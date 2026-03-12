حصل شاهين هولواي من سيتون هول على لقب أفضل مدرب في الشرق الأوسط لهذا العام

وافق جميع مدربي Big East.

لم يقم أحد بعمل أفضل هذا الموسم من شاهين هولواي.

وفي يوم الأربعاء، تم اختياره بالإجماع كأفضل مدرب في الدوري لهذا العام بعد أن قاد سيتون هول إلى المركز الرابع. بالعودة إلى شهر أكتوبر، كان من المتوقع أن يكون القراصنة هم آخر من يموتون.

قال هولواي: “هذه الجائزة ليست في الواقع جائزة بالنسبة لي. إنها جائزة لمجتمع سيتون هول بأكمله”. “العام الماضي (كان) موسمًا صعبًا. هذا العام، خصص الطاقم الفني والمديرون وطاقم التدريب واللاعبون الكثير من الوقت للإيمان بي، والإيمان برؤيتي، وتحملي. ليس من السهل تحملي. أنا متطلب للغاية. أريد فقط أن أقول شكرًا لقيادة سيتون هول، شكرًا لكم يا رفاق على إيمانكم بي”.

بالنظر إلى توقعات ما قبل الموسم المنخفضة إلى جانب قائمة جديدة تقريبًا، فقد كان عامًا قويًا بالنسبة لسيتون هول (20-11)، حتى لو كان عليها الفوز ببطولة Big East للوصول إلى بطولة NCAA.

لعب سيتون هول مع قوتين في الدوري، سانت جون وكونيتيكت، في أربع هزائم صعبة وانتعشت بشكل كبير بعد حملة بائسة من سبعة انتصارات في العام الماضي.

وقال هولواي، الذي انضم إلى كيفن ويلارد (2016)، ولويس أور (2003)، وبي جي كارليسيمو (1988-89) كمدربين لسيتون هول للفوز بالجائزة: “بالنسبة لي، فإن الوقوف هنا اليوم أمر سريالي لأخبرك بالحقيقة”. “كوني لاعبًا في هذا الدوري، ومدربًا في هذا الدوري، والآن لدي فرصة لأن أكون مدرب العام، فهذا أمر خاص بالنسبة لي. في أي وقت يختارك زملائك، أشعر بالتواضع بسبب ذلك، خاصة في هذا الدوري.”

وسيواجه سيتون هول المصنف الرابع فريق كريتون رقم 5 في الدور ربع النهائي يوم الخميس الساعة 2:30 ظهرًا.

حصل نايجل جيمس جونيور من ماركيت على لقب أفضل طالب جديد في الشرق الكبير لهذا العام، متفوقًا على أكادين لويس من فيلانوفا وبرايلون مولينز من كونيتيكت.

كان جيمس، وهو مواطن من هنتنغتون، لونغ آيلاند، ثاني أفضل هداف في لعبة Big East بمعدل 19.3 نقطة في المباراة الواحدة.

إنه أعلى معدل تسجيل لطالب جديد منذ أن حقق كارميلو أنتوني لاعب سيراكيوز 21.4 نقطة في 2002–03.

بعد ذلك، قال جيمس للصحفيين إنه يعتزم العودة إلى ماركيت لموسم السنة الثانية.

قال الحارس الذي يبلغ طوله 6 أقدام: “أريد أن أنهي مسيرتي في ماركيت”. “لم يكن هذا سؤالاً معي أبدًا.”

تم اختيار المذيع الرياضي NBC-4 بروس بيك ليكون الفائز بجائزة Big East الإعلامية.