حصل غابي بيرولت على أول نقطة في دوري الهوكي الوطني في أول ظهور له بالموسم على خط رينجرز العلوي

مع تحقيق فريق رينجرز فوزه الأول في ماديسون سكوير جاردن، ظهر غابي بيرولت لأول مرة في الموسم ليلة الاثنين ضد فريق بريداتورز.

استدعى رينجرز بيرولت من هارتفورد لأول مرة هذا الموسم يوم الأحد في أعقاب الخسارة السابعة على التوالي للفريق على الجليد على أرضه.

بدأ Perreault في اكتساب بعض الزخم لفريق Wolf Pack، حيث سجل سلسلة أهداف من أربع مباريات وثماني نقاط إجمالية خلال تلك الفترة.

وقال اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً بعد التزلج الصباحي يوم الاثنين: “أعتقد أنني ألعب بشكل جيد”. “أعتقد أنه كان من الجيد حقًا بالنسبة لي أن أذهب إلى هناك (إلى هارتفورد)، ولعب الكثير من الدقائق، وأعمل على الأشياء الصغيرة التي أحتاج إلى العمل عليها. وكما تعلمون، آمل أن يترجم ذلك.”

تزلج بيرولت على الجناح الأيسر من خط رينجرز العلوي بجوار ميكا زيبانيجاد وجي تي ميلر في الفوز 6-3 على ناشفيل.

بالإضافة إلى ذلك، وضع المدرب الرئيسي مايك سوليفان بيرولت في وحدة اللعب القوية الثانية مع أليكسيس لافرينيير وفنسنت تروشيك وتايلور راديش وبرادن شنايدر.

هناك حقق Perreault أول نقطة له في NHL في شكل تمريرة حاسمة لهدف Lafrenière في الشوط الثاني من لعب القوة ليلة الاثنين.

قال سوليفان عن إضافة بيريولت: “أعتقد أن هذا يجعلنا أعمق”. “إنه يمنحنا مزيدًا من التوازن. عملية التفكير مع غابي، كانت لديه بداية جيدة جدًا، خاصة مؤخرًا في هارتفورد. إنه لاعب هجومي لديه غرائز جيدة حقًا على هذا الجانب من كرة الصولجان. لذلك نيتنا هي محاولة إعداده للنجاح حتى يتمكن من اللعب بنقاط قوته. لذا وبعبارة أخرى، لا أعلم أنه من المنطقي استدعاء لاعب بهذه الطريقة ووضعه في دور الستة الأدنى.

“أعتقد أنه رجل يمكن أن يساعدنا، إذا تمكنا من الحصول على أفضل نسخة منه. لذا فهي فرصة عظيمة له. نحن متحمسون لمشاهدته.”

بعد غيابه عن مباراتين لفريق وولف باك في نهاية الأسبوع الماضي بسبب ما وصف بأنه إصابة في الجزء العلوي من الجسم، قال بيرولت إن ذلك كان “مجرد شيء احترازي”.

وأكد أنه كان جيدًا للذهاب بدنيًا.

أصبح بيرولت خامس لاعب مبتدئ يناسب فريق رينجرز هذا الموسم، بعد نوح لابا، ماثيو روبرتسون، برينان عثمان وياروسلاف تشميلار.

وقال سوليفان: “نريد أن نحاول وضع اللاعبين في مراكز لتحقيق النجاح”. “من الناحية المثالية، كنا نحاول منح غابي بعض الوقت هناك لبناء وتطوير لعبته، جسديًا وغير ذلك، على أمل أنه عندما يتم استدعاؤه إلى نيويورك، يكون لديه القدرة على النجاح. من الواضح أنني تحدثت إلى كريس (دروري) بعد المباراة في الليلة الماضية (و) أمس عندما تم اتخاذ القرار.

“يعتمد الكثير منها على أداء غابي هناك، وما نعتقد أن احتياجات رينجرز موجودة هنا في هذه المرحلة بالذات.”

تم نقل مات ريمبي، الذي كان يعاني من إصابة في الجزء العلوي من الجسم، من احتياطي المصابين إلى احتياطي مصاب طويل الأمد يوم الاثنين.

تم احتساب يوم الاثنين باعتباره المباراة الثامنة على التوالي التي غاب عنها ريمبي منذ تعرضه لإصابة واضحة في معركته مع منفذ أسماك القرش رايان ريفز في 23 أكتوبر.

في LTIR، يجب على Rempe أن يغيب عن 10 مباريات و24 يومًا على الأقل.

نظرًا لأن الجدول الزمني بأثر رجعي حتى تاريخ الإصابة، فإن أقرب وقت يمكن أن يعود فيه ريمبي هو بعد مباراة Red Wings في 16 نوفمبر.

أوقف إيجور شيستيركين 27 من أصل 30 تسديدة واجهها في فوزه الخامس هذا الموسم.