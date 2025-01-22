حصل كلا الفريقين على ما أرادا بفوز نيكس على تانك نتس

رياضة
حصل كلا الفريقين على ما أرادا بفوز نيكس على تانك نتس

في وقت مختلف، في موسم قادم، قد نميل إلى الحديث بشكل شعري عن الطريقة التي جرت بها هذه القصة. في وقت مختلف، في موسم قادم، سيسعى فريق Nets إلى تكديس الانتصارات وليس الخسائر، وسيقاتل من أجل تصنيف التصفيات وليس من أجل عدد قليل من كرات بينج بونج الإضافية في مشروع اليانصيب هذا الربيع.

في ذلك الوقت المختلف – في ذلك الموسم القادم – قد نتعجب من الطريقة التي رفض بها نيكس الخسارة ليلة الثلاثاء، وكيف أهدروا كل جزء من تقدمهم في الربع الثالث بفارق 13 نقطة وتراجعوا فعليًا خلف النيتس قبل أقل من ثلاث دقائق على نهاية المباراة. في اللعبة.

وقد نحصل على شيء آخر غير الضجيج الغريب الذي غالبًا ما كان ينبعث عبر مركز باركليز يوم الثلاثاء، وهو صوت الإحباط الذي يجسده شريحة من مشجعي نيكس وسط حشد من 17926 شخصًا لم يصدقوا أن نيكس كان في خطر خسارة هذه المباراة، مختلطًا. مع التناقض العدواني بين مشجعي النيتس الذين لم يصدقوا حقًا أن نيكس كانوا في خطر خسارة هذه المباراة.

ولكن هذا لوقت مختلف.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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