفاع، فوكس هو الوحيد الذي لم يسجل هدفًا واحدًا.

سمحت المباراة الثامنة التي يقودها فريق أرتيمي بانارين هذا الموسم، من خلال هدف وتمريرة حاسمة يوم السبت، للجناح الروسي النجم بتجاوز إيفان كورنويير (223) في المركز العاشر من حيث العروض التي يقدمها لاعب غير مصقول منذ تقديم مسودة NHL في 1963.

لم يسجل بانارين أي نقطة سوى ست مرات خلال 23 مباراة هذا الموسم، ويتصدر مجموع نقاط بانارين البالغ 28 نقطة رينجرز.

كان الرينجرز في عطلة يوم الأحد قبل أن يعودوا إلى اللعب ليلة الاثنين ضد الشياطين في ماديسون سكوير جاردن. سيتم احتسابها على أنها المسابقة الثانية في منزل من خمس مباريات، وهي الأطول في الموسم.